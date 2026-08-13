日本車企「外包」給印度 　這是「自殺式自救」| 點經

本田（Honda）將下一代整車模組化平台的端到端研發全盤外包給印度塔塔科技（Tata Technologies）。這是本田1948年成立78年來，首次將整車平台這一最核心的技術環節交由外部公司主導。注意，這不是「聯合開發」，也不是「技術合作」，而是純外包。再疊加豐田與鈴木在印度合計近 110 億美元（約863億港元）的產能與研發押注，標誌着日本汽車工業正式邁入了「研發去日本化」與「造車靈魂讓渡」的深水區。



看似是一場為了對抗成本壓力的「全球化資源整合」，但從工業發展史與核心競爭力演進的角度深度審視，這無異於日本汽車產業的一場「自殺式自救」。



在傳統燃油車時代，本田一直以「技研」（Engineering First）自居，底盤架構、懸掛調校與動力匹配被視為其品牌身份的絕對根基。過往哪怕與通用（GM）合作，本田也極力保留核心平台的自主研發權。

然而，如今將涵蓋燃油、混動（HEV）與純電（BEV）的下一代整車模組化平台「端到端」交給印度塔塔科技主導設計與驗證，意味着日本車企正在主動放棄最核心的工程控制權。 平台是決定一輛車的安全、NVH（噪音與振動）、操控動態及電氣架構的「骨架」。

本田（Honda）將下一代整車模組化平台的端到端研發全盤外包給印度塔塔科技（Tata Technologies）。(Reuters)

「骨架」由外部工程服務商打造，日本車企未來扮演的角色將越來越接近「品牌設計與行銷仲介」。全球消費者過去願意為日系車支付溢價，核心在於對其日本本土精密工程技術與「匠人調校」的信任。當核心底盤來自印度外包工程團隊，「日本車」的底色被徹底稀釋。

當然，本田是被逼到了牆角。 2025財年淨虧損4239億日元（約209億港元），是上市69年來首次年度淨虧損。也能理解，日系三大車企在印度的大動作（鈴木計畫投 72 億美元擴大產能至 400 萬輛，豐田新建三座整車廠，本田轉向塔塔），本質上是被中國新能源汽車的「極致性價比」與「極速反覆運算」逼到絕路後的應激反應。

日本傳統車企研發一款新平台通常需要 48 至 60 個月，而中國車企依靠成熟的供應鏈與軟體生態，能將反覆運算縮短至 18 至 24 個月。本田提出的「Triple Half」（開發成本、開發週期、工作量全部砍半）目標，依靠日本本土昂貴且僵化的系族（Keiretsu）供應鏈體系根本不可能實現。而在東南亞、拉美與印度等新興市場，日系車正面臨中國電動車與本土品牌的慘烈絞殺。為了用 1 萬至 1.5 萬美元級別的低價車搶回市場，它們只能選擇印度極低的人工成本與工程外包。

豐田、本田、鈴木三家合計在印度投資近110億美元，是印度汽車行業迄今最大規模的外資湧入。邏輯很清楚：印度2025財年銷量570萬輛，已超越德國和日本，成為全球第三大市場；印度電動車滲透率僅4%，對堅守燃油車的日系車而言是「舒適區」；印度海運至南非僅14天（日本需40天），是輻射非洲、中東的理想樞紐；用工和土地成本低廉，高關稅形成壁壘，暫時阻擋競爭者。

本田：An employee wears a protective mask while wiping the Honda of ENS1 during 2022 Central China International Auto Show on July 14, 2022 in Wuhan, Hubei province, China. （Getty）

但問題也很明顯。像特斯拉與印度拉扯五年後選擇放棄，原因是政策多變、三電產業鏈薄弱、消費力偏低。而事實上，印度要求外資先期投入不低於5億美元建廠，三年內本土化率達25%，五年達50%，未達標恢復高關稅。這些不知道日系車是否有衡量清楚。

短期的財務降本無法掩蓋戰略上的萬劫不復。這種將核心研發與產能重心向印度傾斜的路線，會撕裂日本工業體系。首先，整車平台的開發是技術反覆運算的核心載體。一旦將平台研發整體外包，日本本土工程師將失去最關鍵的項目實戰與架構演進機會。

長此以往，日本汽車產業將喪失最底層的基礎工程設計能力，早晚會造成核心研發能力的空心化；其次，日本車企本身在軟體發展上就已大幅落後，如今連硬體平台與物理架構的研發都向外剝離，將導致軟硬體解耦與系統集成的難度成倍增加。

軟硬體皆不掌握在自己手中，智慧化轉型將徹底淪為空談。此外，塔塔科技（Tata Technologies）並非單純的服務商，其母公司塔塔汽車（Tata Motors）正是本田與豐田在新興市場的主要競爭對手。

日系車企將上百億美元的研發資金與頂級技術標準導入印度工程服務體系，無異於「自備乾糧為對手培養工業體系」。一旦塔塔等印度企業吸收了日系車企數十年的研發標準化經驗，反手就能打造出更具性價比的本土品牌車型。

日本國旗：The Japanese and British national flags fly together in Tokyo, Japan March 16, 2023. Takashi Aoyama/Pool via REUTERS

還需看到的是，汽車工業是日本製造的最後一道防線，貢獻了日本製造業近四成的產值與數百萬就業崗位。當研發外包給印度、產能轉移至印度（110 億美金押注），日本本土的汽車零部件供應商（Tier 1/Tier 2）將面臨毀滅性打擊。供應鏈的萎縮將進一步倒逼更多研發與生產離開日本，陷入不可逆的惡性循環。

日本車企選擇用「印度工程力」，邏輯看似通順——用極低成本打造經濟型車型，守住新興市場的市佔率。但這極其飲鴆止渴。汽車工業史上，從未有一個強國靠「剝離核心平台研發」維持過技術霸權。 日本車企為了眼前的利潤指標與短期降本，主動解構了自己建立半個世紀的技術壁壘與工程聲譽。

日本汽車工業的困境，其實是整個日本製造業的縮影。從半導體到面板，從家電到手機，日本曾經在一個又一個領域從領先者變成追趕者，最終退出舞台。汽車是它最後的「王冠」——而現在，這頂王冠正在印度被重新定義。