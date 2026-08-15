01邊疆記．長片｜港生走入新疆棉花田　歎西部高科技翻轉刻板印象

不知提到新疆，大家的第一印象是甚麼？是遙遠的戈壁荒漠，還是風景秀麗的雪山草原？其實這個位於西部邊陲，亦是重要貿易和文化樞紐的地區，近年來的發展勢頭相當蓬勃。



由香港電台舉辦的年度大型暑期活動「太陽計劃2026新疆參訪團」，率領106位來自77間中學的學生，於7月3日前往新疆維吾爾自治區，進行為期7日的參訪。這趟旅程又讓香港中學生增添了哪些對新疆的印象呢？



告別人工採摘的「智慧棉田」

7月5日，香港中學生來到新疆石河子市參觀，同學們走入棉花田，實地觀察農業種植與科技使用情況。實地負責介紹的兵團後代向同學們介紹，現在棉花田打藥基本都用無人機，收割也是使用農機，「可以說是全都是機械一體化。」

本次參訪中安排了棉花田、蟠桃園參觀的行程。（主辦方提供）

香港中學生鄭同學稱，新疆雖然是位於西邊的自治區，但已經有了很多先進的農業技術。鄭同學在接受採訪時表示：「我認為不是全球都會有這些技術，例如一些地方可能還需要人手勞動力，可能外媒都認為我們中國是這樣，但其實不是，我們都是有一些先進、精湛的技術去做。」

陳同學和鄭同學在棉花田。（盛昀 攝）

梁嘉欣特別提到參訪棉花田時聽導遊介紹，才得知棉花對於國家發展也有重大作用，例如人民幣使用到的棉花大部分是新疆棉花。梁嘉欣總結稱：「所以我覺得通過今次文旅小記者，可以幫到我們促進兩地交流之餘，都可以令到我們香港或者其他城市更加了解或者愛上新疆這個地方。」

梁嘉欣同學在參觀棉花田。（受訪者提供）

趙欣是石河子市旅遊協會會長，家中也經營有千畝棉田，是援疆的兵團第三代。趙欣對《香港01》記者表示，石河子市所在地原本是一片片戈壁荒漠，是新疆生產建設兵團的戰士來到這片土地挖渠引水、開荒造田，才有了現在的萬頃良田。

據他介紹，新疆十年前就逐漸進入農業機械自動化了，曾經人工採收棉花的拾花工專列也慢慢成為歷史。現在的棉田生產基本可以做到全自動化、機械化，播種和採收等過程均有科技參與。

例如在播種時，會使用到北斗衛星導航，提高精準度。噴灑農藥時使用的無人機，可以自動起飛，自動打藥再自動返回。趙欣總結，自動化不僅減少了人工使用，也提高了棉花的產量。除此之外，目前新疆也與中亞五國進行了各種農業合作，一些農業技術已經走出國門。

石河子市旅遊協會會長趙欣。（盛昀 攝）

石河子市旅遊協會會長趙欣。（盛昀 攝）

據新疆自治區農業農村廳資料顯示，2025年新疆棉花總產達616.5萬噸，佔全國產量的92.8%。目前智能化技術裝備已廣泛運用於新疆棉花生產，棉花生產綜合能力得到進一步提升。

播種機。（盛昀 攝）

此外，美國於7月31日公布，再將43家中國公司列入涉及強迫維吾爾族勞動的實體清單，最新入列的實體涉及製藥、金屬、棉花、食品和鋰生產行業的公司。對此，中國商務部於8月1日回應，指美方相關做法毫無事實依據，持續借所謂「人權」和「強迫勞動」之名，依據國內法肆意對中國企業實施單邊制裁，是典型的經濟脅迫行為。

引入港企環保技術，推動印染業良性發展

7月5日，《香港01》記者參觀了新疆石河子市紡織產業園。經溢公司董事長、總經理劉震介紹，目前該園區是北疆唯一可以做印染的園區，從棉花原料種植一直到終端產品的產業鏈都十分完整。

經緯織造副總經理、經溢公司董事長、總經理劉震。（盛昀 攝）

《香港01》記者於7月5日參觀了新疆石河子市紡織產業園。產業園內的經溢公司董事長、總經理劉震對記者介紹，當地引入了香港企業溢達的無水染技術令到整個產業可以良性發展，該園區也是北疆唯一可以做印染的園區。

據他介紹，溢達集團在廣東佛山有一條無水染的產線，他們曾多次去調研學習，最終決定引入相關設備和技術。劉震介紹，因為因為新疆的水資源並不豐富，而染色又是比較耗水且污染嚴重的產業，溢達的無水染技術引入可以令到整個產業良性發展。

經緯織造副總經理、經溢公司董事長、總經理劉震。（盛昀 攝）

石河子市百豐棉業有限公司同樣坐落於石河子開發區紡織產業園，該公司的二號車間廠長康凌峰對《香港01》記者表示，該廠房在2025年進行了改造，使用的智能化設備先進，目前已基本開始全線生產。以曾經技術水平計算，這個廠需要900個員工，但現在只需要250人左右。「產品質量提升了，用工少了，效益就高了。」

