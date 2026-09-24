「習特會」將繼續減弱戰略對抗：大國競爭模式已發生變化

中國國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。此次會晤將是中美兩國元首半年內第二次面對面。中國外交部表示，中方願同美方一道豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，加強對話合作，妥善管控分歧，不斷增進兩國人民的福祉，促進世界的和平、穩定、繁榮。「中美建設性戰略穩定關係」的提法，則是兩國元首上一次會晤達成的基本共識。



對即將在華盛頓舉行的中美元首會晤，世界高度關注。筆者認為，就中美現狀而言，雙方存在戰略對抗是不能迴避的現實。中美競爭能否從「對抗」走向「管控」，是一個需要較長時間觀察才可能得出結論的問題。同時，中美關係需要緩和的情勢迫在眉睫。如何通過元首外交，面對面解決一些問題，達成「弱對抗」的戰略共識，有可能成為此次會晤的重要成果。

首先，中美戰略對抗的不健康狀態必須加以改善。不可否認，未來中美關係的新定位，應該以管控分歧、拓展合作，保持穩定發展為基礎。當今的中美關係，就建構雙方討論過的建設性戰略穩定關係而言，首先需要堅守相互尊重的底線。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

眾所周知，無論是經貿關係、高科技競爭，還是台灣問題，在競爭的定義下，目前的中美關係實際上處在一種矛盾、不平衡，且難以真正緩和的對抗狀態。這顯然是不健康的。中美就防止關稅、稀土、科技制裁等問題重新升級，建立高層外交、經貿磋商、人工智能以及新興技術安全對話機制等，料也都在這次會晤可討論的範圍。

只有雙方堅守相互尊重的底線，中美才有可能遏制彼此競爭的全面化、陣營化，才有機會建立更加穩定的溝通機制。從中方立場看，只有就此達成共識，中美之間才能實現公平競爭、穩定發展。而美方需要明白，尊重對手才是雙方關係改善的起點。

筆者認為，此次華盛頓會晤，絕不是單純的貿易談判，或者中美關係暫時的權衡。它是展示大國競爭模式已經發生變化的一個窗口。此外，這也是一次中美領導人及其雙邊團隊的高級別集體會晤，代表了方方面面的利益。從可能涉及的話題的重要性看，全球治理、氣候變化、公共衛生、人工智能等全球性挑戰，都需要中美協同應對。至於維護產業鏈供應鏈穩定、完善全球經濟秩序，中美兩國的共同利益，更是廣泛而深遠。

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海的庭園。（Getty）

其次，雖然民主、共和兩黨對華政策的側重點並不完全相同，但兩者都重視對華關係與競爭。以近期美國兩黨在國會的公開表態為例，一方面，兩黨在「需要防範中國戰略影響力」這一大方向上達成共識。另一方面，國會的總體姿態表現為，「中美可以談，但不能以讓步換穩定」。這也基本顯示出特朗普政府在此次元首會晤中所擁有的國內政治基礎。

再次，中美「非零和」理論逐漸得到更多支持。尤其是經濟深度相互依存，將構成對抗的高昂成本。即便經歷數年貿易摩擦，經歷激烈的關稅戰，2025年中美貨物貿易總額仍超過4140億美元。兩國經濟體量龐大、利益深度交融，一旦發生衝突對抗，不僅會讓兩國蒙受巨大損失，更會衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，引發能源、糧食安全等多重危機。

可見，中美關係對全球、雙邊都具有重大意義，中美減弱戰略對抗的烈度是明智的選擇。

2026年9月20日，在與中國國務院副總理何立峰會面後，美國財長貝森特（Scott Bessent）與美貿易代表格里爾（Jamieson Greer）會見記者。（Reuters）

當然，達成共識需要雙方共同努力。中方多次強調，中美合則兩利、鬥則俱傷。要達成中美「弱對抗」的戰略共識，不是單方面努力就能夠實現的。目前，美國國內政治局面複雜，黨爭白熱化，其將產生的影響不可低估。此外，美國的歷史慣性也不能低估。除非到了萬不得已的地步，美國不會放棄所謂的「美國優先」。

需要強調的是，美中之間，美國更多是從警惕新興大國與守成大國之間的衝突風險為出發點。而中國一貫堅持，中美之間應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的理念。中國的主張得到世界上更多國家包括美國民間，越來越多的認可與接受。筆者以為，「修昔底德陷阱」並非歷史宿命，此次會晤或許將成為助力大國關係走出歷史窠臼的重要一步。

作者：國盛戰略智庫專家組成員周忠菲

