中國核電「狂飆」：砸1萬億建核電站　從｢零審批｣到規模全球第一

據測算，「十五五」期間中國核電建設總投資額有望近1萬億元（人民幣，下同），年投資規模約1800億元。「萬億級核電建設周期」已經不是一種修辭，而是一個相當現實的產業尺度。



萬億級投資，正在不斷湧入中國的核電發展版圖。

據測算，「十五五」期間中國核電建設總投資額有望近1萬億元。（GettyImages）

今年7月底，國務院常務會議決定核准遼寧莊河一期工程等4個核電項目，共計8台新機組，這是「十五五」期間首批獲得核准的核電機組，據估算總投資將超過1700億元。

據統計，加上此次新核准的8台，2019年至今，我國已核准62台核電機組，合計直接投資已超過1萬億元。

從「間歇式審批」到「批量上馬」，中國正在進入近十多年來最密集的一輪核電建設周期。

此次8台機組的核准並非孤立事件。同一次國常會還專門聽取了新型電網建設情況匯報，提出更好滿足日益增長的用電需求。

航拍廣東太平嶺核電項目。（人民網）

核電和電網被放在同一場會議里討論，並非偶然。

近日國家發改委與國家能源局聯合印發的《新型能源體系建設「十五五」規劃》、《新型電力系統建設「十五五」規劃》都提到了明確的核電發展目標：到2030年，在運核電裝機達到1.1億千瓦左右。

據《人民日報》報道，截至目前，中國大陸地區在運和核准在建核電機組共120台，總裝機容量1.35億千瓦，總規模保持世界第一。

其中，在運機組62台、裝機6614萬千瓦，居世界第二，佔全國電力總裝機的1.6%。從0.66億千瓦到1.1億千瓦左右，五年要實現在運核電裝機同比增長將近70%的目標，核電產業的發展空間巨大。

截至2025年底，全球在運在建核電機組台數。（《中國核電發展報告（2026）》）

招商銀行研究院最新深度報告指出，「十五五」期間核電建設總投資額有望近1萬億元，年投資規模約1800億元。

「萬億級核電建設周期」已經不是修辭，而是一個相當現實的產業尺度。

中國核電「狂飆」

中國的核電發展並非一蹴而就。2011年福島核事故後，全球核電進入「寒冬」，中國也一度放緩了審批步伐，經歷了多年「零審批」冰凍期。

國內曆年核准核電機組數量。（智谷趨勢）

然而，隨著「雙碳」目標的提出與能源安全自主需求的提升，分水嶺出現在2022年。

2022年和2023年，中國連續兩年各核准10台核電機組；2024年進一步增加到11台，刷新歷史紀錄；2025年又核准10台，實現連續4年每年核准10台及以上。

2022年3月25日，中核集團「華龍一號」示範工程全面建成投運。（新華社）

近日核准的8台新機，是這一趨勢的自然延續與提速。中國核電正以前所未有的速度，構築起世界最大的核電開發版圖。

大規模建設的前提，是成熟可靠且具備完全自主知識產權的技術。

此次核准的機組中，遼寧莊河、浙江金七門、廣東太平嶺項目共6台機組均採用我國自主三代核電技術「華龍一號」。

值得關注的是，其中金七門二期、太平嶺三期被確定為「華龍一號」2.0版示範項目。

而山東萊陽項目則採用另一項自主研發的「國和一號」技術，是繼榮成示範項目之後「國和一號」首個批量化建設項目。

這標誌著中國核電技術已從「引進-消化-吸收」邁入「正向設計-持續迭代」的良性循環。

「華龍一號」2.0版技術在安全性與經濟性上進一步提升，具備「三代加」核電技術特徵，綜合性能指標國際領先。

｢華龍一號｣核電基地2號機組併網發電。（央視新聞）

從1200兆瓦電功率商用鈉冷快堆（CFR1000）完成標準設計，到液態燃料釷基熔鹽實驗堆研發實現突破，再到小型模塊化反應堆研發穩步推進，技術的持續迭代，為核電產業發展提供了可靠的「技術底座」。

如今，「華龍一號」進入批量化建設，「國和一號」完成示範，新建核電項目設備國產化率超過90%，國內已經形成每年10台套以上主設備製造能力和同時建設數十台機組的工程能力。

