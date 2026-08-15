安徽「幸福壩」地鐵站設婚姻登記處 兩年迎來逾5700對新人
8月14日，「地鐵站也能辦結婚證了」話題登上微博熱搜第一。該登記點位於安徽合肥地鐵3號線幸福壩站，是內地首個設在地鐵站內的婚姻登記點，截至目前，已迎來超5700對新人。
綜合內媒《澎湃新聞》、《第一財經》報道，這座引發熱議的地鐵婚姻登記點開設於兩年前。據「合肥軌道交通」微信公眾號消息稱，2024年1月26日，合肥軌道3號線「幸福壩站」煥然一新，站廳內設鮮花販賣機、自助攝影機，還有供乘客打卡的「幸福列車」。消息指，首個軌道車內的婚姻登記處——肥西縣民政局「幸福壩婚姻登記處」正式亮相，車站也迎來了首對在此體驗的新人。
2026年2月2日，肥西縣融媒體中心發布數據披露，2025年，肥西縣累計辦理結婚登記6229對，同比增長36.3%，增長率位居合肥市首位。作為全國首個設立在地鐵站的婚姻登記示範點，幸福壩婚姻登記處全年辦理登記2895對，佔全縣總量近一半，已成為服務新人婚姻登記的重要窗口。
近年來，中國大力提倡適齡婚育，構建、完善全社會的婚育支持體系。其中，婚姻登記的便利度大幅提升。一些地方將婚姻登記服務中心開進公園、旅遊景區、商場、地鐵站、遊船、音樂節、銀行、雲端、雪山等場所。有地方民政部門直接入駐音樂節，提供現場結婚登記服務。雲南大理、新疆烏魯木齊、四川成都、浙江寧波等多地都曾在音樂節舉辦期間提供現場結婚登記服務。
首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保分析稱，一方面是結婚更加便利了，另一方面是通過物質獎勵等多種方式，將鼓勵措施進一步前置到婚育全鏈條中。
據此前報道，近日，天津市河西區東海婚姻登記處正式開放，該登記處位於郵儲銀行天津泗水道支行愛情主題銀行內，是內地首家設於銀行內的婚姻登記點。
郵儲銀行泗水道支行工作人員表示，在「愛情銀行」預約登記結婚，辦理速度會比在民政局快，還可以獲得印有新人照片卡面的專屬定製銀行卡。此外，銀行也可提供新婚家庭金融規劃等金融服務。