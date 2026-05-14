特朗普訪華｜中國直面問題　美國只想交易問題

美國總統特朗普睽違九年再度訪問北京，表面上看，這是又一場的中美元首會晤，但往深處看，不啻是兩種大國方法論的正面對照。



習近平在人民大會堂大談「修昔底德陷阱」，談中美能不能走出大國正確相處之道，也談台灣問題是中美關係中最重要的問題。特朗普則說，習近平是偉大領導人，中美關係會比以往任何時候都好。兩人的語言風格差異很大，但更大的差異不在語氣，而在他們如何看待「問題」。

北京這次的姿態很清楚，問題就是問題，不能假裝不存在，也不能用場面話含糊過去，例如中美能不能避免衝突，這是問題，台灣問題若處理不好，可能把中美關係推向危險境地，這也是問題。是以，既然是問題，就要提出原則、底線和處理方向。

這也是為何習近平把「修昔底德陷阱」搬到檯面上講，意味中國就是要把中美競爭的結構性焦慮說破。如中美是否落入「修昔底德陷阱」的討論已經紛擾世局十多年，舉凡新興大國與守成大國是否必然衝突？中美能不能不照歷史慣性走向戰爭？有關這些問題，北京今次的態度十分堅定也明確，不只不迴避，反而還將其升格成「歷史之問、世界之問、人民之問」。

同樣的邏輯也出現在台灣問題上，如見習近平這次涉台表述明顯比過去更重，不再只是說紅線、核心利益，而是直接說「碰撞甚至衝突」，這不是外交辭令的調整，而是對華府說白話，台灣問題不是中美關係裡的一張牌，而是中美關係能否穩住的地基。

但問題是，美國尤其是特朗普政府，未必是用同一套邏輯在理解問題。對特朗普而言，「問題往往不是需要被解決的問題」，各種問題不過是一類可以被包裝、定價，乃至以物易物的商品，從關稅、軍售，到伊朗石油，再到台灣問題，都是特朗普想要買想要賣、想要一一標價的籌碼。

質言之，「問題」在特朗普的意志中，從來沒有固定的本質，只有當下的價格，於是乎今天可以買進，明天可以賣出，就像是一檔檔股票，留給特朗普的，唯有想要炒作獲利的無比亢奮。

5月14日下午，習近平陪同特朗普一同參觀天壇。(Reuters)

這可謂是特朗普政治的核心，他不是沒有看到問題，而是他看見問題後的第一反應不是尋找答案，而是尋找買家。過去他曾說台灣距離中國大陸很近、距離美國很遠，這話表面上像是現實主義提醒，實際上就是向台灣開價，「若要安全，就要付出更多成本」。至於北京希望美國慎重處理台灣問題，特朗普當然會聽，但他是當報價在聽，聽完之後也不代表他就會去承認北京的原則，而是思索台灣這張牌是否有了新行情。

因此，有關這次習特會是否會誕生「大交易」，當然是各界焦點，但背後反映的，是中美雙方對「問題」的理解完全不同。北京把問題視為必須處理的結構矛盾，所以講原則、講底線、講路徑；特朗普則把問題視為可供議價的資產，所以講關係、講生意，大講他與習近平的私人熟悉程度。就是這種差異，譜成中美關係最硬核的部分。

例如習近平說要「共同書寫時代答卷」，這句話既有外交修辭成分，也反映出北京近年越來越強的自我定位，即中美不是誰教訓誰的關係，而是兩個大國必須一起處理世界秩序的重新分配。這是習近平治下的大國自信，也是大國焦慮，當中的自信在於，北京已不再接受美國單方面定義規則，至於焦慮則是，如果美國仍把中國崛起視為必須壓制的威脅，中美終究會走向高成本對撞。

反過來看特朗普樂道的「史上最好」則剛好相反。這句話在訪華期間說出，聽起來當然捧場也應景，但卻沒有多大的含金量。特朗普可以今天說中美關係史上最好，明天就對某個中國產業加徵關稅，說白了，特朗普稱讚習近平，說兩人是「好朋友」也不是第一次了。這不是特朗普自我矛盾，反而是特朗普式交易政治的常態運作。

是以，從中美回應問題所表現的價值觀、世界觀，以及方法論上的根本不同，評價今次習特會，結論就不會是中美關係即將變好，或台灣馬上要被變賣，而是中美競爭正在進入一種更直接、更現實的階段——北京要美國承認問題的原則性，特朗普則明晃晃要把所有問題導向具有交易性。這是當前中美關係最荒謬、也最真實之處，即一方在求歷史之問，另一方卻只在看即期價格，某種程度來說，特朗普的存在，對中國而言，反而才是躍升大買家身份的一種階段性利多。