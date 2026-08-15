安徽「幸福壩」地鐵站設婚姻登記處　兩年迎來逾5700對新人

8月14日，「地鐵站也能辦結婚證了」話題登上微博熱搜第一。該登記點位於安徽合肥地鐵3號線幸福壩站，是內地首個設在地鐵站內的婚姻登記點，截至目前，已迎來超5700對新人。



該登記點位於安徽合肥地鐵3號線幸福壩站，是內地首個設在地鐵站內的婚姻登記點。（「合肥軌道交通」微信公眾號）

8月14日，「地鐵站也能辦結婚證了」話題登上微博熱搜第一。（微博）

綜合內媒《澎湃新聞》、《第一財經》報道，這座引發熱議的地鐵婚姻登記點開設於兩年前。據「合肥軌道交通」微信公眾號消息稱，2024年1月26日，合肥軌道3號線「幸福壩站」煥然一新，站廳內設鮮花販賣機、自助攝影機，還有供乘客打卡的「幸福列車」。消息指，首個軌道車內的婚姻登記處——肥西縣民政局「幸福壩婚姻登記處」正式亮相，車站也迎來了首對在此體驗的新人。

2026年2月14日當天，共有119對新人在這裏喜結連理。（大皖新聞）

2026年2月2日，肥西縣融媒體中心發布數據披露，2025年，肥西縣累計辦理結婚登記6229對，同比增長36.3%，增長率位居合肥市首位。作為全國首個設立在地鐵站的婚姻登記示範點，幸福壩婚姻登記處全年辦理登記2895對，佔全縣總量近一半，已成為服務新人婚姻登記的重要窗口。

2024年1月26日，一對新人在「幸福壩站」婚姻登記處領證。（大皖新聞）

近年來，中國大力提倡適齡婚育，構建、完善全社會的婚育支持體系。其中，婚姻登記的便利度大幅提升。一些地方將婚姻登記服務中心開進公園、旅遊景區、商場、地鐵站、遊船、音樂節、銀行、雲端、雪山等場所。有地方民政部門直接入駐音樂節，提供現場結婚登記服務。雲南大理、新疆烏魯木齊、四川成都、浙江寧波等多地都曾在音樂節舉辦期間提供現場結婚登記服務。

在寧波音樂節現場舉行結婚儀式的新人。（寧波民政微信公眾號）

首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保分析稱，一方面是結婚更加便利了，另一方面是通過物質獎勵等多種方式，將鼓勵措施進一步前置到婚育全鏈條中。

內地催婚新招 天津首設銀行婚姻登記點 網民：財神搶月老飯碗

據此前報道，近日，天津市河西區東海婚姻登記處正式開放，該登記處位於郵儲銀行天津泗水道支行愛情主題銀行內，是內地首家設於銀行內的婚姻登記點。

天津市河西區東海婚姻登記處位於郵儲銀行天津泗水道支行愛情主題銀行內。（互聯網圖片）

郵儲銀行泗水道支行工作人員表示，在「愛情銀行」預約登記結婚，辦理速度會比在民政局快，還可以獲得印有新人照片卡面的專屬定製銀行卡。此外，銀行也可提供新婚家庭金融規劃等金融服務。