鄭麗文接受聯合早報專訪：堅持兩岸有和平選項　符合國際社會利益

「我認為每一個步驟都走得非常穩健，這樣子的開頭構想也是非常正確。」



台灣在野的中國國民黨主席鄭麗文7月底接受《聯合早報》專訪時，如此總結她上半年先後訪問北京與華府的感想。她態度從容，語氣篤定，眼裏沒有一絲疲態。



本文獲《聯合早報》授權刊載。



2026年4月10日，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

鄭麗文訪金門，紀念「八二三」。

鄭麗文去年底一上任，立即重擎「九二共識、反對台獨」大旗。在眾人都不看好的情況下，在今年4月與中國大陸國家主席習近平會面，引發各方關注與討論。 6月訪美前，她又倡議將冷戰以來美國針對中國大陸的第一島鏈軍事部署，轉為東亞繁榮和平之鏈，在訪美時遭到強烈質疑，她逆風而行，堅定其志。

鄭麗文認為，台海情勢危急，緩和兩岸關係，避免惡化至兵戎相向，不僅符合台灣與北京的利益，也符合美國及整個國際社會的利益。

不過，要緩和兩岸關係，北京堅持「九二共識」是關鍵的鑰匙。這把鑰匙是否仍然有效，從台灣到美國，許多研究兩岸關係的學者、專家都不樂觀，而鄭麗文始終抱持信心。

她說，結果如所料，北京也表現出對促進兩岸和平交流的積極態度，「兩岸是有和平的選項」。

鄭麗文在北京見傳媒。（路透社）

然而，台灣是美國自冷戰時期就用來對抗北京的重要籌碼，華府絕不會輕易放棄。美國數十年來小心翼翼運用「台灣牌」，避免將台海局勢推向中美直接軍事衝突。隨着中國大陸綜合國力日益增強，美國處理台灣問題更加謹慎，既要與北京維持斗而不破的局面，又想充分發揮台灣的戰略作用，本身就是一道棘手難題，稍有不慎，便可能失衡。

美國台海政策的兩面策略

有觀點認為，美國總統特朗普團隊的台海政策，分成「抗中挺台」和「對中避戰」的表裏兩面，這可能是特朗普與習近平達成大交易的手段。

對此，鄭麗文指出，特朗普基於現實考慮，希望美中發展新的戰略關係，美國行政部門「當然樂見和平，但他們仍非常謹慎，高度（密切）觀察領導高層，這樣的突破可以走到什麼樣的境地，是曇花一現呢？還是新的典範會一步一步地走出來？」

國民黨主席鄭麗文率團訪問美國，6月3日拜會史丹福大學胡佛研究所。（鄭麗文Facebook圖片）

她覺得，5月「習特會」雙方的溝通相當深入、有成效，但中美之間累積數十年的對立，不可能一夕之間化解。

「即便是美國總統帶頭表達了不同的想法、高度的意志，也需要時間才能夠一步一步地說服更多的人，才能夠一步一步地改變整個大的戰略方向。」她預計，9月底的「習特二會」會有更多進展。

習特會：2026年5月14日，美國總統特朗普（右）在北京人民大會堂獲中國國家主席習近平的迎接。（Reuters）

然而，一些在美國觀察兩岸局勢的人士認為，鄭麗文訪美的反應可能並沒有那么正面，華府對美中關係的戰略方向，不會因任何人提出新建議就輕易改變。只要不導致「習特二會」破局，不影響與北京的交易空間，特朗普會保留一定的模糊，不會明確表態支持任何一方。

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月4日與美國智庫國防重點（Defense Priorities）亞洲事務主任戈德斯坦（Lyle Goldstein）會談。（國民黨提供）

對內挑戰：如何讓黨內服氣

如果說鄭麗文對外路線的挑戰是如何讓華府買單，那麼對內路線的挑戰，則是如何讓黨內服氣。

鄭麗文很清楚，她提出的和平倡議不僅要在國際上爭取空間，更需要在台灣內部，尤其是她所領導的國民黨形成高度共識。

鄭麗文的從政之途始於參加學生運動，積累了豐富的群眾運動經驗，戰鬥力十足的她出身民進黨，相當了解基層，也擅於將複雜的政治觀點轉化為具有感染力與說服力的語言，從而點燃基層幹部與支持者的熱情。

