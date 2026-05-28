金門海域常態化巡查：北京如何用海警重塑台海秩序

撰文：陳鄭為
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中國大陸海警近兩日再度進入台灣金門「限制水域」，台灣海巡照例出艇監控、併航、蒐證、廣播驅離，北京方面照例宣稱在金門附近海域「依法執法巡查」，後國台辦再補上一句「台澎金馬都是中國的一部分」。這類的情事已近乎一套固定劇本，有進有驅離，台灣方面斥責「侵擾」，北京官方聲稱「依法管轄」，成為又一日的兩岸「常態新聞」。

問題便在於「常態」這兩個字，就公開資訊而言，中國大陸海警在金門、東沙等台灣相關海域出巡弋任務，早已不是什麼偶發事件，而是一步步從單一日的「事件」變成某期間段的「頻率」，再從「頻率」變成經年累月的「常態」。當「常態化」完成後，對台灣最危險的事並不是海上壓力增加了多少，而是台灣社會對此類壓力失去了知覺。

台灣過去觀察大陸海警行動，焦點多半放在單次衝突上，例如哪艘船、幾艘船進入、停留多久？或者兩岸船隻距離多近？但到了今天，這種觀察方式已經不夠，因為北京要製造的，並不只是某一次海上的摩擦壓力，而是一種新的海上秩序印象，即透過反覆進入、宣稱、反覆發布「執法巡查」訊息，把原本或具有爭議的行動，慢慢包裝成日常行政管理的一種形式。

2025年5月28日，一艘中國海警船在南海行駛。（Getty）

這正是中國大陸海警近年角色轉變的核心。質言之，海警已不單純是為海上執法單位，而是北京運用灰色地帶戰略的前沿工具。出動海警不像派遣軍艦那般，一出場就帶來戰爭訊號，卻又比一般公務船更具官式強制力，宣傳上亦可以用護漁、維持海上秩序、依法巡查等言語包裝，同時逐步測試台灣海巡的反應，以及台灣社會的耐受度，甚或國際社會的關注門檻。（延伸閱讀：軍事化戰略賦能　中國海警的新使命）

不論是金門海域還是東沙海域，海警巡察的邏輯其實都相通。按一些軍事觀察已評論到的，中國大陸海警在金門海域的任務，屬於是近岸、低強度、高頻率操作，而遠至東沙的壓力，則更接近戰略節點上的灰色測試，「前者測試台灣對『門前海域』的執法底線，後者測試第一島鏈南端與南海北緣的反應能力」。

綜合兩者來看，儘管層級不同，卻同樣指向中國大陸海警正在用「非戰爭方式」，將北京的管轄話語權推到第一線。

台灣方面當然不會沒有反應，如見台灣海巡次次出動、併航、蒐證、廣播，也確實維持了現場存在感，但問題在於，當這類應處程序被固定下來，北京其實也同樣可以利用這套節奏。久而久之，雙方都在重複同一場表演，北京要的不是一次性突破，而是在台灣也相應配合演奏下，讓這類表演本身成為常態。

緊隨海上壓力常態化之後，影響所及是台灣社會對這類情勢發展的反應。回顧當大陸海警首度或初期階段進入金門水域，還會引發台灣社會緊張，但到後來變成每月例行，甚或是短時間內連續出現，台灣公眾反而進入疲乏，養成了「死豬不怕滾水燙」的反應。

這種公眾疲乏感比起單一次震撼式對台制壓的傷害力更甚，因為單一次高強度的對台壓力，還會在台灣內部刺激出警醒、反彈，但大陸海警用「蠶食」的方式進行常態化巡察，並終將常態化給固定了下來，以致台灣方面的反應於焉也被固定了下來，是可謂「溫水煮蛙」，亦可謂「殺人於無形」，讓台灣慢慢接受壓力本來就存在。

2024年6月，台灣海巡署在金門「限制水域」發現中國大陸海警，全程監控並驅離。（台灣海巡署圖片）

換言之，「常態化」的目標才不只是常態化本身，還包括把常態化的社會心理輸出給對方。台灣若對金門海域被反覆侵擾習以為常，對東沙被反覆逼近覺得「狼又來了」，對大陸海警每次宣稱管轄權「只覺得聽到耳朵長繭」，那麼真正被改變的，就不只是海上的行動模式，而是台灣內部對風險的感知方式，因為這比一次高強度軍事威懾更難處理，任蠶食養成麻木。

北京當然清楚這一點，比起單次震撼式施壓，容易激起台灣社會反彈，也容易引來國際關注，但若改以海警、公務船、漁船、無人機等方式不斷推進，每次只往前一點，控制事態沒有大到足以引發全面危機的程度，就可能把原本「不被接受」的事情，變成公眾懶得再談的事情。

從這個角度看，金門海域這兩日的海警巡查，就不能只被理解為又一次「侵擾」，而是中國大陸海警在台海周邊的任務，已經從宣示存在，進入塑造秩序的階段。北京不是不知道台灣會驅離，也知道台灣會抗議，但北京要看的，正是台灣是否只剩下驅離與抗議，在麻痺與沒有出什麼具體事件之後，把海上秩序固定下來。

是以，中國海警的新使命，說到底就是把軍事壓力行政化，把戰略推進日常化，台灣若仍只用單次事件或算頻率的眼光回應看待，就只能永遠在事後疲於應對。

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