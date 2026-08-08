鄭麗文批民進黨講台獨自欺欺人：台灣從未獨立，從來不是一個國家

撰文：許祺安
出版：更新：

國民黨主席鄭麗文8月7日接受網絡節目「政經關不了」專訪，主持人彭文正問她對於「台灣的現況就是和平的獨立者」這樣的說法有何看法？鄭麗文回應稱，「台灣從來沒有獨立過，台灣也從來不是一個國家」，她批評民進黨稱台灣已經獨立，「根本是是胡說八道，就是在自欺欺人，是街頭混混的講法」。

國民黨主席鄭麗文近日到各地輔選，為台灣年底的九合一大選拉抬聲勢。（Facebook@鄭麗文）

彭文正稱有位台灣大學學妹指出，「台灣的現況就是和平的獨立者，幹嘛要在和統、武統、和獨、武獨中做選擇？」，鄭麗文則回應，今天台灣有這樣的一個和平是因為中華民國憲法帶來的，不是因為台獨帶來的，如果要講台獨，現在所享有的一切，包括和平，立刻會灰飛煙滅不存在，這是倒果為因、本末倒置。

彭文正問鄭麗文「和統、武統、和獨、武獨」這4種情況應該要選哪一種？鄭麗文說，兩岸必須要先奠定一個和平穩定的架構，然後考慮現實需要、合乎人民需要的基礎，如果需要改變現狀的話，也要符合人民的意願。

鄭麗文強調，現狀不是台灣獨立，「台灣從來沒有獨立過，台灣也從來不是一個國家」。她質問，「民進黨敢發動台獨公投嗎？不會的」。

彭文正此前因為質疑蔡英文博士學位造假，遭台灣檢方依加重誹謗罪起訴，他因滯留美國未歸、拒不出庭被通緝。鄭麗文則稱，等政黨輪替、國民黨重返執政那一天，「彭文正就不用再流亡海外，就可以回來了」。

台致癌油風波台北市長蔣萬安提倒閣　鄭麗文：待國民黨團評估鄭麗文如何把食安怒火推向反賴清德浪潮國民黨反毒油遊行稱現場逾20萬人　鄭麗文帶領民眾喊：賴清德下台
鄭麗文
兩岸關係