港台組織106名中學生赴新疆參訪　有港生追尋太公當年援疆足跡

香港電台（港台）舉辦的年度大型暑期活動太陽計劃2026新疆參訪團今日（7月9日）圓滿結束。廣播處長關婉儀率領106位來自77間中學的學生，於7月3日前往新疆維吾爾自治區進行為期7日的參訪。



《香港01》記者隨團參訪。有學生向記者介紹，他為了追尋太公援疆的足跡來到這個陌生又熟悉的新疆，既了解到先輩當年開拓新疆的艱苦，也看到了新疆的近年的科技發展。還有學生表示，因學習過新疆舞故而想探尋舞種起源地的風土人情，在體驗當地文化後，她認為此次參訪可以令到香港或者其他城市更加了解或愛上新疆。



同學與新疆舞者合影。（受訪者提供）

本次參訪中安排了棉花田、蟠桃園參觀的行程。（主辦方提供）

香港電台廣播處長關婉儀在7月8日對《香港01》記者介紹，太陽計劃從去年起開始有一個新重點，即帶領香港學子到內地城市考察。新疆地域遼闊，位於西部邊陲，是一個重要的貿易和文化樞紐。同時，近年來新疆發展勢頭蓬勃，太陽計劃今年選擇到當地參訪，希望可以帶學生親身體驗，新疆到底是一個什麼樣的地方。

香港電台廣播處長關婉儀和同學們在賽里木湖。（主辦方提供）

關婉儀稱，本次參訪中安排了棉花田、蟠桃園參觀的行程，讓學生可以親眼看見農作物的生產情況，他們都很感興趣，還走進田裏去認真聽講解。「我覺得對於年輕人來講，一個這樣的暑假是十分難忘的。又可以學東西，認識新朋友，拓寬視野以及對國家多一些認識。」除此之外，她也希望通過同學們發佈的短片等讓香港市民和外面的人更加了解新疆。

棉花田附近的農業科技展示。（盛昀 摄）

棉花田附近的農業器械展示。（盛昀 摄）

港生追尋先輩援疆足跡

羅子渊同學來自張祝珊英文中學，是此次參訪團的團員之一。羅子渊向《香港01》記者分享，他的太公是當年開墾新疆的眾多將士中的一員，令他想參加新疆參訪團，去看看這個既熟悉又陌生的地方。

右一為羅子渊同學。（受訪者提供）

新疆兵團軍墾博物館收藏有羅子渊太公的兩張相片，但遺憾的是此次參訪時沒有對外展出，所以他沒能見到太公的相片。但羅子渊感慨，從前都是聽外婆講述太公的故事，這次親身到了新疆石河子市，參觀了博物館，才更深入了解了太公他們當時開拓新疆是一個多麼艱苦的過程，「因為當時去到新疆其實什麼都沒有，但是他們的堅持將所有事情做成。」

新疆兵團軍墾博物館收藏有羅子渊太公的兩張相片，左圖右一以及右圖左二士兵為羅子渊的太公。（受訪者提供）

羅子渊回憶，上次來新疆已經是多年前，這次來到新疆，烏魯木齊的機場已經建設得很美，城市也建起了許多高樓。曾經在路上見到的一片片沙漠上也鋪設了一片片的光伏田，還在離海最遠的新疆吃到了魚蝦等等海鮮，「我覺得也見到新疆的好多發展，其實對我來說都是一個很新奇的體驗。」

新疆沿路沙漠鋪設的光伏板。（盛昀 攝）

學新疆舞赴新疆體驗風土人情

來自荃灣官立中學的梁嘉欣同學介紹，她學過新疆舞，得知此次太陽計劃的目的地是新疆，希望可以去到舞種發源地，親身體驗當地的文化習俗和生活習慣。來到新疆後，她曾多次與當地舞者共跳新疆舞，當地無邊無際的藍天和草地也給她留下了深刻的印象。

梁嘉欣同學在參觀天池。（受訪者提供）

梁嘉欣同學（右一）與新疆舞者合影。（受訪者提供）

梁嘉欣特別提到參訪棉花田時聽導遊介紹，才得知棉花對於國家發展也有重大作用，例如人民幣使用到的棉花大部分是新疆棉花。梁嘉欣總結稱：「所以我覺得通過今次文旅小記者，可以幫到我們促進兩地交流之餘，都可以令到我們香港或者其他城市更加了解或者愛上新疆這個地方。」

梁嘉欣同學在參觀棉花田。（受訪者提供）

百餘名香港學子參訪新疆

今年太陽計劃的主題為文旅小記者。在新疆的行程中，一眾太陽使者先後在烏魯木齊、石河子、博爾塔拉蒙古自治州及伊犁哈薩克自治州，參訪多個文化景點和進行研學，包括天山天池、棉田、蟠桃園、葡萄園、新疆兵團軍墾博物館、賽里木湖、六星街，以及位於伊寧市的林則徐紀念館等。在參訪期間，港台每日在其官方社交媒體帳號，發布由學生拍攝的短片及相片，展示他們的學習成果。

本次參訪中安排了參觀棉花田、蟠桃園。（盛昀 摄）

關婉儀表示，港台一直重視青年發展，期望透過太陽計劃這個年度品牌青年活動，讓青年人親身了解國家的歷史文化和發展情況，並以獨特的青年視角，向世界展現國家的歷史文化及發展面貌，說好國家故事，並在回港後能向親友分享研學所成。

港台將於八月舉行太陽計劃2026結業禮

為預熱今次新疆參訪，港台於六月二十六日安排太陽使者親赴前海交流，並於六月二十七日舉辦新媒體視頻製作工作坊。港台將於八月舉行太陽計劃2026結業禮，以及在港台電視31推出特備節目，全面記錄太陽計劃2026的精彩活動點滴。

太陽計劃參訪團在新疆林則徐紀念館合照留影。（盛昀 攝）

太陽計劃2026由港台、香港中華文化發展聯合會主辦，保華基金會贊助，並獲「民青局青年內地交流資助計劃」資助。