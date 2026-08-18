內地結婚率創新低　各地花式催婚　石家莊高速服務區設婚姻登記處

為應對結婚率持續下降，近年內地想方設法推動婚育，繼天津啟用銀行網點作為結婚登記處後，河北石家莊一個高速公路服務區也增設婚姻登記處。



據民政部數據顯示，2026年上半年全國結婚登記共327.5萬對，較去年同期減少26.4萬對，按年跌約7.46%，是1980年婚姻法修訂後有統計以來同期新低。



石家莊一高速服務區設婚姻登記處。（互聯網圖片）

石家莊一高速服務區設婚姻登記處。（互聯網圖片）

早前有網民在網上發佈影片，河北石家莊西高速服務區二樓設有一個婚姻登記處。影片顯示，該婚姻登記處由鹿泉區民政局設立，現場環境儀式感十足，大紅色的裝飾外觀並寫着「路遇良緣，途伴一生」的宣傳標語。

據《紅星新聞》報道，鹿泉區婚姻登記處工作人員表示，該婚姻登記處已於6月14日正式啟用，每逢星期二開放辦理結婚登記，但新人須至少提前一個工作天預約。

自啟動以來，已有一些新人到該登記點登記結婚，但該登記處僅辦理內地居民結婚登記業務，不辦理離婚登記、婚姻證件補領、檔案查詢等業務。

天津市河西區東海婚姻登記處，位於郵儲銀行天津泗水道支行愛情主題銀行內。（互聯網圖片）

除石家莊外，天津已啟用銀行網點婚姻登記點，提供免費頒證儀式及專屬照片定製銀行卡等增值服務；安徽合肥地鐵3號線幸福壩站也設立結婚登記處，已服務超5700對新人。

據民政部數據顯示，2026年上半年全國結婚登記共327.5萬對，較去年同期減少26.4萬對，按年跌約7.46%，是1980年婚姻法修訂後有統計以來同期新低。同期離婚登記138.3萬對，按年上升3.91%。

該登記點位於安徽合肥地鐵3號線幸福壩站，是內地首個設在地鐵站內的婚姻登記點。（「合肥軌道交通」微信公眾號）

為了鼓勵婚育，內地近年可謂竭盡全力，自2025年5月10日起，實施婚姻登記「全國通辦」，居民可在任何一間具備婚姻登記權限的機構辦理，不再需要出具戶口簿。另外，有地方民政部門進駐音樂節現場，為新人提供即場結婚登記服務；廣東佛山村鎮甚至推出「結婚給2500元（人民幣，下同）、生孩子給3000元」的現金獎勵。