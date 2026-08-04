台海沒有灰色地帶 只有美國的霸權焦慮
美國太平洋司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）近日在一場區域安全會議上表示，美國不會讓任何國家主導印太地區，也不會容許各國得來不易的主權被抹去。一向對華鷹派、又老愛說大實話的巴帕羅，其言論比起許多經過外交辭令包裝的美國政策文件更加誠實。
毫無疑問，好以警察自居的美國，在意的從來不只是航行自由、國際法，更不可能是哪幾個東南亞國家的主權，而是自己有權界定印太秩序，唯有自己能在西太平洋調動軍事力量，除了美國，都必要排他，巴帕羅一席「不許任何國家主導」正是此意。
這也是為何近年每逢中國海警、海軍或航空母艦的活動範圍向台灣以東及西太平洋延伸時，美國及其盟友總能迅速創造一套新的說法，先是近年流行的「灰色地帶」，現在再有美國掉進北京設下的「太平洋陷阱」一說，縱然詞彙不同，但目標一致，都是要替中國任何行動貼上威脅標籤，再把美國的軍事介入詮釋為維持秩序進場。
問題在於，「灰色地帶」本身就是一個帶有強烈立場的概念，帶有強烈的西方本位、台獨本位的意識形態於其中。綜觀在美國及台灣部分論述中，只要中國海警、海事、科研或軍事力量在台灣周邊及台灣以東活動，但又沒有立即爆發戰爭，便可以「具有試探性」，而被歸為灰色地帶行動。這樣的說法見報已經不下上百次，貌似中性，實際上是預設中國沒有權利在相關海域執法、巡航或進行資源調查，示意其每一次現身，都是對既有秩序的侵蝕。
北京當然不可能接受這套定義，就中國的主權立場而論，台灣是中國的一部分，台灣周邊海域自然不是主權的空白處，沒有所謂「主權的灰色帶」。質言之，主權原本就在那裡了，當主權所及，也就是管轄權及執法權所及。因此可見在北京的法律與政治敘事中，從來以主權行使做出回應。
當然，北京在這片海域的相關行動，在國際法實務上，多少也帶有「打蛇隨棍上」的味道在，藉勢日本和菲律賓聯手劃設專屬經濟區（EEZ），北京遂把海警、海事執法、科研等推上了這一線，「推一把」讓日菲想像中的預言自我實現。
這確實改變了台灣周邊海域的力量分布，苦主依舊是台灣，因為這等於助北京「擦板得分」，順勢界定何謂中國近海、遠海及常態化執法範圍，但這種變化究竟應稱作「灰色地帶」，還是中國將自身主權主張轉化為行政、執法及軍事存在，答案取決於站在哪一方。在中國之外的政學界，動輒把「灰色地帶侵擾」掛在嘴邊，不啻是立場包裝成客觀術語，北京對此自然有理由拒絕。
無獨有偶，「太平洋陷阱」也是同樣的話語遊戲。《印度斯坦時報》3日報道稱，中國正在太平洋布下新的戰略陷阱，試圖智勝美國及其太平洋盟友。報道直陳，隨著解放軍持續向西太平洋推進，菲律賓海逐漸從協防台灣的門戶轉為關鍵戰場，一旦台海爆發戰爭，北京可能把航空母艦部署至台灣以東，在美軍及盟友趕赴馳援前，先行截斷甚至嚇阻援軍，結論是「伊朗衝突之後，美國下一個重大的海上挑戰，將是中國在整個太平洋迅速擴張的軍事部署」。
但親美媒體把渠等情勢稱作為「陷阱」？這多少有些為賦新詞強說愁，試想，中國海軍離開近海、進入菲律賓海，是中國海軍力量逐漸遠洋化的正常結果，不雙標的來說，美國航艦長年在西太平洋活動，為何就從來不被稱為「陷阱」？唯獨看到中國海軍艦艇稍具了類似能力，就立即被描述為精心布置的戰略圈套，這不能算是軍事分析，而是服務美國霸權視角下的話語宣傳。
更進一步說，所謂「陷阱」，其真正困住的或許還不是美軍，而是美國自己的太平洋想像。當美國自戰後以降，已習慣把西太平洋視為自身安全邊界，接受日本、韓國、澳洲及菲律賓成為美軍部署的一部分，當然很難以接受中國軍力能夠越過第一島鏈。也因此，美國自恃可以從關島、沖繩及菲律賓基地遣機遣艦巡弋區域，但不樂見北京把航艦開進菲律賓海，此間雙標，不過是基於美國在二戰後形成的軍事優勢心理的延續。
所以巴帕羅所說的「不許任何國家主導印太」，實際主張的，是美國反對主導權旁落，而不是主導本身，於是當中國仍被限制在近海時，猶見美國大談接觸、責任與國際秩序，反之，當中國海軍開始駛進太平洋，美國就開始渲染脅迫、灰色地帶與戰略陷阱云云。霸權至此，也是辛苦。
是以，中美在台海及西太平洋的競爭，說到底不是詞彙之爭，而是軍力與管轄範圍之爭，「灰色地帶」也好，「太平洋陷阱」也罷，都只是美國及其盟友試圖維持既有秩序的敘事工具，北京當然不會因為美國創造了幾個新詞，就放棄「太平洋夠大，容得下中美兩國」的戰略定力，但真正的問題是，當中國已經有能力走出近海，美國卻仍認為太平洋只能由自己主導，最新出爐的日本防衛白皮書中將中國列為「前所未有的最大戰略挑戰」，恐怕就列錯了對象，面臨「前所未有的最大戰略挑戰」的主體，當是美國無法客觀、無法不雙標的霸權自視與焦慮才對。