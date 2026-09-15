內地大學校園開放難在哪裏

剛剛過去的暑假，高校遊學流行，名校預約難問題頻上熱搜。與此同時，也有住在大學附近的居民，有時只是想進校園溜達一圈。

復旦大學的社會公眾入校預約要提前一天在零點搶號，即使非暑假時段，名額也非常少，基本約不上。如果趕上軍訓，校園直接暫停社會公眾入校。而其隔壁的上海財經大學刷身份證就能進，無需預約、無需搶號。這種差異的依據是什麼，似乎沒有一個公開的說法。放眼全國，從「刷身份證即進」到「永遠約不上」，內地大學校園的開放政策差異形成了一條長長的譜系。

尤其是對需要預約的高校來說，過度限制有時也會帶來意想不到的副產品。以清華大學為例，搖號名額緊張時，二手平台上曾出現過標價180元一人的「代約入校」服務。需求不會因為限制而消失，只是可能以其他形式釋放出來。說到底，問題其實不在於該不該預約，而在於大多數學校只給了一種選擇。不管你是從外地趕來參觀的遊客，還是住在隔壁想進去散個步的居民，不管你是想帶孩子感受學術氛圍，還是只想去食堂吃碗麵，面對的都是同一個搶號入口、同一套規則。所有需求被混為一談，所有人被塞進同一個通道，搶到了就能進，搶不到就別想。這種一刀切的管理，表面上看似公平，但實際上是把管理簡單化當成了管理合理化。

2018年5月4日，北京大學西門，爭相合影的校友。（資料圖片）

公立高校作為財政撥款支持的公共機構，向社會開放究竟是義務還是恩惠？公共管理學者馬亮認為，公立大學是非營利的公共服務機構，校園是公共場所，理應面向社會公眾開放。換言之，開放更接近一種義務，而非善意。但教育部對此僅有原則性倡導，「使校園開放和內部管理達到平衡」，沒有統一標準，也沒有強制性要求，各校自行裁量。

但另一方面，有顧慮的聲音認為，要求清華、北大、復旦這樣的學校完全敞開大門又不現實。暑假一到，遊客從各地湧來，毫無限制的話，校園裏水泄不通不是誇張的想像。教學秩序、師生安全、校園環境的承載力，都是真實的問題。但這個顧慮是否被高估了，也值得商榷。上海財經大學刷身份證入校已運行多年，暑期客流高峰期間秩序井然；武漢大學2026年5月全面取消預約後，整個暑假面對各地湧來的遊客，也沒有出現校園失控的情況。這兩所學校的實踐說明，校園的承載力可能比想象中要強，完全開放並非天方夜譚。預約制本身不是壞事，它是一種合理的管理工具，關鍵在於怎麼把開放和預約做得更合理。以下提供幾種思路。

每年都有不少遊客，希望去清華大學參觀。（中國教育訊息網）

首先可以分區開放。校園裏並非所有區域都需要同等管控，步道、綠地、廣場、運動場這些公共空間可以先行開放，教學樓、實驗室、學生宿舍等核心區域則有更嚴格的管理。不必把整座校園當作一個整體來設防，一個小小的改動，就能解決大部分人的日常需求，對高校來說也不增加太多額外的管理負擔。

其次可以對周邊居民開放實名註冊制。學校可以和街道合作，核實居住訊息後發放長期入校憑證，把「晨跑」、「散步」這類日常需求和暑期參觀高峰區分開來。註冊之後，入校方式也可以更便捷，參照如今已經普及的刷臉支付技術，居民完成一次實名認證，之後直接刷臉進校，不必每次掏身份證。諸如社會電動車進入校園的安全隱患問題，也可以通過給校內師生的電動車上牌等技術手段來應對。技術上不存在障礙，缺的只是應用場景的設計。

如果還需要更精細的調控，名額管理本身也可以從「每日固定放號」變成動態調節。比如有人進校待半小時可能就離開了，名額隨即釋放，後來的人就能補上。比起每天放一批號、搶完就沒了的靜態模式，實時進出、動態計算的模式更貼合實際。這並不需要新建一套系統，在現有門禁數據的基礎上做算法調整即可。

令人欣慰的是，近年來越來越多學校在嘗試用各種人性化的方法來放寬准入，但缺少一個可供參照的基本框架，各校仍是各自摸索。開放與學術尊嚴並不衝突，未來希望大學校園開放有個基本標準，讓開放有據可依、限制有理可講，這對高校和公眾來說，都是更穩妥的方式。

（本文作者劉曉雪繫上海外國語大學國際關係與公共事務學院講師、碩士生導師）