連續21個月增持黃金　中國佈了一個怎樣的局？｜點經

先看三條新聞：自2024年11月重啟購金以來，中國央行已連續21個月增持黃金。截至2026年7月末，中國黃金儲備達到7608萬盎司（約2366噸），7月單月增持64萬盎司，創下本輪增持週期的新高。



上海黃金交易所（SGE）在香港設立了首個離岸黃金交割倉庫，並推出了以人民幣計價的黃金合約，支持實物交割。此舉首次實現了「上海金」的離岸實物交割，成功構建起「人民幣—黃金」的閉環體系。這意味著國際投資者在香港進行黃金交易時，可以直接使用人民幣進行計價和結算，並提取實物黃金。

圖為南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

國際評級機構標普全球（S&P Global）在8月25日發佈的報告中明確指出，中國正在建設「全球黃金網絡」，以推動人民幣在國際貿易中發揮更大作用。報告認為，香港離岸金庫是該網絡的重要基石。未來，新加坡、迪拜、利雅得、莫斯科等城市的黃金交易中心也可能被納入這一網絡。這將形成一個跨時區、跨地域的人民幣計價黃金交易網絡，為持有人民幣的國際投資者提供一條實實在在的「退路」和多元化資產配置渠道。

把這三則信息疊在一起，一個很清晰的畫面就出來了——中國正在給人民幣找一個新的錨。

這個錨，曾經是美元。全球貿易用美元結算，各國央行儲備裏美元佔大頭，美國靠這個體系收了幾十年的鑄幣稅。這麼多年來，美國印鈔，全球買單；美國收緊，全球缺錢。這種不對等，國際上抱怨了幾十年，但也沒辦法，美元背後有美軍，有美國市場，有石油定價權。但如今天下苦美元久矣，不僅全球市場長期以來受制於美元霸權、美聯儲政策週期「收割」，現如今更是將美元武器化了。

人民幣自然也受影響。人民幣能不能另立門戶？人民幣有一個先天問題：不可自由兌換。一個貿易夥伴拿到人民幣，怎麼用？這個問題不解決，人民幣就只能在雙邊貿易裏流轉，很難變成真正的國際儲備貨幣。標普這份報告裏說得很清楚：「如果你用人民幣進行貿易，那麼你總會面臨一個問題：如何使用這些人民幣。但如果人民幣可以兌換成黃金，情況可能有所不同。黃金是可交易的，在很多地方都可以使用。」

人民幣本身的可兌換性受限。（GettyImages）

這就是核心。人民幣本身的可兌換性受限，那就用一個全世界都認的東西給它做背書——黃金。人民幣可以隨時換成黃金。黃金沒有國籍，沒有意識形態，沒有制裁風險。這樣一來，人民幣的「使用價值」就從中國一國的主權信用，延伸到了黃金的全球信用。

中國央行連月增持黃金，是給這個「全球黃金網絡」系統攢「底氣」。黃金儲備越多，人民幣跟黃金掛鈎的可信度就越高。上海黃金交易所在香港設離岸交割倉庫，是給這個系統開一個「窗口」。香港是國際金融中心，離岸人民幣的天然樞紐。在這裡可以用人民幣交割黃金，等於給所有持有人民幣的人提供了一條實實在在的退路。新加坡、吉隆坡、迪拜、利雅得、莫斯科，這些城市的黃金交易中心如果陸續接入，人民幣計價的黃金交易就會形成一個跨時區、跨地域的網絡。屆時，人民幣是一張可以隨時換成黃金的憑證。

這跟當年美元脫鈎黃金又反過來形成了一種對照。1944年布雷頓森林體系建立，美元跟黃金掛鈎，35美元一盎司。1971年尼克遜取消金本位，美元從此變成一張沒有黃金約束的信用貨幣。美國用軍事和經濟實力撐住了它，全世界也不得不接受。現在中國做的事情，不是要重新搞一個金本位，而是要在一個局部範圍內，給人民幣賦予一種「類黃金」的屬性。是建立人民幣國際化的信任感。從更現實的角度看，這也是給那些被美元制裁嚇壞了的國家一個選項。俄烏衝突之後，美國凍結了俄羅斯幾千億美元的資產。這件事對全球央行的衝擊，比任何金融理論都大。它讓所有國家意識到，美元儲備不只是資產，也是可以被沒收的人質。於是各國開始分散儲備，增持黃金，尋找美元的替代品。

自2024年11月重啟購金以來，中國央行已連續21個月增持黃金。（Scottsdale Mint@Unsplash）

中國這個時候推出黃金網絡，等於在說：你不想把所有雞蛋放在美元籃子裏，可以放一部分到人民幣籃子裏，這個籃子後面還墊著一層黃金。對那些跟中國有大量貿易往來的發展中國家來說，這個誘惑不小。他們可能不敢把全部身家換成人民幣，但換一部分，再用這部分人民幣去上海買點黃金放回家，這個操作是可行的。尤其是中東和東南亞的貿易夥伴，本來就拿著大量人民幣貿易順差，以前發愁怎麼花，現在多了條黃金通道。這就是人民幣國際化的一個新支點。

當然，這件事短期內動搖不了美元。美元在全球外匯儲備中的佔比還是六成左右，黃金網絡的體量也遠不能跟美元清算體系相比。但趨勢比存量重要。這種「人民幣換黃金」的通道一旦跑通，它就會慢慢改變各國儲備管理的習慣。很多國家不會公開說放棄美元，但它們會悄悄地增加人民幣資產，再悄悄地用一部分換黃金。這種「去美元化」不是一夜之間發生的，是一筆一筆交易、一噸一噸黃金攢出來的。等大家發現的時候，美元可能已經失掉了它最重要的一塊陣地。標普這份報告能公開講這件事，本身就說明國際資本已經在認真考慮這個可能性了。

圖為美國科羅拉多州威斯敏斯特一間銀行職員所清點的美元紙鈔。（Reuters）

還有一個微妙的細節：中國明確定義黃金是「戰略性礦產資源」。這個提法，等於是把黃金從普通商品提升到了國家戰略的高度。以前黃金在中國更多是消費品和投資品，現在它跟石油、稀土一樣，進入了國家的資源安全體系。這個定位變化，意味著中國的黃金礦商、冶煉企業、交易平台都會得到更強的政策支持。報告裏也預計，中國黃金礦商的擴張速度將超過全球大多數同行。這就不只是金融層面的佈局了，這是從勘探、開採、冶煉到交易、儲備、離岸交割的一整條產業鏈在發力。中國要把黃金的定價權、供應權、交易權都往自己這邊拉。

看回標普這份報告的價值，不在於說了什麼驚天動地的新東西，而在於把一個正在成形的大趨勢提前挑明瞭。中國在給人民幣鋪一條黃金鋪就的路。它雖然不像航母那麼顯眼，但其穿透力持久。中國正在做的，就是用黃金這種最古老貨幣，給人民幣作為國際貨幣撐腰。這個組合一旦成熟，全球貨幣體系可能真的要換個格局了。美元不會倒，但會第一次發現，人民幣不只是在搶市場，還在搶「信任」。而信任，才是最貴的儲備資產。