鄭麗文接受《時代》專訪：兩岸重大改變須尊重台灣人的利益和意願
國民黨主席鄭麗文接受美國《時代》雜誌（TIME）專訪，內容於8月11日晚間刊出。鄭麗文在專訪中表示，兩岸任何重大改變都必須尊重台灣人民的利益與意願。她強調，現階段最重要的不是急於決定終局，而是避免台海走向一場沒有人承受得起的戰爭。她認為台灣需要足夠的自我防衛能力，也不能放棄對話與和平。
第一島鏈應成為「和平與繁榮的第一線」
綜合《中時新聞網》、《聯合新聞網》，《時代》雜誌以鄭麗文從青年時期參與民主運動，到擔任國民黨主席的政治歷程為切入點，並聚焦她今年4月率團訪問中國大陸、與中共總書記習近平會面，以及6月率團訪美所提出的兩岸及國際政策主張。
鄭麗文在專訪中指出，台海長期處於高度緊張與敵意之中，缺乏有效溝通只會增加誤判與衝突的風險。她表示，上任後選擇主動跨出第一步，希望在九二共識的基礎上，逐步建立可持續、制度化的兩岸和平關係。
她認為，台灣不能永遠被定位為大國競爭的前線，更不能成為地緣政治下的棋子。鄭麗文強調，第一島鏈不應只是軍事上的第一線，更應成為「和平與繁榮的第一線」。台灣有能力與美國、日本、中國大陸以及區域重要夥伴保持溝通，在不同力量之間創造和平與合作的可能。
自我防衛和政治溝通要同時具備
在國防議題上，鄭麗文說明國民黨向來支持強化自我防衛，也支持合理、必要的對美軍購。但她強調，所有重大國防支出都應接受國會正常審查，符合財政紀律。
鄭麗文進一步闡述，真正穩健的安全政策不能只有軍備，也不能只有對話，而必須同時具備足夠的防衛能力、危機管理機制以及政治溝通管道。她說，國防的目的不是追求戰爭，而是避免戰爭；和平也不是放棄防衛，而是讓所有安全政策最終服務於人民的安全與福祉。
針對兩岸未來，鄭麗文重申，任何重大改變都必須尊重台灣人民的利益與意願。現階段最重要的不是急於決定終局，而是避免台海走向一場沒有人承受得起的戰爭，為下一代保留和平、繁榮以及自主選擇未來的空間。
鄭麗文說，台灣要走向戰爭，還是走向和平，這不只是國民黨的選擇，更是台灣這一代人必須共同回答的問題。國民黨將持續以台灣人民的安全與利益為核心，在強化自身實力的同時恢復溝通、降低敵意。