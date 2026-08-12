朱鎔基逝世｜鐵腕改革不怕｢得罪人多｣　大動作裁國企崗位力推脫困

撰文：許祺安
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中國前國務院總理朱鎔基今日（8月12日）因病醫治無效逝世，享年98歲。朱鎔基他生前帶領中國改革開放更上一層樓，擺脫經濟「失速」困境，重新踏上高速增長之路，向小康社會跨出一大步；其施政作風又以雷厲風行著稱，開會時「拍桌子，錘板凳，瞪眼睛」，更曾當眾許下豪言壯語：「我準備了一百口棺材，九十九口給貪官，一口留給自己。」

有傳朱鎔基開會時經常「拍桌子，錘板凳，瞪眼睛」，他未有否認。（新華社）

1980年初的朱鎔基大概沒想過，自己有機會說這番話，當時他已年過五旬，正值仕途晉升關口，他一直都在中央經濟部門打轉，以專業技能和項目規劃見稱，但治理地方經驗卻似為欠奉，要於官場更上一層樓並不容易。恰逢1987年經濟重鎮上海市長一職懸空，時任中共總書記趙紫陽獨具慧眼，相中朱鎔基空降滬市，與時任上海市委書記江澤民共事，並選入中共中央當候補委員。

朱鎔基於上海任內大放異彩，親自推動浦東開發開放，三十年間該地由爛泥灘岸搖身一變，成為中國金融樞紐，其作風亦素以實明幹練著稱；然而其治滬經歷亦非一帆風順，時值1989年学潮，學潮風暴波及上海，據稱朱鎔基一眾滬市領導明言本市不同於北京，拒絕出動軍警隊伍鎮壓。朱鎔基度過種種政經挑戰，證明自己有能耐駕馭大局，不僅是技術官僚。

六四後中國發展一度陷入停滯，經濟增長「失速」，最高領導人鄧小平決意要重啟改革進程，特意於1991年提拔已經升任上海市委書記的朱鎔基，出任國務院副總理，至1992年更晉身政治局常委之列，進入權力核心。朱鎔基作為排名第一副總理，主管生產和經貿事務，又曾兼任人民銀行行長，實際主導財政及貨幣政策大權，可說身負挽救中國經濟重任。

朱鎔基於80年代末出任上海市長，為其政壇更上一層樓的轉捩點。（新華社）

鐵腕推進改革進程

自1994年起，朱鎔基大刀闊斧，一口氣推出多項措改革措施，涵蓋財稅制度、金融體制、住房制度等重要領域。最為觸目的舉措包括推行「分稅制」，由地方政府手上收回大部份財政收入，財政大權一統於中央，方便施行全國宏觀調控；另一重大改革為整頓銀行體系，央行退出產業貸款業務，改立專門政策銀行，諸如工商銀行及農業銀行，負責審批及發放貸款予特定行業。

至1998年，朱鎔基接任總理，名正言順實施結構改革，儘管對經濟有序發展至關重要，各項措施動搖全都是「得罪人多，稱呼人少」的硬功夫。為了提升國企營運效率，他一口氣裁減數以千萬計崗位，致使全國湧現頓失依靠的下崗工人；朱鎔基又大幅縮減政府規模，將40個中央部委減為29個，裁員近半，而對貪官更絕不手軟，「九十九口棺材」一話正出自其時打貪風潮。

由1991年出任副總理，至2003年卸任總理，朱鎔基掌理經濟大政超過10年。於其治下，「過熱」通脹難題得到紓解，中國改革開放克服重重險阻，經濟重回高速增長軌道，生產力與人民生活水平顯著改善。時至近年，現任中國領導人仍十分重視朱鎔基的政策見解，據聞於2015年北戴河會議，他們就特意邀請退隱總理出謀劃策，提供政策意見。

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