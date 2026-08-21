美國救債　左手倒右手罷了！｜點經

市場之前已經傳了一段時間，美債總額首次突破40萬億美元，終於，日前美國財政部官宣了。有趣的是，同日，財政部也將把10年至30年期限國債的回購規模至少提高一倍，來救美國長債市場。（更多內容見：《30年期美債利率突破5.3%！已陷入一場「溫水煮青蛙」式危機｜點經》）



先解釋一下，財政部究竟在買什麼？美債每次發行後，最新一批債券會成為市場交易最活躍的基準債，也就是所謂的當期債券。但發行時間較早的舊債，因為票息、到期日都不一樣，交易活躍度通常更低，買賣價差也更大。所以財政部現在要做的，就是從市場上買回這些流動性較差的舊債，並在結算後註銷。財政部給出的官方理由，是長期美債回購持續收到大量高品質報價，因此希望為10年至30年期的舊債提供更多流動性支援。

近一段時間西方發達國家的長債市場處於持續崩跌狀態，長債收益率在持續上漲。（更多內容見：《G7長債全崩 西方債務危機又等著印鈔購債？｜點經》）30年期美債收益率甚至都漲到5.33%，相當於市場在變相加息，這也說明當前美國金融市場的流動性緊張。8月19日晚上，美國財政部出來嘴炮救市，宣佈將針對10年期至30年期名義付息債券的流動性支持回購單次操作上限至少提高一倍，升至每筆至少40億美元，新規定自2026年9月9日起生效。

圖為美國財政部大樓內的標誌，攝於2023年1月20日。（Reuters）

美國財政部在兩周前才剛公佈了本季度的國債回購計畫：在9月到11月期間，10年至30年期回購規模累計140億美元，單次不超過20億美元。顯然這次把長債回購力度提高一倍，是美國財政部的臨時救市之舉。這是給市場傳遞政策信號：當長端收益率繼續上升時，財政部就會站出來，主動從市場裏回購美債，成為一個官方的增量買家。

消息公佈後，30年期美債收益率，從接近2007年以來的最高水準5.3%迅速下跌8個基點。不過，同一天進行的160億美元20年期美債拍賣卻不太好。可見，短期價格雖然得到了支撐，但長債的結構性買盤並沒有恢復。從走勢圖就能看到， 30年期美債收益率又回升到5.25%了。顯然這個救市效果比較一般。

其實，就算美國財政部把長債回購力度提高一倍，但每筆40億美元的回購力度，也算不上多大。最關鍵是，眾人皆知，美國財政部自己都要不斷借新還舊，靠舉債才能維持財政開支。所以美國財政部回購長債的做法，就是不斷借更多的短債，來回購長債，就是左手倒右手。

2025年，美國財政赤字達到1.8萬億美元。(資料圖片)

2025年，美國財政赤字達到1.8萬億美元。2026年，美國財政赤字預計會超過2萬億美元。這種情況下，美國每年至少要淨發債2萬億美元才能維持財政開支，所以美國財政部回購長債的做法，頗有點純安慰市場的感覺。

另一頭，8月19日，美國財政部宣佈美國國債總額正式突破40萬億美元大關。2017年9月，美國國債總額突破20萬億美元；2022年1月，美國國債總額突破30萬億美元；2026年8月，美國國債總額突破40萬億美元。平均每年淨新增2.23萬億美元。可見，當前美債仍然是以滾雪球式的速度在增加。

美國持續惡化的財政赤字，讓投資者對於美國債務的擔憂，也是當前美國長債價格持續崩跌，長債收益率持續上漲的原因之一。此外，當前AI燒錢，美國科技巨頭大規模發債，也在跟美國國債搶奪流動性。據報導，今年以來，美國投資級企業債發行規模已接近1.5萬億美元，同比增長36%。

美國持續惡化的財政赤字，讓投資者對於美國債務的擔憂，也是當前美國長債價格持續崩跌，長債收益率持續上漲的原因之一。(Reuters)

野村證券估計，僅大型科技公司今年約2000億美元的借款規模，就相當於美國財政部面向私人投資者淨發行中長期國債規模的約25%，這一比例約為2025年的五倍。摩根大通預計，到2030年AI基礎設施支出將達5.5萬億美元，其中大部分將通過借款來實現。美國AI燒錢開始大規模發債，增加了債市供給，借錢的人多了，市場流動性就會緊張，這同樣也會加劇美國長債收益率上漲。

只要財政赤字沒有改善，債務只是從長端過渡到了短端，它並沒有消失或者縮小。另一方面，大科技發債也不會因此停止。長端債務供給總量，依然有相當大的支撐力，支撐長端美債在高位持續徘徊。當前全球長債市場的悲觀情緒，已經達到多年少見的程度，美國政府必須嘗試穩定長端利率。但單靠擴大回購，根本無法扭轉基本面，就是政府做個姿態罷了。