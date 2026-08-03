紅衫中國《MIT科技評論》公布25岁以下AI先锋　5名港校高材生入選

AI領域愈來愈多的創新，正由更年輕的一代推動完成。他們普遍只有20歲出頭，有人還在校園里探索前沿研究課題，也有人已經開始了創業實踐；更多人則同時穿梭於開源社區、論文平台與真實應用場景之間，在研究、工程與產品的交叉地帶快速成長。



2025年，紅杉中國聯合《麻省理工（MIT）科技評論》中國正式揭曉「25歲以下AI創新青年先鋒」（AI25）入選者名單。在這份代表中國AI新生代最高水平的榜單中，共有五位擁有香港高校長期科研求學經歷的青年入選——他們分別紮根港大計算機系、港大MMLab、港中文CUHKMMLab，覆蓋通用輕量化智能體、具身智能底層基建、自進化自主Agent、計算機操作智能體、統一多模態基礎模型五大核心賽道。



本文轉載自《香港X科技創業平台》。



01 五位香港青年入選榜單

任旭濱是香港大學博士生，開源AI Agent項目nanobot作者。

任旭濱是香港大學博士生，開源AI Agent項目nanobot作者。其研究與工程工作長期圍繞大語言模型、推薦與檢索增強生成、智能體系統展開，關注如何將模型能力轉化為可運行、可擴展、可被真實用戶使用的基礎設施。

他圍繞LLM增強推薦系統，探索大語言模型語義空間與用戶行為關系空間的結合；同時將檢索增強生成拓展到長視頻理解與輕量化部署等場景。相關工作覆蓋推薦系統、RAG、多模態理解與智能體應用。

他發起並持續維護nanobot，是一個超輕量級開源個人AIAgent，試圖用極簡的代碼結構實現Agent運行時、工具調用、多入口交互、上下文管理與任務執行能力，並在開源社區獲得廣泛關注。

目前，他的工作重心正在從「用LLM改造推薦與檢索系統」，進一步拓展到「構建下一代Agent運行時與Agent-Native基礎設施」。他希望通過開源生態、輕量化架構和真實工作流驗證，推動AIAgent從聊天式助手走向能夠接入工具、理解上下文、執行任務並長期協作的新型AI系統。

陳天行的研究為具身智能構建從數據、模型到評測與部署的底層基礎設施。

陳天行的研究為具身智能構建從數據、模型到評測與部署的底層基礎設施。他試圖解決具身智能發展中「高質量數據稀缺」和「物理世界理解不足」這兩個關鍵瓶頸。他是XsparkAI聯合創始人兼CTO、香港大學MMLab博士生，以及Lumina具身智能社區創始人，同時從科研、工程與社區三個維度推動具身智能技術的發展與落地。

他主導和參與的RoboTwin系列通過可擴展仿真數據彌補真實機器人數據缺口，為雙臂機器人訓練與評測構建了可重複、可擴展、可部署的技術鏈路；RoboDojo系列則進一步面向通用機器人操作評測，構建統一的Sim-and-Real Benchmark，為行業提供更接近真實部署需求的前沿評測基礎設施。帶領Xspark AI致力於構建可信具身智能落地系統，其長期目標是打造可信具身智能全棧技術，完善行業底層基礎設施，讓具身智能真正可靠、可用地進入萬千真實場景。

此外，他發起的Lumina具身智能社區已成為國內頭部具身智能社區之一，並組織數十名領域學者共同編寫Embodied-AI-Guide項目，已獲得近15K GitHubstars。

胡夢康想解決的是人工智能走向真正自主的核心命題。

胡夢康想解決的是人工智能走向真正自主的核心命題：讓LLMAgent擺脫依賴人類喂養的天花板，自己生成任務、自我訓練、持續進化。

在香港大學攻讀人工智能博士期間，他解決Agent執行鏈條的核心短板。Tree-Planner把任務規劃重新拆解為計劃採樣、動作樹構建、有根決策三個階段，讓大模型在具身場景中實現高效閉環規劃。HiAgent瞄準長程任務的工作記憶瓶頸，提出以子目標為單位的分層記憶管理機制，在五項長程任務上讓智能體成功率翻倍、平均步數減少3.8步。OWL把多智能體協作從學術概念推向可落地的任務自動化框架。

