97歲朱鎔基久未露面　日前託人問候清華經管顧委會會議

10月17日，清華大學經濟管理學院顧問委員會2025年會議在北京舉行，這是該委員會成立以來的第26次年度會議。97歲的前中國國務院總理朱鎔基委託清華校長對顧問委員表達誠摯問候。



會議吸引了23位委員參會，由蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）擔任主席，委員包括耐克集團總裁賀雁峰、馬賽地集團董事會主席康林松、盈科拓展集團創辦人李澤楷、百度創始人李彥宏、騰訊公司主要創辦人馬化騰等。

清華大學校長李路明出席會議並致辭，代表97歲的清華經管學院首任院長、顧問委員會創始名譽主席朱鎔基，向與會委員及特邀專家轉達誠摯問候。朱鎔基近年鮮少公開露面，缺席了2021年中共黨慶、中共二十大開幕式及2025年九三閱兵等重要活動。

10月16日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在釣魚台國賓館會見顧問委員會委員代表時表示，希望委員們繼續發揮橋樑作用，促進中國經濟發展及中外交流合作。同日晚，前國家副主席、清華經管學院顧問委員會名譽主席王岐山在北京設宴款待委員代表，參加會見的還有前中國人民銀行行長周小川、前財政部部長樓繼偉及全國人大財政經濟委員會副主任委員郭樹清等。