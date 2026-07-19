01邊疆記｜港企溢達無水染技術引入新疆　助力環保及產業良性發展

香港電台（港台）舉辦的年度大型暑期活動太陽計劃率領106位來自77間中學的學生，於7月3日至7月9日在新疆參訪。《香港01》記者隨團參訪，並於7月5日參觀了新疆石河子市紡織產業園。



產業園內的經溢公司董事長、總經理劉震對《香港01》記者介紹，當地引入了香港企業溢達的無水染技術令到整個產業可以良性發展，該園區也是北疆唯一可以做印染的園區。



經緯織造副總經理、經溢公司董事長、總經理劉震。（盛昀 攝）

經緯織造副總經理、經溢公司董事長、總經理劉震對《香港01》記者介紹， 溢達集團在廣東佛山有一條無水染的產線，他們曾多次去調研學習，最終決定引入相關設備和技術。劉震介紹，因為因為新疆的水資源並不豐富，而染色又是比較耗水且污染嚴重的產業，溢達的無水染技術引入可以令到整個產業良性發展。

經緯織造副總經理、經溢公司董事長、總經理劉震。（盛昀 攝）

目前該園區是北疆唯一可以做印染的園區，從棉花原料種植一直到終端產品的產業鏈都十分完整。他認為，石河子市的棉花產量充足且質素較好，可以滿足紡織企業的需求。

《石河子零距離》曾報道，經溢科技於2025年成立，是石河子經緯織造運營有限公司與溢達集團聯合打造的現代化紡織科技企業，總投資5500萬元（人民幣）建設無水染色工廠，分兩期推進：一期已建成年產500噸無水染紗示範線，二期計劃擴產至年產2000噸。

無水染色工廠。（中國紡織報）

該非水介質無水染色技術採用環保溶劑替代傳統水與鹽作為染色載體，溶劑回收率超99%，一次固色率達97%，遠超傳統水浴染色60%-70%的水平，真正實現「零工藝用水、零鹽添加、零廢水排放」，從根源破解傳統印染行業高耗水、高污染難題。

石河子市百豐棉業有限公司二號車間。（盛昀 攝）

石河子市百豐棉業有限公司同樣坐落於石河子開發區紡織產業園，該公司的二號車間廠長康凌峰對《香港01》記者表示，該廠房在2025年進行了改造，使用的智能化設備先進，目前已基本開始全線生產。以曾經技術水平計算，這個廠需要900個員工，但現在只需要250人左右。「產品質量提升了，用工少了，效益就高了。」

石河子市百豐棉業有限公司二號車間。（盛昀 攝）