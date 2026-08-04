台海沒有灰色地帶　只有美國的霸權焦慮

美國太平洋司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）近日在一場區域安全會議上表示，美國不會讓任何國家主導印太地區，也不會容許各國得來不易的主權被抹去。一向對華鷹派、又老愛說大實話的巴帕羅，其言論比起許多經過外交辭令包裝的美國政策文件更加誠實。



毫無疑問，好以警察自居的美國，在意的從來不只是航行自由、國際法，更不可能是哪幾個東南亞國家的主權，而是自己有權界定印太秩序，唯有自己能在西太平洋調動軍事力量，除了美國，都必要排他，巴帕羅一席「不許任何國家主導」正是此意。



這也是為何近年每逢中國海警、海軍或航空母艦的活動範圍向台灣以東及西太平洋延伸時，美國及其盟友總能迅速創造一套新的說法，先是近年流行的「灰色地帶」，現在再有美國掉進北京設下的「太平洋陷阱」一說，縱然詞彙不同，但目標一致，都是要替中國任何行動貼上威脅標籤，再把美國的軍事介入詮釋為維持秩序進場。

問題在於，「灰色地帶」本身就是一個帶有強烈立場的概念，帶有強烈的西方本位、台獨本位的意識形態於其中。綜觀在美國及台灣部分論述中，只要中國海警、海事、科研或軍事力量在台灣周邊及台灣以東活動，但又沒有立即爆發戰爭，便可以「具有試探性」，而被歸為灰色地帶行動。這樣的說法見報已經不下上百次，貌似中性，實際上是預設中國沒有權利在相關海域執法、巡航或進行資源調查，示意其每一次現身，都是對既有秩序的侵蝕。

2024年5月3日，美軍印太司令部在美國夏威夷舉行印太司令交接儀式，巴帕羅（Samuel Paparo）正式從前司令阿基里諾（John Aquilino）手上接下指揮權。（美軍印太司令部twitter）

北京當然不可能接受這套定義，就中國的主權立場而論，台灣是中國的一部分，台灣周邊海域自然不是主權的空白處，沒有所謂「主權的灰色帶」。質言之，主權原本就在那裡了，當主權所及，也就是管轄權及執法權所及。因此可見在北京的法律與政治敘事中，從來以主權行使做出回應。

當然，北京在這片海域的相關行動，在國際法實務上，多少也帶有「打蛇隨棍上」的味道在，藉勢日本和菲律賓聯手劃設專屬經濟區（EEZ），北京遂把海警、海事執法、科研等推上了這一線，「推一把」讓日菲想像中的預言自我實現。

這確實改變了台灣周邊海域的力量分布，苦主依舊是台灣，因為這等於助北京「擦板得分」，順勢界定何謂中國近海、遠海及常態化執法範圍，但這種變化究竟應稱作「灰色地帶」，還是中國將自身主權主張轉化為行政、執法及軍事存在，答案取決於站在哪一方。在中國之外的政學界，動輒把「灰色地帶侵擾」掛在嘴邊，不啻是立場包裝成客觀術語，北京對此自然有理由拒絕。

2026年7月2日，日本海上保安廳旗下測量船「光洋」號在沖繩縣釣魚島西北偏北約80公里的專屬經濟區（EEZ）內被中國海警局船隻要求停止調查作業。圖為「光洋」號。（日本海上保安廳網站）

無獨有偶，「太平洋陷阱」也是同樣的話語遊戲。《印度斯坦時報》3日報道稱，中國正在太平洋布下新的戰略陷阱，試圖智勝美國及其太平洋盟友。報道直陳，隨著解放軍持續向西太平洋推進，菲律賓海逐漸從協防台灣的門戶轉為關鍵戰場，一旦台海爆發戰爭，北京可能把航空母艦部署至台灣以東，在美軍及盟友趕赴馳援前，先行截斷甚至嚇阻援軍，結論是「伊朗衝突之後，美國下一個重大的海上挑戰，將是中國在整個太平洋迅速擴張的軍事部署」。

但親美媒體把渠等情勢稱作為「陷阱」？這多少有些為賦新詞強說愁，試想，中國海軍離開近海、進入菲律賓海，是中國海軍力量逐漸遠洋化的正常結果，不雙標的來說，美國航艦長年在西太平洋活動，為何就從來不被稱為「陷阱」？唯獨看到中國海軍艦艇稍具了類似能力，就立即被描述為精心布置的戰略圈套，這不能算是軍事分析，而是服務美國霸權視角下的話語宣傳。

美軍太平洋司令部範圍涵蓋美國西海岸以西到印度西部邊界的太平洋地區，是美軍規模最大、責任區（AOR）最廣的一個。（太平洋司令部網頁）

更進一步說，所謂「陷阱」，其真正困住的或許還不是美軍，而是美國自己的太平洋想像。當美國自戰後以降，已習慣把西太平洋視為自身安全邊界，接受日本、韓國、澳洲及菲律賓成為美軍部署的一部分，當然很難以接受中國軍力能夠越過第一島鏈。也因此，美國自恃可以從關島、沖繩及菲律賓基地遣機遣艦巡弋區域，但不樂見北京把航艦開進菲律賓海，此間雙標，不過是基於美國在二戰後形成的軍事優勢心理的延續。

2026年6月16日，美國國防部將「美軍印太司令部」（右，USINDOPACOM）改回舊稱「美軍太平洋司令部」（左，USPACOM）。

所以巴帕羅所說的「不許任何國家主導印太」，實際主張的，是美國反對主導權旁落，而不是主導本身，於是當中國仍被限制在近海時，猶見美國大談接觸、責任與國際秩序，反之，當中國海軍開始駛進太平洋，美國就開始渲染脅迫、灰色地帶與戰略陷阱云云。霸權至此，也是辛苦。

是以，中美在台海及西太平洋的競爭，說到底不是詞彙之爭，而是軍力與管轄範圍之爭，「灰色地帶」也好，「太平洋陷阱」也罷，都只是美國及其盟友試圖維持既有秩序的敘事工具，北京當然不會因為美國創造了幾個新詞，就放棄「太平洋夠大，容得下中美兩國」的戰略定力，但真正的問題是，當中國已經有能力走出近海，美國卻仍認為太平洋只能由自己主導，最新出爐的日本防衛白皮書中將中國列為「前所未有的最大戰略挑戰」，恐怕就列錯了對象，面臨「前所未有的最大戰略挑戰」的主體，當是美國無法客觀、無法不雙標的霸權自視與焦慮才對。