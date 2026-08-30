鄭麗文接受聯合早報專訪：堅持兩岸有和平選項 符合國際社會利益
「我認為每一個步驟都走得非常穩健，這樣子的開頭構想也是非常正確。」
台灣在野的中國國民黨主席鄭麗文7月底接受《聯合早報》專訪時，如此總結她上半年先後訪問北京與華府的感想。她態度從容，語氣篤定，眼裏沒有一絲疲態。
本文獲《聯合早報》授權刊載。
鄭麗文去年底一上任，立即重擎「九二共識、反對台獨」大旗。在眾人都不看好的情況下，在今年4月與中國大陸國家主席習近平會面，引發各方關注與討論。 6月訪美前，她又倡議將冷戰以來美國針對中國大陸的第一島鏈軍事部署，轉為東亞繁榮和平之鏈，在訪美時遭到強烈質疑，她逆風而行，堅定其志。
鄭麗文認為，台海情勢危急，緩和兩岸關係，避免惡化至兵戎相向，不僅符合台灣與北京的利益，也符合美國及整個國際社會的利益。
不過，要緩和兩岸關係，北京堅持「九二共識」是關鍵的鑰匙。這把鑰匙是否仍然有效，從台灣到美國，許多研究兩岸關係的學者、專家都不樂觀，而鄭麗文始終抱持信心。
她說，結果如所料，北京也表現出對促進兩岸和平交流的積極態度，「兩岸是有和平的選項」。
然而，台灣是美國自冷戰時期就用來對抗北京的重要籌碼，華府絕不會輕易放棄。美國數十年來小心翼翼運用「台灣牌」，避免將台海局勢推向中美直接軍事衝突。隨着中國大陸綜合國力日益增強，美國處理台灣問題更加謹慎，既要與北京維持斗而不破的局面，又想充分發揮台灣的戰略作用，本身就是一道棘手難題，稍有不慎，便可能失衡。
美國台海政策的兩面策略
有觀點認為，美國總統特朗普團隊的台海政策，分成「抗中挺台」和「對中避戰」的表裏兩面，這可能是特朗普與習近平達成大交易的手段。
對此，鄭麗文指出，特朗普基於現實考慮，希望美中發展新的戰略關係，美國行政部門「當然樂見和平，但他們仍非常謹慎，高度（密切）觀察領導高層，這樣的突破可以走到什麼樣的境地，是曇花一現呢？還是新的典範會一步一步地走出來？」
她覺得，5月「習特會」雙方的溝通相當深入、有成效，但中美之間累積數十年的對立，不可能一夕之間化解。
「即便是美國總統帶頭表達了不同的想法、高度的意志，也需要時間才能夠一步一步地說服更多的人，才能夠一步一步地改變整個大的戰略方向。」她預計，9月底的「習特二會」會有更多進展。
然而，一些在美國觀察兩岸局勢的人士認為，鄭麗文訪美的反應可能並沒有那么正面，華府對美中關係的戰略方向，不會因任何人提出新建議就輕易改變。只要不導致「習特二會」破局，不影響與北京的交易空間，特朗普會保留一定的模糊，不會明確表態支持任何一方。
對內挑戰：如何讓黨內服氣
如果說鄭麗文對外路線的挑戰是如何讓華府買單，那麼對內路線的挑戰，則是如何讓黨內服氣。
鄭麗文很清楚，她提出的和平倡議不僅要在國際上爭取空間，更需要在台灣內部，尤其是她所領導的國民黨形成高度共識。
鄭麗文的從政之途始於參加學生運動，積累了豐富的群眾運動經驗，戰鬥力十足的她出身民進黨，相當了解基層，也擅於將複雜的政治觀點轉化為具有感染力與說服力的語言，從而點燃基層幹部與支持者的熱情。
自前總統李登輝在1990年代末提出兩岸是「特殊國與國關係」以來，國民黨立場一直搖擺不定，2000年初有「台灣國民黨」之議，甚至出現「台獨也是選項」的政治主張。國民黨許多政治人物了解兩岸和平的重要性，但擔心在路線上靠近北京將難以爭取島內多數選票，2016年失去政權後更不敢提「九二共識」，而是跟隨民進黨談本土化，被深藍民眾斥為「民進黨的尾巴黨」。
鄭麗文形容，自己是一個「非常非典型的國民黨政治人物，但剛好符合現在多數國民黨黨員跟支持者希望國民黨脫胎換骨、煥然一新的期待」。她認為，九個月下來，國民黨的士氣已大為高昂。
去年11月上任後，鄭麗文立即重拾被國民黨淡化、在台灣輿論中被污名化的「九二共識」，誓言開創百年兩岸和平，振臂疾呼要帶領全黨「從羊群變成獅群」，為暮氣沉沉的國民黨注入新氣象。
鄭麗文的不少支持者肯定她似孫中山，具有引領民意風潮之能，無懼外界流言，有責任、有擔當，要讓國民黨回到孫中山創黨時的核心使命——復興中華民族。
希望重塑國民黨黨魂
鄭麗文則自兼為革命實踐研究院長，親自到基層授課以強化論述能力。
她說：「長期以來很多人都認為國民黨的問題在於缺乏核心價值、缺乏中心思想，沒有很強而有力的論述能力，這也是國民黨黨員選擇我擔任主席的原因。」
鄭麗文希望重塑國民黨黨魂，重新賦予它時代的價值，尤其是符合當下年輕人的期待。「參與政治活動一定要有熱情，他們一個一個都是我的分身，去宣揚、辯護國民黨的主張跟理念。」
黨內有路線之爭
然而，鄭麗文的強勢主導與直率作風，也直接衝擊這個百年老黨講究「倫理輩分」與「派系協商」的政治文化。
對於黨內部分元老不挺她、美方決策圈對她有保留、社會「疑中」氛圍不利爭取選票，鄭麗文都不以為意，直言「民眾會看你遇到壓力，會不會像過去國民黨的政治人物一樣退縮、轉彎」。
談到赴美和上任以來的種種黨內外壓力，鄭麗文沒有點名批評回擊，也不抱怨，只說「我們是逆風而行，但我沒有一點膽怯、退讓與焦慮」。
鄭麗文上任後着力起用新人，部分前朝老臣被投閒置散。但一個黨要壯大，老乾新枝缺一不可，若只顧汰舊換新，可能增加阻力，新人也未必能立即勝任。
在面對中美關係時，黨內有一批人主張應與美國維護好關係，但另一批人則側重與北京的關係，兩派在台灣應更向哪一方傾斜上出現分歧。
鄭麗文想在側重大陸的同時，不與美國決裂，但這條鋼索並不好走。她說，自己是理想主義者，但絕非空想主義者，推行政策一定會建立在現實的基礎上。她用九個月證明了第一步可行，接下來的路處處逆風，但她仍堅定往前走。