之後，他把研究重心轉向數據，通過AgentGen，Text2World，Agent2World等系列工作，讓Agent自動生成多樣化的訓練環境、任務與數據，基於這套方法訓練的開源小模型比肩甚至超越了世界領先的閉源模型。他創立的Evolvent AI，為Agent提供高質量訓練與評測數據，已與多家前沿實驗室達成戰略級合作。目標是建立一套讓Agent自己生成任務、自己訓練，自己評估、自己迭代的系統。

謝天寶的研究圍繞一個核心目標展開：讓AI不只是理解語言，而是能夠真正操作計算機完成任務。

謝天寶的研究圍繞一個核心目標展開：讓AI不只是理解語言，而是能夠真正操作計算機完成任務。

他專注於語言智能體的能力構建與評估體系設計，從早期的知識接地與工具調用研究起步，逐步將語言模型的能力邊界從「回答問題」推向「執行操作」。他開源的語言智能體平台OpenAgents獲得超4000 GitHub stars，為研究社區提供了可覆現的智能體開發基礎。

他最具影響力的貢獻是OSWorld，在真實Ubuntu、Windows、macOS桌面環境中評估AI智能體的基準測試。OpenAI和Anthropic均直接採用該基準來衡量各自模型的computer use能力，使其成為這一方向的事實標準。後續的OSWorld-G進一步聚焦界面理解瓶頸，通過構建400萬樣本的訓練數據大幅提升了智能體對屏幕元素的定位準確率。

在此基礎上，他將研究成果轉化為產品級能力。作為通義千問團隊成員，他參與了Qwen3-Coder的核心研發，推動智能體從學術基準走向真實的編程與操作場景。

張懿元主要從事多模態基礎模型、視覺語言模型、視頻建模等方向的研究。

張懿元主要從事多模態基礎模型、視覺語言模型、視頻建模等方向的研究。他的研究主線圍繞多模態學習，致力於以更簡單的架構假設、更可擴展的預訓練範式和更系統化的工程設計，將文本、視覺、語音等多種模態統一建模於智能系統之中，推動多模態基礎模型向更高效、更泛化、更貼近真實世界智能的方向發展。

在學術研究方面，他與團隊設計了多模態學習統一框架Meta-Transformer，探索在缺少配對數據的條件下實現多模態統一學習，支持文本、圖像、視頻、音頻等多種模態的統一建模；此外，他與團隊提出了多模態上下文（MiCo）大規模全模態預訓練範式，在多項多模態任務中取得領先結果，並為多模態通用理解領域提供了有效思路。在開源社區，他作為核心貢獻者開源了多個GitHub項目，累計獲得1.2萬餘顆stars。

學術研究之外，他也積極推動多模態技術在工業界的發展。他參與了多模態大模型的架構設計、可擴展預訓練及視頻建模等工作，並作為核心貢獻者研發了多款業界領先的多模態基礎模型。

一圖看清2025年「25歲以下AI創新青年先鋒」入選者⬇️

02 本屆AI25評審專家與學者

以下是參與本屆AI25評審工作的專家與學者名單：

以下為評委的個人介紹：

胡瀚：騰訊混元多模態理解和具身大模型負責人，長期從事計算機視覺與多模態大模型研究。作為核心作者參與提出Swin Transformer，其研究成果在學術界與工業界均產生廣泛影響。

賈佳亞：香港科技大學講席教授、思謀科技創始人，國際計算機視覺與AI領域的重要學者。其在計算機視覺、多模態模型與智能製造方向發表大量高影響力成果，並推動AI智能體在工業場景中的大規模落地。

李曙光：清華大學機械工程系長聘副教授，研究方向涵蓋機器人、智能製造與先進機械系統。曾在哈佛大學與MIT從事相關研究工作，持續推動機器人與智能系統交叉創新。

林達華：香港中文大學信息工程系副教授、商湯科技聯合創始人、首席科學家。其長期從事計算機視覺、深度學習、大模型與生成式人工智能方向研究，推動了中國計算機視覺技術產業化進程，並持續推動大模型與生成式AI的前沿探索。

