「一中原則」走進非洲行政機器　台灣護照首當其衝

「一個中國」對多數台灣人而言，長期以來是一個很遙遠、無甚體感的政治詞彙，一個國家承認北京還是台北、建交公報裡如何表述台灣，影響的是兩國外交關係，老實說並不影響一個台灣人拿著護照走進那個國家。即使台灣的邦交國一路掉到現在的12個，台灣護照反而越來越「好用」，兩件事情長期並行不悖，這也讓中國外交下的「一中原則」與一般台灣人的日常體感之間，始終隔著一段距離。



但近期的若干外交事件，開始出現了讓台灣人有感的苗頭，例如烏干達移民官以「一中政策」為由，要求入境的台灣旅客要提出中國護照方能通行，摩洛哥則直接不受理台灣人的簽證確認函，輔以此前塞舌爾、毛里求斯與馬達加斯加「聯袂」撤回對賴清德專機的飛越許可… 這些都讓非洲不只是距離台灣千里之外的一片大陸，也在政治外交上拒台灣於千里之外。

目前當然沒有證據表明，北京在當中主觀著力了多少，但當第三國的移民官、簽證機關乃至民航部門，開始依循與北京建交時所承諾的一中政策，具體決定一本台灣護照能不能入境、一架承載台灣政府高層的專機能不能飛過領空，這些停留在行政執行層面的事情，就已經不只是最高層外交承認與否的問題。

當這些事件接二連三在短期內發生，自然引得台灣官方高度注意，擔憂北京標榜國際的「一中原則」，是否正從原本要求各國作出外交上的政治表態，進一步變成這些國家政府機器裡可以被執行的行政規則？而當類似情況首先密集出現在非洲，另一個問題也跟著浮現：中國在非洲經營二十多年累積的經貿與政治影響力，是否已經開始在台灣問題上進入某種「政治變現期」？

過去所理解的「一中原則」，更多時候是一項外交承認問題。1970年代以來，北京陸續與各國建交，要求承認中華人民共和國政府為唯一代表中國的合法政府，至於各國如何理解台灣的法律地位，表述間則不完全相同。這道模糊得以解釋後來為什麼一個國家可以與北京有正式外交關係，同時又接受台灣護照、甚至給予免簽待遇，乃至與台灣維持相當密切的經貿及非官方關係。是以，外交上的「一中」與實務上的台灣往來，長期存在一大片共處空間。

但如果一中原則開始從外交承認往下走，事情走向就將對台灣構成重大考驗。當一中原則可以進入簽證制度，決定台灣人拿什麼文件入境、決定第三國移民官檢視台灣護照究竟算不算有效旅行證件。又或進入民航部門，決定台灣官員專機能不能飛過領空？到了這一步，一中原則就不再只是一句外交表態，而開始變成一套可以被執行的行政規則。這也讓最近幾個案例集中出現在非洲，顯得格外值得觀察。

當然，事件一經發酵，原因很容易一句話歸結成「中國在非洲影響力很大」，但這句話其實什麼都說，也等於什麼都沒說。毫無疑問，中國在非洲經營已超過二十年，今天累積下來的早已不只是蓋公路、貸款、買礦產，或者幾個大型「一帶一路」項目，而是一套高密度、建制化的中非政經關係。

以2024年中非合作論壇北京峰會通過的《北京行動計劃（2025至2027年）》為例，或許最能說明這一點。相關文件直接寫明，非方堅持一個中國原則，並在涉及中國「核心利益和重大關切」問題上給予堅定支持，與此同時，中非其後的合作範圍也早已遠超經貿，包括政黨、立法機構、國家治理、和平安全、執法等，甚至中國也多次邀請非洲政黨人士訪華交流，並培訓非洲軍事及警務執法人員等。凡此種種，已然不是有多少中國資金流進非洲的問題，而是中國與非洲國家的政府之間，深入到多少層級與層面的問題。

更值得注意的是，「一中」在中非政治文件裡本身也不是孤立存在，2024年北京峰會宣言中，非方不只重申世界上只有一個中國、中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府外，也更進一步支持中國政府為實現「國家統一」所作的努力。換言之，台灣問題早已經被放進中非彼此支持「核心利益」的政治框架裡。

所以，如果只用「中國給錢，非洲國家配合」來理解最近的現象，等於把事情看得太簡單。試想，一個真正有效的政治影響力，並非需要每一次都由北京直接下令，當一個非洲國家的外交官、政黨幹部、政府官員乃至執法人員，長期處在這套密集的政府交流與政治合作網絡裡，他們當然仍有自己的國家利益，但也不代表就此成為北京附庸，但對於什麼是北京的「核心利益」、台灣問題應該如何處理，以及什麼事情會觸怒中國，理解自然會越來越清楚。

一個微妙但重要的差別是：一個國家在建交公報裡承認北京，是外交立場，但一名移民官在機場依照這套立場拒絕台灣護照，等於是行政實踐，兩者層次有別。前者需要政府作出政治決定，後者如果逐漸制度化，就未必需要每一次都要有來自高層的政治指示。簡言之，官僚機器知道「應該怎麼做」，事情自然就做了，這也相符了過去幾月，北京學者所謂北京對台「未統而治」的脈絡。

由此而生的另一個問哉，是中國同非洲發展關係二十餘年，逐漸壯大、夯實後，這些累積多年的經濟與政治影響力，是否正在進入某種「政治變現期」？

台灣護照。（VCG）

所謂政治變現，當然不是中國援建非洲某國一條公路，該國就替北京去擋下一本台灣護照，它更可能是一種長期累積後的結果，即中國既然是重要貿易夥伴、投資者、基建提供者，也是該國政府、政黨、安全與執法合作的重要對象，那麼台灣在與這些國家的關係遠遠無法等量齊觀下，當兩者發生衝突，第三國政府究竟願意為台灣承擔多少得罪北京的成本，本身就不構成一道計算題，因為連算都不用算了。

更進一步來說，中國在非洲的政治影響力，要謂真正成熟的標準，將不是北京提出一項要求，對方才決定配合，而是對方在北京還沒有開口以前，就已經知道北京希望事情怎麼處理。

這正是「一中原則」從外交立場走向行政規則的具象化表現——過往的外交承認只是國與國關係的第一層，北京若能讓自己的台灣論述逐漸進入第三國的簽證、移民、航空、會議乃至其他行政系統，那麼其所得到的就不只是外交上的一句「支持一中」，而是另一個國家的政府機器開始按照北京對台灣的定義運轉。現在看來，非洲可能只是最先看得比較清楚的地方。

如果非洲多國今回是集體開了第一槍，那麼接下來可供繼續觀察的，則是類似情況會不會再往中亞、中東、拉丁美洲，乃至部分東南亞國家擴散？如果沒有，那麼現在看到的仍可能只是幾個非洲國家的局部現象，但如果未來更多與北京關係密切的國家，開始在護照、簽證、航空、國際會議甚至其他行政領域採取類似做法，那就意味著北京對台外交工作確實跨過了另一條線。