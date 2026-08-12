鄭麗文接受《時代》專訪：兩岸重大改變須尊重台灣人的利益和意願

國民黨主席鄭麗文接受美國《時代》雜誌（TIME）專訪，內容於8月11日晚間刊出。鄭麗文在專訪中表示，兩岸任何重大改變都必須尊重台灣人民的利益與意願。她強調，現階段最重要的不是急於決定終局，而是避免台海走向一場沒有人承受得起的戰爭。她認為台灣需要足夠的自我防衛能力，也不能放棄對話與和平。



國民黨主席鄭麗文接受美國《時代》雜誌專訪。（時代雜誌官網）

第一島鏈應成為「和平與繁榮的第一線」

綜合《中時新聞網》、《聯合新聞網》，《時代》雜誌以鄭麗文從青年時期參與民主運動，到擔任國民黨主席的政治歷程為切入點，並聚焦她今年4月率團訪問中國大陸、與中共總書記習近平會面，以及6月率團訪美所提出的兩岸及國際政策主張。

鄭麗文在專訪中指出，台海長期處於高度緊張與敵意之中，缺乏有效溝通只會增加誤判與衝突的風險。她表示，上任後選擇主動跨出第一步，希望在九二共識的基礎上，逐步建立可持續、制度化的兩岸和平關係。

4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

她認為，台灣不能永遠被定位為大國競爭的前線，更不能成為地緣政治下的棋子。鄭麗文強調，第一島鏈不應只是軍事上的第一線，更應成為「和平與繁榮的第一線」。台灣有能力與美國、日本、中國大陸以及區域重要夥伴保持溝通，在不同力量之間創造和平與合作的可能。

國民黨主席鄭麗文率團訪問美國，6月3日拜會史丹福大學胡佛研究所。（鄭麗文Facebook圖片）

自我防衛和政治溝通要同時具備

在國防議題上，鄭麗文說明國民黨向來支持強化自我防衛，也支持合理、必要的對美軍購。但她強調，所有重大國防支出都應接受國會正常審查，符合財政紀律。

鄭麗文進一步闡述，真正穩健的安全政策不能只有軍備，也不能只有對話，而必須同時具備足夠的防衛能力、危機管理機制以及政治溝通管道。她說，國防的目的不是追求戰爭，而是避免戰爭；和平也不是放棄防衛，而是讓所有安全政策最終服務於人民的安全與福祉。

2026年台灣漢光演習，8月8日操演進入「聯合反登陸」階段，海軍在左營海域執行「濱海打擊、近岸防禦」課目。（台灣總統府）

針對兩岸未來，鄭麗文重申，任何重大改變都必須尊重台灣人民的利益與意願。現階段最重要的不是急於決定終局，而是避免台海走向一場沒有人承受得起的戰爭，為下一代保留和平、繁榮以及自主選擇未來的空間。

鄭麗文說，台灣要走向戰爭，還是走向和平，這不只是國民黨的選擇，更是台灣這一代人必須共同回答的問題。國民黨將持續以台灣人民的安全與利益為核心，在強化自身實力的同時恢復溝通、降低敵意。