｢華龍一號｣核電基地2號機組併網發電。（央視新聞）

在裝機量猛增的同時，中國核電的安全性在全世界同樣名列前茅。

2025年，我國所有核電機組保持良好安全紀錄，未發生國際核與輻射事件分級2級及以上事件或事故。

同時，我國核電機WANO（組世界核電運營者協會）綜合指數平均值達98.68%，連續10年WANO綜合指數評分全球第一。

「十四五」期間核電機組WANO綜合指數統計。（《中國核電發展報告（2026）》）

多重需求齊推

核能復興的歷史機遇，卡在中國重塑「電源」與「電網」的關鍵節點上。

目前，風電、光伏已經成為中國電力新增裝機主力，但它們天然存在波動性。

未來的電力系統不僅需要風能與光能，還需要核電這樣的高利用小時穩定電源，以及水電、儲能、煤電靈活性改造和更強的跨區域電網共同配合。

7月31日國常會一邊部署新型電網、一邊核准新核電項目，本質上是在補同一張拼圖。

我國新型電力系統建設亟需穩定基荷電源，而核電最大的優勢是穩定。它不看太陽、不等風來，可以長期高負荷運行。

我國2025年核電平均利用小時數達到7809小時，平均負荷因子達到89.1%。相比之下，風光新能源電站的負荷因子要低得多，這更加突顯了核能發電的穩定性。

「十四五」期間全國核電機組平均利用小時數。（《中國核電發展報告（2026）》）

同時，「雙碳」目標硬性約束倒逼低碳能源擴容。作為我國重要的非化石能源之一，核電成為填補低碳電力缺口的核心路徑之一。

行業認為，未來幾年我國有望繼續維持常態化核准，而批量核電建設也將為全國碳減排目標提供核心支撐。

更重要的是，當下AI超級周期正在重新定義電力需求。

如今AI的底層邏輯越來越像重工業。國際能源署預計，全球數據中心用電量將從2025年的約485TWh增加到2030年的約945TWh，幾乎翻倍，中國也是增長最顯著的市場之一。

更麻煩的是，智算中心不僅耗電量大，還要求高連續性、高可靠性和穩定的電能質量。

因此，中國今年出台的《關於促進人工智能與能源雙向賦能的行動方案》出現了一個極有想像力的表述：「探索百萬千瓦級人工智能算力設施與配套能源系統協同建設」，甚至明確提出「探索核電、氫能等能源以直連方式為算力設施供能」。

核電利用小時數極高，常年穩定在7000小時以上，是理想的「算力配套電源」。

算力競爭不僅是晶片競爭，更是電力系統競爭。而核電站不僅為電網供電，未來還可以為臨近的算力樞紐提供清潔穩定的「綠電直供」。

全球核電「大重啟」

核電的「狂奔」並不只發生在中國。

全球範圍內，核電正經歷自上世紀70年代石油危機以來最大程度的復興。

世界銀行和亞洲開發銀行相繼取消了對核能項目的融資限制；國際原子能機構（IAEA）連續第5年上調全球核電中長期發展預期，提出在高值情境下，到2050年全球核電運行裝機容量達到9.92億千瓦，是2024年的2.6倍。

今年3月，我國正式加入《三倍核能宣言》，核心目標是到2050年將全球核能裝機增至2020年的三倍。該宣言由法國等22個國家共同發起，迄今為止已經有38個國家加入。

《三倍核能宣言》發起國合影。（X）

能源安全、氣候目標，以及AI和數據中心帶來的新增電力需求，都在提高穩定低碳電源的戰略價值。

如今矽谷的巨頭們正在滿世界找電，核電成為重要的突破口。谷歌宣佈與NextEra Energy合作，重啟已關閉五年的艾奧瓦州核電站，並簽署了25年購電協議。

美國能源部目前推動把核電裝機從約100GW擴大到2050年的400GW，同時支持新建大型核電和小型模塊化反應堆，公開探索讓核電直接服務AI數據中心。

英國、法國、瑞典、日本都在推動退役核電站重啟或延遲退休，盡力為核電站續命。

「拼命建核電站」，是中國在風光裝機高速增長、AI算力爆發、新型電網建設和能源安全需求同時上升之後，對電力系統底座的一次重新估值。

1萬億元投資真正買下的，不只是幾十台核電機組，更是一張通往AI時代和高度電氣化社會的長期能源底牌。

本文獲內地碳中和領域新媒體賬號「環球零碳」微信公眾號授權刊載。