劉聰：科大訊飛副總裁、研究院院長，負責智能語音和大模型等人工智能技術研發。深度參與訊飛星火國產大模型體系建設，推動AI技術在教育、辦公等產業場景中的應用。

劉知遠：清華大學計算機系長聘教授、面壁智能聯合創始人，長期從事自然語言處理與大模型研究。在知識表示、中文預訓練模型與開源生態建設方面具有廣泛影響力。

羅平：香港大學計算與數據科學學院副教授、科研副院長。研究方向包括具身智能、生成式人工智能與智能體。持續關注AI與物理智能體的交叉創新及其產業應用。

梅濤：加拿大工程院外籍院士、智象未來（HiDream.ai）創始人兼首席執行官。梅博士不僅是計算機視覺和多媒體領域的國際知名學者，他創立的智象未來也是全球領先的人工智能創新科技企業和多模態大模型領域的獨角獸。

王星澤：華中科技大學教授，長期從事人工智能與智能計算相關研究。關注AI系統與工程實踐結合，在青年科研人才培養方面亦具有影響力。

汪玉：清華大學電子工程系長聘教授，IEEEFellow；長期從事智能芯片與系統研究。推動AI算法與芯片協同設計，在智能計算體系結構領域具有重要影響。

王仲遠：北京智源人工智能研究院院長，研究歷程覆蓋微軟亞洲研究院、Meta、美團與快手等全球頂尖研究機構與頭部科技企業。王仲遠博士擔任智源研究院院長後，他以推動AI從數字世界邁向物理世界為核心目標，帶領團隊在語言大模型、多模態大模型、世界模型、具身智能等方向開展基礎研究和應用探索。

吳翰清：杭州半個宇宙科技有限公司創始人，前阿里雲首席安全科學家。長期關注AI安全、網絡安全與新技術創業，被視為中國年輕一代科技創業者中的代表人物之一。

03 香港高校：AI新生代的超級孵化器與大灣區創新引擎

五位青年先鋒恰好覆蓋當前AI產業最核心的五大前沿賽道，完整展現了香港高校獨特的人才培育優勢。港大、港中文MMLab接軌全球頂尖AI學術體系，無嚴苛學科邊界，允許博士生同步深耕算法、工程、開源、創業，不必局限於單一研究方向。頂尖導師團隊配套全額政府獎學金、校企聯合項目資源，為00後提供頂會發表、國際競賽、大廠合作全流程支撐。

這五位青年全部打通了完整的成長閉環：先產出原創論文突破行業技術瓶頸，再開源工具、數據集、基準降低領域研發門檻、凝聚全球開發者社區，最後依托自研技術創辦科技公司或深度參與大廠基礎模型研發——完美契合AI25榜單推崇的「穿梭於研究、工程、產品交叉地帶快速成長」的00後創新特質。

香港高校實驗室與內地頭部AI企業、科創園區深度合作，一邊保有國際化學術視野，一邊貼近國內產業落地場景，讓青年研究者的創新成果快速轉化為可用技術、商業化產品。

世界知識產權組織（WIPO）最新發布的《2025年全球創新指數》中，「深圳—香港—廣州」創新集群排名全球第一。香港作為大灣區的核心引擎之一，憑借充沛的科研資源、具有國際競爭力的薪酬體系，以及接軌全球的學術環境，正成為海內外創科人才矚目的熱土。

創科香港基金會（HongKong X Foundation）由紅杉中國於2016年發起成立，秉持以創投和公益合力支持中國創業者的企業責任，專注為香港青年打造更好的科技創新創業生態。

我們期待，更多社會力量關注香港青年創科人才，共同完善「引才、育才、用才」全鏈條體系。讓更多年輕人彼此看見、建立連接，獲得持續成長所需要的資源、反饋與同行者。那些今天仍顯稚嫩的嘗試，或許會在未來幾年里，逐漸長成真正改變AI時代的力量。