中國製造遷往越南　工廠出海湧入北寧能否帶來產業升級？

「這兩年去（北寧）的多了，大家就是一窩蜂的。」在中國廣東東莞經營工業潤滑油生意近30年的付鳴東，是福邦潤滑油創辦人兼總裁。他告訴《聯合早報》，這兩年越來越多珠三角的工廠老闆、供應商和同行，陸續往越南北部工業重鎮北寧跑。



早在2017年，付鳴東就在越南南部的胡志明市設廠，當時主要是跟隨從東莞遷往當地的客戶；2023年，公司又在北寧設廠，以便更貼近當地客戶和供應鏈。

早在2017年，福邦潤滑油創辦人兼總裁付鳴東就在越南南部的胡志明市設廠。（Fable）

付鳴東起家的東莞，曾在上世紀90年代承接大量外資，並逐步形成完整的製造業和供應鏈生態。近年來，一些中國媒體開始把北寧形容為「20年前的東莞」。

如今，類似的製造業聚落不只出現在北寧，也延伸到越南北部的海防，以及南部的平陽和胡志明市周邊。

在付鳴東看來，這波南下潮的直接導因，是美國持續收緊對華貿易政策。他說：

中國企業以前在家裏面，好吃好喝又好賺錢。這兩年被關稅逼得沒辦法，都開始走出去。

新加坡勝科工業全資子公司勝科城鎮發展（Sembcorp Development）與越南國企合作開發的越南新加坡工業園（VSIP），目前在越南15個省市共有26個工業園。勝科城鎮發展受詢時說，中國企業佔越南VSIP園區租戶的比重，已從2021年的約9%升至2025年的約15%。

類似趨勢也出現在越南港口城市海防的DEEP C工業園區；中國企業租戶佔比已由新冠疫情前的約7%至8%，升至目前約20%。

和過去相比，如今進入越南的中國企業，不再侷限於勞動密集型製造業。

圖為2021年1月8日，工人在越南河內一家製衣廠工作。（Reuters）

駐河內的協力諮詢管理亞細安地區主任福斯特（Marco Foerster）受訪時說，立訊精密、歌爾等中國科技製造企業正擴大在越南的生產佈局。這反映出赴越企業已從10年前較常見的紡織、傢俱等勞動密集型產業，逐步擴展到電子、精密製造等領域。

福斯特認為，這反映出中國製造業在國內向價值鏈高端移動的同時，將部分中端、出口導向型生產環節轉移至越南，以利用當地較低成本、並具關稅優勢的生產環境。

工廠南下 研發北留

不過，精密加工零部件行業目前仍集中在中國大陸、台灣和韓國。福斯特說，雖然越南逐漸出現機械加工企業，但高精度加工能力依然不足。

在北寧設廠的中國儀器儀表企業優利德，把越南定位為面向美國市場的生產基地。優利德越南總經理張鄧介紹，公司在越南已建成部分高端產品線，但暫未正式投產，「（越南）還不具備這個生產能力」。

特雷通集團越南廠房（特雷通集團）

中國最大傢俱製造和零售商之一特雷通集團去年在越南投產新廠，同樣服務美國市場。公司創始人兼首席執行官李曦萌（Simon Lichtenberg）稱，越南工廠負責生產工藝相對簡單的產品，中國工廠則繼續承擔複雜產品製造，「研發設計都在中國」。

李曦萌告訴本報，這並非單純出於成本考慮，而是因為企業總部和研發體系長期設在中國。特雷通在中國經營已有30年，包括越南、墨西哥在內的海外工廠，產品研發均由中國團隊負責。

美國《外交事務》雜誌今年3月刊文分析，中國先進製造企業已在國內形成高度垂直整合的產業體系，從原材料到最終組裝環節均可自主掌控，因此較少依賴海外供應商。

文章還提到，在電動汽車、電池和太陽能等製造業價值鏈高端產業，中國企業往往只將勞動力密集度高的生產環節遷往東南亞。北京鼓勵企業將高附加值工序留在國內，避免將核心技術和知識轉移到海外。

福斯特以半導體產業為例指出，目前越南半導體業最大瓶頸是人才不足，不少員工進入企業後仍需接受半年至一年培訓，才能真正投入工作。越南本土供應鏈仍然薄弱，較完整配套集中在少數工業園區。

長期往返中越的付鳴東，對此有更深切的感受。過去幾年，他看到越來越多中國供應商跟隨客戶進入越南，但「很多涉及維修或技術的問題，還得靠中國技術人員解決」。

這種依賴也體現在供應鏈層面。路透社引述越南官方數據報道，去年首11個月，越南自中國進口總額約1680億美元，按年增長近30%，更超過2024年全年總額。其中約三分之一為電子零部件，許多隨後在越南完成組裝，再出口至美國等海外市場。

當越來越多工廠落地越南，但核心設備與先進技術仍掌握在中國手中，一個問題隨之浮現：越南能否建立自己的工業體系，還是只能成為中國製造鏈條向外延伸的一環？

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雁行模式能否復刻？

上個世紀，韓國、台灣、新加坡以及後來的中國大陸，都曾通過承接產業轉移逐步建立工業體系，這一過程被稱為「雁行模式」：生產轉移帶動技術學習、本土供應鏈成長，最終推動產業升級。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院資深研究員黎洪和受訪時研判，和當年相比，今天的越南乃至東南亞面對的環境已發生根本變化。

他說，上述亞洲經濟體當年工業化時，全球許多製造業領域仍存在競爭空間，國際供應鏈也遠沒有今天這樣成熟，後來者有機會從零建立競爭優勢，「但今天，這樣的發展窗口已大幅收窄」。

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如今，中國企業已在幾乎所有成熟製造業領域佔據主導地位。黎洪和指出，越南企業若想進入全球供應鏈，面對的是價格更低、規模更大、產品質量往往更具競爭力的中國同行。因此，不少越南企業選擇直接從中國進口，而不是建立自己的供應體系，「結果是本土工業能力持續空心化」。

華僑銀行亞洲宏觀經濟主管謝棟銘援引數據指出，2019年前，中國在機械設備、電機電器、晶片、半導體等相關產品類別，對亞細安六國仍是貿易逆差；但去年中國在這些類別上對亞細安六國的貿易順差已達1330億美元，約佔整體貿易順差的12.4%，

現在東南亞已經成為中國產業鏈外溢的一部分。

不過，謝棟銘並不認為中國供應鏈向東南亞延伸，意味着當地製造業被掏空。他分析，相較於服裝等最終消費品出口可能直接衝擊當地製造業，機械設備、電子零部件等中間產品進入東南亞，反而有助於帶動當地產業發展，並創造更多就業機會。

他也以日本企業上世紀赴中國投資為例指出，當時許多核心技術同樣留在日本，但中國仍通過參與全球產業鏈、培養人才和積累經驗，逐步建立起自身工業體系，並在部分領域實現升級。

謝棟銘說，東南亞如今已經拿到參與相關產業的「門票」，未來能否發展出技術能力和本土企業，則要看自身努力。

越南已在這條道路上邁出第一步。河內計劃在2030年前培養5萬名晶片設計工程師，2040年將半導體從業人員規模擴大至10萬人以上。今年1月，越南電子電信公司（Viettel）也正式動工興建越南首座半導體晶片製造廠，預計2027年底投入試產。

對中國企業來說，越南或許只是供應鏈版圖上的一個新節點；但對越南乃至東南亞而言，這場產業南移的意義遠不止於此。它會孕育出新的工業中心，還是讓區域更深嵌入中國製造體系，仍有待時間回答。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】