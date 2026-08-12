朱鎔基逝世｜深得鄧小平賞識　鐵腕改革不擺花架子

中國前國務院總理朱鎔基於今日（8月12日）11時06分在北京逝世，享年98歲。新華社於8月12日下午6時發布上述消息，官方訃告評價朱鎔基是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人。



朱鎔基遺像。（新華社）

作為中國市場經濟轉型過程中以鐵腕著稱的重要領導人之一，朱鎔基在擔任第一副總理之初便被鄧小平讚許為「只有朱鎔基一人懂得經濟」。西方輿論也一直把他稱為中國的「經濟沙皇」，甚至認為他在中國經濟領域的領導角色不可替代。

上海執政得鄧小平賞識

1928年10月23日出生的朱鎔基乳名長庚，中國湖南長沙人，祖籍安徽鳳陽。朱鎔基幼年父母雙亡，長沙一中畢業後以湖南省第一名的成績考入國立清華大學，並參與當時國共內戰期間的學生運動。在1949年中共建政後，朱鎔基主要在東北工業部門和國家計委工作，反右運動中被打成「右派」後不斷遭遇政治沖擊，直到「文革」結束後才開始重新在國家經委崛起。

1987年11月1日，朱鎔基當選中共中央候補委員，同年12月調任中共上海市委副書記。1988年4月25日，任上海市市長。1989年8月，兼任中共上海市委書記。

1991年2月14日，鄧小平和前國家主席楊尚昆(右二)向上海黨、政、軍負責人祝賀新年，上海市委書記、市長朱鎔基陪同。（環球人物）

據悉，朱鎔基在執掌上海期間，由於關注民生疾苦，強調幹實事不擺花架子，得到市民讚賞。另一方面，朱鎔基頂住當時國內外的質疑改革的重重壓力，向鄧小平及中央努力推動浦東開發開放，並親自參與主持管理，因而贏得了廣泛的尊敬，也獲得了鄧小平的賞識。

朱鎔基的新書《朱鎔基上海講話實錄》收錄了他在1989年六四民運時期的講話，當時朱鎔基聲稱上海不同於北京，拒絕出動軍隊避免矛盾激化。1991年初，在中國改革開放陷入停滯之時，中共上海市委機關報《解放日報》刊登一組署名「皇甫平」的評論，提出推進改革，實行市場經濟。這組評論的主要作者是周瑞金，支持者則是朱鎔基。

1991年4月8日，中國全國人大七屆四次會議補選朱鎔基為國務院副總理。他還兼任國務院生產辦公室主任、黨組書記。1992年6月，朱鎔基兼任國務院經濟貿易辦公室主任、黨組書記。1992年10月召開的中共十四屆一中全會上，他從原來的中央候補委員直接當選為七位中共中央政治局常委之一，進入最高領導層，被視為破例提拔。

1993年3月29日，在全國人大八屆一次會議上，朱鎔基被任命為排名第一的國務院副總理，負責國務院常務工作，領導中國經濟決策。同年6月，兼任中國人民銀行行長，一直兼任至1995年6月。

1994年，朱鎔基接連推出財稅制度、金融體制、投資體制、企業制度、住房制度、物價體制六個方面的改革。這些強力推行改革使得朱鎔基在主管經濟的副總理之時，優秀的政績及強硬的作風，備受國內外讚揚，也就因此被冠以「經濟沙皇」的名號。

鐵腕總理強勢推動改革

1997年9月，中共十五大，朱鎔基在中共中央政治局常委中上升至第三位，並隨後在1998年3年上台「組閣」。當時，面對市場經濟轉型過程中的是非爭議和亞洲金融海嘯，朱鎔基在自己任期內首次中外記者答問中表示，「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將勇往直前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已。」

朱鎔基就職總理時強調，「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已」。（Getty Images）

任內，朱鎔基繼續大刀闊斧地進行經濟體制改革和國務院體制改革。在1998年就任總理後，他提出「一個確保、三個到位、五項改革」的施政方針。

此外，朱鎔基還進行了中國建國以來最大幅度的機構精簡，通過政府舉債促進經濟的成長、增加公務員薪金等方法，使得中國經濟能夠在軟著陸後再度步入高速發展的軌道。任內大力打擊貪污腐敗與走私活動，並親自督辦廣東湛江特大走私受賄案和中國建國來最大的一起走私案遠華案（嫌疑主犯賴昌星）。

在改善中國的貪污和國營企業低效率的同時，也出現一些對朱鎔基擔任總理期間的部份政策有異議的反思聲音。質疑主要在於幾個方面：其國企改革辭退大批國有企業工人，他們下崗失業，致使下崗工人有「朱嘴一張，工人下崗」的說法。高等教育產業化高校擴招，導致大學生過剩就業困難。

但無論如何，朱鎔基任期內，中國的物質財富和生產能力趨於充足，中國歷史上數千年未得到解決的饑荒和物資匱乏得到解決，同時，這段時間也是中國社會矛盾較為緩和的時期，通貨膨脹消失，甚至曾出連續兩年的物價下降的情況，這在中國是罕見的。

朱鎔基近年公開露面一覽：

2003年3月，朱鎔基退休後很少在公眾場合露面，以不談工作為原則。他把時間花在唱戲和拉京胡上。

2006年，朱鎔基出席了中國建國60周年閱兵式。

2011年4月11日，《朱鎔基答記者問》一書的英文版在倫敦舉行首發式，播放了朱鎔基用英文錄制的視頻。

2012年，一段朱鎔基現身上海大劇院的視頻風靡網絡。他和上海幹部群眾共同觀看春節京劇晚會，並親自為晚會編排劇目。

2015年4月，朱鎔基還出現在了他的啟蒙老師袁寶華系列著作出版座談會的現場。

2015年9月3日，朱鎔基出現在紀念中國抗日戰爭勝利70周年閱兵觀禮台上。

2017年10月，朱鎔基出席中共十九大。

2017年10月11日，朱鎔基和夫人勞安在釣魚台國賓館參加經濟管理學院顧問委員會2017年度會議。

2018年10月12日，朱鎔基在釣魚台國賓館會見了清華大學經濟管理學院顧問委員會委員。