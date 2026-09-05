DeepSeek將在內蒙古打造AI大數據中心 部署16萬片華為最先進晶片
撰文：許祺安
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DeepSeek（深度求索）將在內蒙古打造一座超大型AI數據中心，並部署總計16萬顆華為最先進的AI晶片，這是目前已知規模最大的華為AI晶片集群，將進一步推動中國減少對Nvidia（輝達，英偉達）晶片的依賴。
彭博社引述知情人士稱，DeepSeek計劃使用華為下一代的昇騰950DT晶片來運作其模型。業內預計該算力集群將從2027年起逐步分批上線投用，全部建成後將成為中國規模最大的全棧國產化AI算力集群。
報道稱，如果計劃如期落實，內蒙古數據中心將成為DeepSeek發展AI的重要基地。該公司正洽談融資以擴充基礎設施，涉款以十億美元計。
DeepSeek的AI數據中心位於內蒙古烏蘭察布，是中國「東數西算」（東部數據傳到西部來計算）工程的核心算力樞紐節點之一，依託當地豐富的綠電資源與低溫自然冷卻條件，已吸引華為、阿里、百度等多家企業打造數據中心。
2026年6月，當地已投運及規劃的數據中心算力總容量合計約12.5GW，是亞太地區增長最快的AI算力集群之一。DeepSeek此前已完成人民幣500億元融資，啟動超大型數據中心建設。
知情人士稱，DeepSeek想採購更多華為高端晶片，但華為目前沒有這方面的產能。由於高端記憶體等零組件短缺，華為今年950DT產量估計僅數十萬個，加上要兼顧其他客戶和少量出口海外訂單，要完成DeepSeek整批訂單恐怕需時逾一年。
其中一名知情者稱，儘管華為昇騰950DT晶片是為訓練模型而研發，但DeepSeek目前暫未有這方面的用途。DeepSeek過往也用華為AI晶片訓練之前的模型，但主要還是以依賴英偉達加速晶片。
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