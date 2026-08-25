青島男搭訕食檸檬惱羞成怒追罵女遊客6分鐘　被行拘10天

近日，一名女遊客在山東省青島市海之戀公園拍照時被路過男子辱罵，引發廣泛關注。8月24日，青島市嶗山公安分局發布警情通報，41歲施姓男子尋釁滋事的違法行為成立。經司法精神病學鑒定，施男為「雙相情感障礙，限定受處罰能力」，公安局對其處以行政拘留十日處罰。



男子搭訕食檸檬惱羞成怒追罵女遊客6分鐘 警方勸｢別計較｣再惹議

據此前報道，一名女遊客在青島市海之戀公園拍照時，遭施某某上前搭訕。女子表示「不要影響我拍照」，不料施某某突然動怒，反指責女子拍照影響他跑步，甚至大聲斥責「滾」。面對施某某不斷指責，女遊客連續表示「我的錯，我的錯」，並多次道歉，施某某仍追問其為何在步道拍照。

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8月24日，青島市嶗山公安分局發布警情通報稱，2026年8月4日10時許，施某某對正在拍照的女子進行糾纏並對其辱罵。其間，施某某報警稱，有人在海之戀公園違規佔用步道影響其跑步，要求處置。民警到達現場發現雙方均已離開。

8月10日，警方關注到網傳相關影片後，再次與施某某和女子電話聯繫核實情況，於13日依法立案調查，施某某尋釁滋事的違法行為成立。針對施某某自述患有精神疾病，經調查就醫診療情況，依法委託對其開展司法精神病學鑑定，鑑定意見為：「雙相情感障礙，目前為不伴有精神病性症狀的躁狂發作；限定受處罰能力。」警方於8月24日對施某某作出行政拘留十日的行政處罰。

網傳施某某與麥島派出所所長通話。（網絡圖片）

網傳微信截圖，施某某欲給女遊客賠禮道歉。（網絡圖片）

此外，針對網傳「施某某與麥島派出所所長微信聊天截圖」，經核查，2026年2月4日，麥島派出所對外公開張貼「所長直達碼」（附有警務公開電話），施某某於6月7日掃碼添加麥島派出所所長微信並留存電話，後曾通過微信和電話諮詢糾紛事項，二人無個人交往。嶗山公安分局對麥島派出所工作人員答覆言語不當等問題道歉。