中國兩個月內五人接任省級「大秘」　電力系官員獲重用

中國多地去年以來更換省級黨委秘書長，近期更新步伐加快，不到兩個月內有五人接任省級「大秘」。在這段期間履新的13人中，有三人出身電力系統。



受訪學者指出，更多有管理電力國企背景的幹部被提拔到省級「大管家」這一關鍵崗位，可能反映目前中共高層對能源安全的重視。



中國多地去年以來更換省級黨委秘書長，出身電力系統的副省長、政府副主席獲重用，包括新任湖北省委秘書長彭勇（左起）、新任雲南省委秘書長王正英、新任寧夏回族自治區黨委秘書長褚偉。同樣出身電力系統的廣東副省長、中共佛山市委書記唐屹峰（右一）7月31日也履新廣東省委常委。（聯合早報）

最新這輪省級中共黨委秘書長的人事調整始於今年6月。1970年出生的陝西省副省長李鈞最先在6月5日，官宣晉升中共陝西省委常委，三天後在咸陽市一場檢查煤礦安全生產專題會上，首度以省委秘書長新身份亮相。李鈞早年在金融系統工作超過30年，期間曾籌備中國農業發展銀行雄安分行。

之後，另有四名副省長、政府副主席原地晉升省區中共黨委常委，併兼任黨委秘書長，包括河南副省長李濤（曾管理能源化工國企）、江蘇副省長陳忠偉（出身煤礦系統）、湖南副省長王俊壽（出身金融系統）。

中國各地大幅加快更新領導班子步伐，多省區更換更換中共黨委秘書長。左起是新任陝西省委秘書長李鈞、新任河南省委秘書長李濤、新任江蘇省委秘書長陳忠偉，以及新任湖南省委秘書長王俊壽。（聯合早報）

最新履新的是早年在電力系統任職多年的寧夏回族自治區政府副主席褚偉。他7月31日陪同中共寧夏黨委書記李邑飛，走訪慰問駐寧解放軍和武警部隊，並首次以寧夏黨委常委、秘書長新身份公開亮相。

今年56歲的褚偉歷任寧夏大壩發電廠總工程師，並在寧夏發電集團工作多年，2013年升任集團總經理，2017年再升集團董事長，2021年由企轉政。

去年共有五人履新省級黨委秘書長，其中也有兩人出身電力系統，包括曾在中國華能集團多個崗位任職、擔任過中國大唐集團副總經理的湖北省委秘書長彭勇，以及曾任職中國電建集團的雲南省委秘書長王正英。

此外，同樣出身電力系統的廣東副省長、中共佛山市委書記唐屹峰，7月31日也履新廣東省委常委，不排除兼任省委秘書長，填補目前廣東省委中唯一的空缺。

今年53歲的唐屹峰是高級工程師，曾任中國國家電網江蘇省電力董事長、南方電網副總經理。

北京師範大學政府管理研究院教授唐任伍接受《聯合早報》採訪時指出，美國總統特朗普去年初重返白宮後持續與伊朗交惡，雙方衝突今年升級，霍爾木茲海峽通航受阻對全球能源安全構成威脅。

他認為，中共高層提拔更多電力國企前高管至副省級關鍵崗位，相信有強化能源安全的考慮。

台灣政治大學政治系、東亞研究所特聘教授寇健文受訪時指出，出身化工系的中共政治局前委員陳希，2013年進入中央組織部任副部長（正部長級），主持常務工作，2017年進入政治局升任中組部部長，10年期間奠定了選拔幹部的方向和標準。

他說：「策略上就是要從國企把表現不錯的幹部拉到黨政部門工作。在副部級層面，幹部選拔其實是非常多元的，包括來自汽車、電力、航空、軍工，甚至糧食產業的都有。」

寇健文分析，在不同的形勢環境下，中國高層要發展的重點產業不同，重點吸引的國企專才類別也會改變，這也能解釋為何有大批出身國企軍工系統的高官，在2022年中共二十大上進入政治局。「五年甚至更久以後，說不定有AI、機械人專長的幹部可能會出來。」

「殲20之父」楊偉。楊偉畢業後加入中航工業成都飛機設計研究所，從事戰鬥機設計研發，一路做到所長、黨委副書記。今年3月，他的名字和個人信息最近突然從中科院官網「全體院士名單」上被移除。（中新社）

學者：一把手和大秘「一榮俱榮一損俱損」

截至目前，「70後」省級黨委秘書長已增至11人。擔任湖北省委秘書長一年半的彭勇8月下旬履新襄陽市委書記後，目前仍有六省市（重慶、河北、廣東、海南、貴州、湖北）的省級黨委秘書長空缺待填。

在現任25名省級黨委秘書長中，最年輕的是上海市委書記陳吉寧的大秘華源，生於1974年，他於去年4月由上海市副市長轉任。北京市委書記尹力的大秘趙磊生於1972年，目前是第三年輕，2022年6月從北京市通州區委書記晉升市委常委，隔月兼任市委秘書長。

中共省級黨委秘書長，負責省委機關日常工作，並主持省委辦公廳工作，統籌綜合協調、政令暢通、文秘機要、督促檢查及後勤保障等核心日常運轉工作。

他們身處樞紐崗位，與「一把手」在工作上有密切交集。目前中共政治局中，國務院總理李強、副總理丁薛祥、中紀委書記李希、副總理劉國中等都曾擔任省級黨委秘書長。

25名現任省級中共黨委秘書長中，最年輕的是上海市委秘書長華源（左）；北京市委秘書長趙磊是第三年輕。（聯合早報）

唐任伍分析，省級大管家扮演「上傳下達」「中樞門面」等關鍵角色，與「一把手」密切接觸，全省各地的信息也都會先經過其手。「（他們）了解整個省區市的全面情況。這個崗位很重要，所以一般省里的秘書長都是常委。」

寇健文則說：「省委秘書長和省委書記關係非常密切，一榮俱榮一損俱損。如果你的領導上去了就有機會上去，如果你的領導跌下去，仕途也很容易被卡住，這是兩面性……關鍵還是你跟的那個省委書記後來仕途發展如何。」

寇健文觀察，在省級中共黨委中，儘管秘書長的職務含金量，大於位階更高的專職副書記，但晉升速度偏慢，很少直接被提拔為省長。「（他們）還一定要有其他省部級職務的歷練，才有機會變成正部級幹部。」

袁家軍兩大秘出任重慶市長、常務副市長

另一方面，重慶市政府新領導層7月底成形，市長陳新武、常務副市長劉尚進，曾先後擔任重慶市委書記袁家軍的大秘。

重慶市政府新領導層7月底成形，市長陳新武（左）、常務副市長劉尚進（右），曾先後擔任重慶市委書記袁家軍（不在圖中）的大秘。（聯合早報）

唐任伍和寇健文都認為，陳新武原地晉升重慶市長是個特例，可能與重慶政壇今年動盪不斷有關。唐任伍說：「目前重慶需要穩定，選拔的人很關鍵。這兩項人事安排表明他們（陳新武、劉尚進）工作能力出眾，同時『一把手』對他們的為人政績也比較了解。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