鄭麗文發文關切西藏泥石流導致人員失聯狀況，指國民黨願提供一切協助。（鄭麗文facebook）

自前總統李登輝在1990年代末提出兩岸是「特殊國與國關係」以來，國民黨立場一直搖擺不定，2000年初有「台灣國民黨」之議，甚至出現「台獨也是選項」的政治主張。國民黨許多政治人物了解兩岸和平的重要性，但擔心在路線上靠近北京將難以爭取島內多數選票，2016年失去政權後更不敢提「九二共識」，而是跟隨民進黨談本土化，被深藍民眾斥為「民進黨的尾巴黨」。

鄭麗文形容，自己是一個「非常非典型的國民黨政治人物，但剛好符合現在多數國民黨黨員跟支持者希望國民黨脫胎換骨、煥然一新的期待」。她認為，九個月下來，國民黨的士氣已大為高昂。

去年11月上任後，鄭麗文立即重拾被國民黨淡化、在台灣輿論中被污名化的「九二共識」，誓言開創百年兩岸和平，振臂疾呼要帶領全黨「從羊群變成獅群」，為暮氣沉沉的國民黨注入新氣象。

鄭麗文的不少支持者肯定她似孫中山，具有引領民意風潮之能，無懼外界流言，有責任、有擔當，要讓國民黨回到孫中山創黨時的核心使命——復興中華民族。

4月8日上午，中国国民党主席郑丽文率领国民党访问团拜谒中山陵。（新华社）

4月8日上午，中国国民党主席郑丽文率领国民党访问团拜谒中山陵。（新华社）

希望重塑國民黨黨魂

鄭麗文則自兼為革命實踐研究院長，親自到基層授課以強化論述能力。

她說：「長期以來很多人都認為國民黨的問題在於缺乏核心價值、缺乏中心思想，沒有很強而有力的論述能力，這也是國民黨黨員選擇我擔任主席的原因。」

鄭麗文希望重塑國民黨黨魂，重新賦予它時代的價值，尤其是符合當下年輕人的期待。「參與政治活動一定要有熱情，他們一個一個都是我的分身，去宣揚、辯護國民黨的主張跟理念。」

7月7日，國民黨主席鄭麗文出席「全國各界紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立70週年」活動。（鄭麗文FB）

黨內有路線之爭

然而，鄭麗文的強勢主導與直率作風，也直接衝擊這個百年老黨講究「倫理輩分」與「派系協商」的政治文化。

對於黨內部分元老不挺她、美方決策圈對她有保留、社會「疑中」氛圍不利爭取選票，鄭麗文都不以為意，直言「民眾會看你遇到壓力，會不會像過去國民黨的政治人物一樣退縮、轉彎」。

談到赴美和上任以來的種種黨內外壓力，鄭麗文沒有點名批評回擊，也不抱怨，只說「我們是逆風而行，但我沒有一點膽怯、退讓與焦慮」。

鄭麗文（中）在三藩市華埠僑社身著棕色套裝，與在南京中山陵謁陵為同一套。（國民黨供圖）

鄭麗文上任後着力起用新人，部分前朝老臣被投閒置散。但一個黨要壯大，老乾新枝缺一不可，若只顧汰舊換新，可能增加阻力，新人也未必能立即勝任。

在面對中美關係時，黨內有一批人主張應與美國維護好關係，但另一批人則側重與北京的關係，兩派在台灣應更向哪一方傾斜上出現分歧。

鄭麗文想在側重大陸的同時，不與美國決裂，但這條鋼索並不好走。她說，自己是理想主義者，但絕非空想主義者，推行政策一定會建立在現實的基礎上。她用九個月證明了第一步可行，接下來的路處處逆風，但她仍堅定往前走。