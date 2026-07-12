01邊疆記｜香港中學生新疆體驗非遺皮雕　讚滿足又可助牧民增收

7月7日，在新疆伊犁自治州伊寧市六星街景區，百餘名香港中學生在「絲路有約」店鋪體驗了皮雕製作。不少同學向《香港01》記者展示了他們製作出來皮雕小馬，因學生所使用材料包來自新疆鄉村留守婦女之手，有同學稱，這既可以給這些家庭帶來額外的收入，亦可以吸引更多遊客到旅遊景區體驗非遺文化。



同學在展示正在創作中的皮雕小帽。（盛昀 攝）

非遺文創材料包。（盛昀 攝）

據伊犁文旅官方資料，新疆伊犁自治州伊寧市六星街景區建成於上世紀30年代，以中心圓形廣場為原點，六條道路向外輻射，劃分了六個扇形片區。而近年來，六星街又因一首《蘋果香》走紅，吸引無數遊客。7月7日，百餘名香港中學生在六星街的「絲路有約」店鋪體驗了皮雕製作。

「絲路有約」聯合創始人雷一鳴介紹，現場為同學們準備的非遺手工體驗分為皮雕的帽子、小馬和小羊。其中卷草紋代表了草原春風吹又生的生命力，小羊則是代表財富。且同學所使用的每一個材料包都是來自新疆鄉村留守婦女之手。

店內材料包來自新疆留守婦女之手。（盛昀 攝）

同學在認真做手工。（盛昀 攝）

陸嘉諾同學向《香港01》記者介紹了做小馬的過程，材料包內備有一片片的原材料，她們再用針線把材料縫合在一起。在大家互相幫助之下最終做出了成品。

陳家樂同學表示，自己本身就非常喜歡做手工，所以很享受製作工藝品時的成就感。且親身體驗還可以獲得獨一無二的專屬回憶：既有一種滿足感，每次見到這隻小馬的時候，又都可以想起新疆的這段旅程。同時他也認為，這些材料包可以給一些家庭帶來額外的收入，同時也可以吸引更多遊客到旅遊景區體驗非遺文化，「對大家都有好處。」

陳家樂同學（左）和陸嘉諾同學（右）展示他們製作的小馬皮雕。（盛昀 攝）

同學在認真做手工。（盛昀 攝）

絲路有約聯合創始人雷一鳴先生介紹，他們的文創項目目前帶動了70戶草原家庭增添收入 ，一個月收入可達4000元（人民幣，下同）。以阿勒泰地區為例，當地牧民在冬季轉場無收入時，可以在家為公司做一些小物件，由公司驗收後在店面出售，「所以我們村子裏一些阿姐們通過自己的技藝賺到錢，能夠給家裏的老人和孩子們買一些新衣服、增添一些餐食，我們也特別開心。」

牧民所做的材料包上寫有名字。（盛昀 攝）

絲路有約聯合創始人雷一鳴先生。（盛昀 攝）

熱愛本土文化回鄉創業

在六星街，不只有非遺文化體驗，也有當地的特色文創產品可購買。00後的王小姐是援疆三代，從上海畢業後回到了老家伊寧，經營自己的文創店「疆漫人間 艾藝文創」，收入不錯。

店主王小姐。（盛昀 攝）

王小姐的店鋪。（盛昀 攝）

王小姐表示，伊犁是一個多民族融合的一個城市，而她本就熱愛本土文化。王小姐在貴州、雲南和東北等地旅遊時，受到這些地區的民族文創啟發，也希望將家鄉的文化傳揚出去，於是畢業後就返鄉開了一家文創店。店名之所以叫「疆漫人間」，就是因為希望將新疆的一些文化和特色元素帶到世界的每個小角落，「看到很多外地遊客喜歡我們這些產品，然後帶回家，我自己也很感到開心。」

「疆漫人間」店內商品。（盛昀 攝）

「疆漫人間」店內商品。（盛昀 攝）

王小姐表示，她想做與工廠貨物區別開的產品，店內70%以上的產品是手工製作，合作手藝人也多為本土的設計師。據她分享，店內常有香港客人來訪，港客比較傾向於艾德萊斯的相關產品，還有一些手工製品，如杯子香薰等。其中，香薰可以令到遊客回香港後也感受到新疆的瓜果香甜。

除了文創之外，王小姐還與攝影師合作，為旅拍店提供服裝。區別其他的旅拍店，這些服裝都是她店內的裁剪姐姐製作。而與王小姐合作的裁縫不止年輕人，也有一些上了年齡的鄰居，帶動了他們的就業。同時，王小姐也和當地美術學院的一些學生合作，有時她會提供文創想法，最終由學生去完成。