鄭麗文批民進黨講台獨自欺欺人：台灣從未獨立，從來不是一個國家

國民黨主席鄭麗文8月7日接受網絡節目「政經關不了」專訪，主持人彭文正問她對於「台灣的現況就是和平的獨立者」這樣的說法有何看法？鄭麗文回應稱，「台灣從來沒有獨立過，台灣也從來不是一個國家」，她批評民進黨稱台灣已經獨立，「根本是是胡說八道，就是在自欺欺人，是街頭混混的講法」。



國民黨主席鄭麗文近日到各地輔選，為台灣年底的九合一大選拉抬聲勢。（Facebook@鄭麗文）

彭文正稱有位台灣大學學妹指出，「台灣的現況就是和平的獨立者，幹嘛要在和統、武統、和獨、武獨中做選擇？」，鄭麗文則回應，今天台灣有這樣的一個和平是因為中華民國憲法帶來的，不是因為台獨帶來的，如果要講台獨，現在所享有的一切，包括和平，立刻會灰飛煙滅不存在，這是倒果為因、本末倒置。

彭文正問鄭麗文「和統、武統、和獨、武獨」這4種情況應該要選哪一種？鄭麗文說，兩岸必須要先奠定一個和平穩定的架構，然後考慮現實需要、合乎人民需要的基礎，如果需要改變現狀的話，也要符合人民的意願。

鄭麗文強調，現狀不是台灣獨立，「台灣從來沒有獨立過，台灣也從來不是一個國家」。她質問，「民進黨敢發動台獨公投嗎？不會的」。

彭文正此前因為質疑蔡英文博士學位造假，遭台灣檢方依加重誹謗罪起訴，他因滯留美國未歸、拒不出庭被通緝。鄭麗文則稱，等政黨輪替、國民黨重返執政那一天，「彭文正就不用再流亡海外，就可以回來了」。