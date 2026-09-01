胡錫進批丟中國男人臉　孫宇晨發文回應遭批「扮高價婚禮受害者」

近日，內地女星景甜和身價過百億的幣圈富豪孫宇晨的感情糾紛及官司，引發全網震動，甚至《環球時報》前總編輯胡錫進也下場怒批孫宇晨，在微博連發四篇文章怒斥他「給中國男人們丟臉」、「 做人還是要厚道」。



9月1日，孫宇晨在社交平台X發文回應胡錫進，將事件升華至內地兩億適婚男性的婚育困境。有網民調侃孫宇晨把自己包裝成「高價婚禮受害者」，還有人怒斥他把事件轉為男女對立，試圖洗白贏得輿論的好感。



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8月28日，胡錫進公開發文，批評身家85億美元的孫宇晨「墮落成眼前的這個樣子」，指其行為「給中國的男人們丟臉，在給幣圈丟臉」，緊接着29日兩度發文和31日連續發文，批評孫宇晨單方面爆料及損害景甜聲譽的報復性行為。

孫宇晨發長文回復胡錫進。（互聯網圖片）

對此，今日孫宇晨發表公開信，稱以晚輩姿態向現年66歲的胡錫進「請教」。孫宇晨發問，當一個男人禮數盡了、父母見了，分手後錢要不回來且聯絡不上女方，是否有權向公眾表達看法？他坦言自己選擇說出來，並詢問胡錫進「這對不對」。

孫宇晨還將他與景甜的個人糾紛延伸至當前內地社會關注的彩禮及高昂婚育成本議題。他指出，全中國20歲至40歲的男女各有兩億人，但社會從未教導未婚青年如何與女性相處或組成家庭。

他向胡錫進發出五個靈魂拷問：中國男性是否應支付高額彩禮？若應支付，應按固定金額還是財產比例？婚前婚後女方提出的要求，男方是否必須滿足？若未滿足而分手，是否有權取回彩禮？若女方拒絕退還，男方透過法律途徑追討是否合理？

胡錫進。（資料圖片）

孫宇晨還搬出國家政策，指雖然中央一號檔及最高人民法院已有相關法規，但「文件寫在紙上，彩禮談在飯桌上」，中間依然隔着現實的潛規則。他指出，彩禮數額由三萬至三千萬元不等，是兩億青年男性必須承受的代價。

孫宇晨更引用人口數據強調問題的嚴峻性，他稱他出生的1990年，全國新生人口達2300多萬；而去年僅有792萬人，創建國以來新低。他認為，新生人口銳減三分之二，主因並非大家不想成家，而是「不知道這條路上要付什麼、付多少、付了之後算不算數」。

孫宇晨去年11月20日通過電話斥620萬美元拍得意大利藝術家Maurizio Cattelan作品《Comedian》後，在社交平台上傳與這作品合影的照片。（X@sunyuchentron）

最後他直言：人不會因為代價高而退出；退出，是因為看不見代價的邊在哪裏。兩億年輕人都在等待這個答案，因為這將決定未來三十年這個國家由誰組成，並希望三十年後若有年輕人請教相關問題，自己能給出一個答案。

然而，孫宇晨這篇近千字的回覆並沒有贏來網民同情，不少網民痛斥他「不要把事情引導到男女對立」、「打官司就打官司，暴露女生私隱就是不對」、「你都不是中國人了，就不要再拿彩禮說事」。