石河子市百豐棉業有限公司二號車間。（盛昀 攝）

石河子市百豐棉業有限公司二號車間。（盛昀 攝）

石河子市百豐棉業有限公司二號車間。（盛昀 攝）

文旅結合非遺，助牧民就業增收

7月7日，百餘名香港中學生在六星街的「絲路有約」店鋪體驗了皮雕製作。

「絲路有約」聯合創始人雷一鳴介紹，現場為同學們準備的非遺手工體驗分為皮雕的帽子、小馬和小羊。其中卷草紋代表了草原春風吹又生的生命力，小羊則是代表財富。且同學所使用的每一個材料包都是來自新疆鄉村留守婦女之手。

店內材料包來自新疆留守婦女之手。（盛昀 攝）

陸嘉諾同學向《香港01》記者介紹了做小馬的過程，材料包內備有一片片的原材料，她們再用針線把材料縫合在一起。在大家互相幫助之下最終做出了成品。

陳家樂同學表示，自己本身就非常喜歡做手工，所以很享受製作工藝品時的成就感。且親身體驗還可以獲得獨一無二的專屬回憶：既有一種滿足感，每次見到這隻小馬的時候，又都可以想起新疆的這段旅程。同時他也認為，這些材料包可以給一些家庭帶來額外的收入，同時也可以吸引更多遊客到旅遊景區體驗非遺文化，「對大家都有好處。」

陳家樂同學（左）和陸嘉諾同學（右）展示他們製作的小馬皮雕。（盛昀 攝）

同學在認真做手工。（盛昀 攝）

絲路有約聯合創始人雷一鳴先生介紹，他們的文創項目目前帶動了70戶草原家庭增添收入 ，一個月收入可達4000元（人民幣，下同）。以阿勒泰地區為例，當地牧民在冬季轉場無收入時，可以在家為公司做一些小物件，由公司驗收後在店面出售，「所以我們村子裏一些阿姐們通過自己的技藝賺到錢，能夠給家裏的老人和孩子們買一些新衣服、增添一些餐食，我們也特別開心。」

牧民所做的材料包上寫有名字。（盛昀 攝）

絲路有約聯合創始人雷一鳴先生。（盛昀 攝）

港人最愛開闊景色與開拓歷史的傳承

根據新疆旅遊業者的總結，香港作為一個國際化的大都市，生活節奏非常快。因此，當香港遊客來到新疆旅遊時，最鐘愛的便是當地的獨特風光與開闊景色。

戈壁明珠國際旅行社的李和駿在採訪中分析指出，香港遊客喜歡大草原、大森林這些並不常見的景色：「經濟越發達的地方，他越喜歡高山湖泊，越喜歡草原河流。」李和駿也特別提到，他們還希望外地遊客不單能欣賞新疆的自然風景，也能了解先輩開拓新疆的歷史。

巧合的是，此次到新疆參訪的香港中學生之一羅子渊同學，其太公正是當年開墾新疆的將士之一。羅子渊同學來自張祝珊英文中學，是此次參訪團的團員之一。羅子渊向《香港01》記者分享，他的太公是當年開墾新疆的眾多將士中的一員，令他想參加新疆參訪團，去看看這個既熟悉又陌生的地方。

新疆兵團軍墾博物館收藏有羅子渊太公的兩張相片，左圖右一以及右圖左二士兵為羅子渊的太公。（受訪者提供）

新疆兵團軍墾博物館收藏有羅子渊太公的兩張相片，但遺憾的是此次參訪時沒有對外展出，所以他沒能見到太公的相片。但羅子渊感慨，從前都是聽外婆講述太公的故事，這次親身到了新疆石河子市，參觀了博物館，才更深入了解了太公他們當時開拓新疆是一個多麼艱苦的過程，「因為當時去到新疆其實什麼都沒有，但是他們的堅持將所有事情做成。」

羅子渊回憶，上次來新疆已經是多年前，這次來到新疆，烏魯木齊的機場已經建設得很美，城市也建起了許多高樓。曾經在路上見到的一片片沙漠上也鋪設了一片片的光伏田，還在離海最遠的新疆吃到了魚蝦等等海鮮，「我覺得也見到新疆的好多發展，其實對我來說都是一個很新奇的體驗。」

新疆沿路沙漠鋪設的光伏板。（盛昀 攝）

另外，曾康晴同學則提到，自己印象最深刻的是新疆果子溝大橋。她分享稱，果子溝大橋十分宏偉，橋上望下去很震撼：「因為能這麼穩定地在兩座山都能夠通車，以前沒有這條橋時，要繞很大一個圈，但因為有這條橋建成了，所以現在就方便了那邊的居民出入。」

曾康晴最後總結道，原本以為新疆全是草原，居民可能都在放羊、跑馬，但實際來到了之後見到許多高樓大廈，才發現原來新疆不只有草原，和想像中完全不同。