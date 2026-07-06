惠州太平嶺核電項目2號機組併網發電　可滿足100萬人一年用電需求

據中國廣核集團發佈的消息，7月4日，中廣核廣東太平嶺核電項目2號機組首次併網成功，發出第一度電。這標誌着粵港澳大灣區首個「華龍一號」核電基地的第二台機組正式具備向電網輸送電力的能力，向着投產目標邁出關鍵一步。



航拍廣東太平嶺核電項目。（人民網）

預計年發電量超90億千瓦時

據《人民網》，太平嶺核電項目2號機組於2020年10月15日開工建設。並網後經現場確認，機組運行狀態良好，各項技術指標符合設計預期。後續將按計劃執行系列試驗，進一步驗証機組性能，預計將於2026年下半年正式投產發電。

廣核惠州核電有限公司董事長章國強介紹，太平嶺核電項目2號機組正式投產後，預計年發電量超90億千瓦時，能夠滿足近100萬人口的生產生活年度用電需求，每年等效減排二氧化碳超830萬噸。

廣東太平嶺核電1號機組完成穹頂吊裝。圖為2021年12月拍攝的施工現場。（新華社）

報道指出，太平嶺核電項目2號機組建設過程中，推廣應用智慧工地3.0、數字化移交、外骨骼機械人等智能裝備與系統，落地集團首個備件管理數字化轉型項目，以智能化手段賦能核電全業務流程。

廣東太平嶺核電2號機組完成穹頂吊裝。（中國廣核集團）

項目計劃建設6台「華龍一號」核電機組

據《央視新聞》，太平嶺核電項目位於惠東縣黃埠鎮，是國家重大能源工程、中廣核「華龍一號」批量化建設運營的核心旗艦項目，也是支撐粵港澳大灣區高質量發展的關鍵清潔能源支點。

無人機航拍鏡頭下的太平嶺核電廠3號機組施工現場。（惠州日報）

項目規劃建設6台「華龍一號」核電機組，分三期建設，總投資預計超過1200億元（人民幣，下同），平均每台機組投資超200億元。1號機組、2號機組為一期工程。此前，項目1號機組已於2026年4月20日投產發電。