從中國製造到中國信任：近4成人表示只會買搭載寧德電池電動車

從消費者到車企，高品質電池正在成為新能源車競爭的重要標準。消費端剛剛給出了一組硬數據。尼爾森IQ（NielsenIQ，簡稱NIQ）於9月17日發布的《2026年全球新能源車消費者研究報告》顯示：37.1%的中國受訪者坦言，如果心儀的車型沒有搭載寧德時代電池，便會放棄購買這款車。這份調研完成於今年4月至6月，全球有效樣本10090個。一個裝在底盤裏、絕大多數車主一輩子不會拆開看一眼的部件，憑什麼讓人放棄一輛車？



產業發展進入新階段，價格可以競爭，效率可以競爭，而在消費者眼裏，安全和質量正越來越排到第一順位。這組數據背後的問題只有一個：為什麼消費者需要「寧德品質」。

消費者已經在為品質投票

報告顯示，中國消費者對動力電池的購車決策權重達13.8%，超過智能化與駕駛性能，僅次於整車安全。八成受訪者認為，電池直接決定新能源汽車的安全水平，也代表整車的質量水準；79%的人因車輛搭載知名優質電池而提升購買意向。電池，已經不只是一個零部件。

NIQ《2026年全球新能源車消費者研究報告》詳細數據▼▼▼

為什麼消費者會為一個看不見的部件投票？因為電池是典型的「信任品」：買之前無法驗證，出了事才知道好壞，消費決策天然向信任度最高的品牌集中。報告裏最有說服力的一條不是品牌數據，而是槽點——續航真實性，標稱續航與實際續航的差距，是用戶抱怨最集中的地方。換句話說，消費者要的不是更大的數字，是品質真的能否達到。

信任已經被量化。中國市場，寧德時代的品牌信任度達81%，其中39%的消費者表示「非常信任」，信任的首要來源是「安全可靠」的形象（41.1%）。在「用戶主動想到的第一個電池品牌」這一項上，寧德時代以40.9%領跑；海外市場同樣以26.7%位居第一，海外受訪者中有38%表示「非常信任」寧德時代。一個不直接面對消費者的品牌，做到了這個程度。

品質是可以核驗的

品質不是口號，是可以核驗的。寧德時代9月的「寧德品質全球開放月」公布過一組細節：產線的塗布實現每秒百米的水平，AI視覺檢測將缺陷率控制在十億分之一級別，而行業通行標準是百萬分之一，中間隔着三個數量級。電池能出廠，並不意味着合格。

同月的品質日拆解會上，幾台長期服役的營運車被現場拆開，電池無拆、無換、無修——一台2019款廣汽埃安S，運營6年、行駛77萬公里，電池健康度88%；一台吉利幾何A出租車，雙班倒運營7年、70萬公里，健康度90%。做一塊電池不難，難的是做十億塊一樣好的電池。

寧德時代山東的儲能及電動車電池生產基地。（catl.com）

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品牌的本質是信任

37.1%這個數字，值得再多看一眼。它不是知名度，是決策權——心儀的車沒裝它的電池，消費者就放棄這款車。作個對照：台積電的公眾知名度極高，卻沒有消費者為「台積電代工」多付一分錢，那是有名無權。而寧德時代證明的是另一種能力：品牌作為「成分」的信任傳遞能力，產品不直接賣給消費者，信任卻直達消費者。在現有的品牌評價框架裏，這種能力幾乎是空白，尼爾森報告的意義，在於第一次把它量化了出來。

當然，報告測量的終究是態度而非行為——37.1%表達的是意願。但意願恰恰是品牌最誠實的晴雨表。報告也提醒：當前動力電池品牌仍處於由企業端走向消費者端的初期。窗口正開着：此刻測到的81%信任度，是需要立刻動工轉化的原料——趕在焦慮消退之前，把因不確定投出的信任票，兑換成不因確定而流失的信任資產。

結語

從「中國製造」到「中國信任」，中間不是跳躍，而是一條有次序的鏈條：高品質的產品，加上一致性，乘以時間，讓消費者從感知走到認知，最終沉澱為信任。這條鏈條的每一環都已有實證——品質，是可核驗的標準；一致性，是十億分之一級別的缺陷率；時間，是77萬公里之後仍然88%的電池健康度。

在看不見的地方，信任是唯一的度量衡。中國品牌走向世界，除了生活方式品牌，還有一條路——從產業鏈深處長出來，作為「成分」，成為億萬消費者信任的傳遞介質。

希望這條路上的名字，越來越多。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】