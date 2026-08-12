朱鎔基是一位偉大的政治家，我們心懷感激

朱鎔基總理是一位偉大的政治家，他同樣是中國改革開放的最大功臣之一，在中國的經濟建設上，他是鄧小平改革方向的堅定執行者，為後來的經濟成就奠定了堅實基礎。作為改革者，他讓後人最讚譽的是魄力和風骨，估計大多數人都記得他出任國務院總理時的一番話：「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已。」關鍵是，朱總理不只是說了這句話，而且身體力行，成為這一番話的堅定踐行者。



朱鎔基遺像。（新華社）

作為改革轉型關鍵時期的國務院領導人，無論是作為副總理還是總理，朱鎔基都盡忠職守，以改革和為人民服務的心來執行任務。在反腐上，他的「100副棺材，留一副給自己」的大膽言論可以說是振聾發聵，為當時複雜的經濟和政治環境敲響了警鐘，為人民對中共的信任提振了信心。

朱鎔基說話直白，光明磊落，毫不掩飾自己的態度，堅守人民利益的底線，對國家和自己所屬政黨完全效忠，處事公正，深思縝密，在政策上面面俱到，在執行上坐言起行，是難得的一位共產黨員，難得的一位國家領導人，難得的一位人民公僕。

朱鎔基就職總理時強調，「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已」。（Getty Images）

中國共產黨的成功是因為有了千千萬萬為它的事業拋頭顱灑熱血的黨員，朱鎔基是其中一位，而且是最為傑出者之一。在革命時期，由於時代的不同，中共必須使用軍事手段贏得戰場的勝利。在改革時期，如何使用經濟手段為人民贏得幸福生活，曾經是中共的嚴峻考驗。鄧小平提出改革開放是中國歷史破天荒的嘗試，如何做好，一直是在各方質疑的情況下摸著石頭前進，說到底信心是有，但是不足的。朱鎔基為中國的經濟建設走出了一條康莊大道，讓中國人第一次感受到貧窮落後很可能成為歷史往事，應該說，朱鎔基是使中國人對經濟建設有了信心的領導者。

朱鎔基於80年代末出任上海市長，為其政壇更上一層樓的轉捩點。（新華社）

不少人都會記得當年他曾經遠赴美國爭取加入WTO的支持。在與美國人的世貿談判中，他不亢不卑，堅守國家利益底線，最終為國家贏得了尊重和富強，讓西方國家看見了中國政治家的睿智和實事求是。對於中國，加入世界貿易組織是經濟建設的一道門檻，跨過了又不被絆倒是不容易的，在朱鎔基的領導下，歷史證明這次跨越是成功的，為中國進入全球化和成為世界貿易的領導者做好準備。今天的中國作為世界第二大經濟體，最大的貿易國和工業製造國，朱鎔基總理絕對是功不可沒。

在國企改革和傳統經濟結構的轉型過程裏，朱鎔基很好掌握了國企效率提升、計劃經濟與市場經濟結合，內外經濟關係聯動的意義。他沒有犯一些政治家和地方一把手過度相信市場萬能的錯誤，更沒有犯在市場改革中提心吊膽怕出錯的毛病，在開放外資的過程中懂得拿捏平衡點，既要吸收別人的專長，還要鼓勵自己的企業迎難而上，既要有信心，也要有謙卑的學習態度，認真對待雙贏的原則。朱鎔基為中國經濟的長遠發展定下了最為穩妥和積極有為的調性。

這張拍攝於1999年，江澤民、習仲勛和朱鎔基一同慶祝建國50周年招待會。(央視)

朱鎔基是現代經濟的模範經理人，因為他不是以一名經濟學家或企業家的態度來管理經濟，更不會將經濟利益與企業或資本利益捆綁起來，而是以人民的利益、全社會的利益為一切經濟工作的座標。在當時那樣的時代，這種堅持難能可貴，而且需要極大的魄力和深刻的認識。就算是到了今天，這樣的堅持依然重要。

朱鎔基和江澤民的君臣佳話也讓人津津樂道，他們是真正的中國共產黨員，是肝膽相照的同志與夥伴，一起書寫了波瀾壯闊的改革開放歷史。朱鎔基在退休之後過著悠閒的生活，聽說他用了不少時間享受京劇和二胡，也參與了一些在清華大學的工作，這是關心他的人所樂見的。他的離世是我們這一代人的損失，他為國家付出的一切，我們心懷感激，而且深信他為國家所做的一切將會銘記於史冊。