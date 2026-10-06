國慶21.3億人次出遊散落全球　日本未吃旅遊紅利：看不到中國遊客

中國國慶長假再次以驚人的出行規模引發關注。國務院新聞辦公室日前公佈，據分析預測，國慶7天假期全社會跨區域人員流動量將達21.3億人次，平均每天約3億人次，約為平時的1.7倍。



今年中秋、國慶之間僅隔3個工作日，不少人湊出13天長假，更充足的時間也讓出境遊熱情升溫。中國遊客像「泡發的木耳一樣散落世界各地」，這類喜感新聞更是屢見不鮮。



然而，沒能吃到這份旅遊「紅利」的日本媒體有些鬧心：今年日本幾乎「看不到中國遊客」。



日媒關注中國國慶出境遊：日本城市無一進入前十。（觀察者網）

當地時間10月5日，日本在線雜誌「Wedge」網站發文稱，往年此時，日本媒體總會播放中國團體遊客抵達機場的畫面，或直播中國人在東京淺草、銀座購物，「但今年完全看不到這類報道了」。

文章提到作者一位住在廣東深圳的30歲中國女性朋友，後者在社交媒體上發佈全家自駕返回廣東老家的影片，夜路行車中一家人歡快交談，滿是對長假的期待。這名女子說：「今年高速公路也免費，所以和家人回老家悠閒地度過。同事說要去雲南、貴州旅行，因為離廣東挺近的。日本嗎？壓根就沒考慮過。」

類似情況不在少數，讓這家日媒不免發問：不再赴日旅遊的中國人究竟去了哪裡？

赴日的中國遊客變少。（富山市旅遊網站）

報道引述中國旅遊平台同程旅行的調查顯示，今年中國國內熱門目的地為新疆烏魯木齊、雲南昆明等地，重慶、四川成都、北京、上海等也是人氣選項；北京郊外的世界遺產長城、上海繁華的南京路，擠滿各地遊客。

不想面對人潮、盡量不搭乘公共交通的人，則選擇自駕去人少的地方露營、垂釣，享受悠閒旅行。

出境遊方面，中國民航局9月下旬公佈的預訂數據顯示，中秋、國慶假期國際航線預訂量較去年同期上漲22.5%。由於今年假期適合長時間休假，不少人計劃前往較遠目的地。

日媒注意到，今年中國遊客熱門海外旅行目的地按城市依次為泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、韓國首爾、澳大利亞悉尼，阿聯酋杜拜、英國倫敦、法國巴黎、馬爾代夫也人氣頗高，但前十城市中沒有日本。去年東京位列第3、大阪第8，「今年遊客似乎特意避開了日本」。

中國遊客赴日遊寒冬。（Getty）

日本共同社早前同樣援引途牛旅遊網報道稱，去年十一黃金周日本曾高居中國遊客海外目的地榜首，但今年日本徹底跌出前十，被印度尼西亞、土耳其和韓國等國取代。FNN報道也寫道，「日本在人氣圈之外」。

旅遊從業人士感受到的寒意更為深切。瓢簞屋的大井秀民告訴日媒：「來自中國的遊客明顯減少，毫無疑問正在減少。團體客完全沒有了。」在大阪南區的酒店專務董事橋本明元也表示：「以前（中國）國慶節，感覺滿街都是中國人。」

瓢簞屋的大井秀民稱，「來自中國的遊客明顯減少，毫無疑問正在減少。團體客完全沒有了。」（日媒影片截圖）

日媒普遍指出，這一斷崖式下跌發生在中日關係嚴重惡化的背景下，其導火索是去年11月日本首相高市早苗發表的涉台錯誤言論。此後中日關係降溫，赴日遊客急劇減少。中方因治安問題、產品質素安全等原因，先後發佈赴日旅遊、留學預警，暫停進口日本水產品等措施，這也被一些日媒認為是反制措施。

日本國家旅遊局（JNTO）今年1—8月訪日外國遊客數據顯示，來自中國的遊客為290.4萬人，同比減少56.7%，降幅尤為突出。

共同社採訪的一名中國遊客直言：「鑑於當前的氛圍，現在確實很難再將日本作為旅遊首選目的地。」

日本首相高市早苗去年發表「台灣有事」言論後，中日關係惡化。（Reuters）

下一個旅遊高峰將是明年2月上旬的中國春節。對此，「Wedge」網站不無憂慮地指出，距離春節還有4個月，日中關係將如何變化尚難預料。而如果當前局面持續下去，對日本旅遊市場而言，中國遊客明年赴日旅行恐怕仍將是「遙遠的事」。

6月初，日媒曾一度炒作「中國赴日旅遊政策風向鬆動」的相關說法。不過，觀察者網早前從接近相關主管部門的人士處獲悉，目前並未收到相關消息，也不了解「監管部門態度已轉為『由企業自行判斷』、等同於默認恢復日本團體遊」等說法，更無「國有旅行社已決定從7月中旬起恢復赴日團遊」的官方正式信號流出。

2026年9月29日，中國國務院副總理何立峰在北京人民大會堂會見日本國際貿易促進協會訪華團（新華社）

青年日本問題學者、遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋告訴觀察者網，日媒近日翻炒「中國恢復赴日旅行團」相關敘事，其引用消息源普遍模糊不清，不排除是日本駐華使領館或日本政府方面有意借媒放風，用以試探中方反應。這一幕背後，既折射出日本旅遊業因客源斷崖而產生的極度焦慮，也暴露出日本媒體始終刻意迴避中日旅遊市場降溫根本原因的慣用手法。說到底，這是日本旅遊業經濟焦慮、日本媒體政治化敘事與日方單邊利己思維三者疊加的集中縮影。

赴日的中國遊客變少。（日本共同社）

陳洋進一步指出，日方若真心想恢復穩定、常態化的中國團隊遊市場，靠媒體炒作小道消息、單方面幻想客流回暖，毫無意義。唯有正視並妥善處理傷害中方核心利益與民族情感的各類問題，在涉及底線的問題上拿出實際行動來重建雙邊互信，民間旅遊交流才有可能回歸平穩有序的軌道。

高市妄言「台灣有事」，導致日中兩國關係跌至十年來最低點，近期日本議員和企業界領袖接連計劃訪華，試圖為僵局尋找突破口。

最新一例是，當地時間10月1日，共同社援引多名相關人士獨家報道稱，由日中經濟協會、日本經濟團體聯合會（經團聯）和日本商工會議所負責人率領的代表團，擬於明年3月訪華，並已開始為此展開協調。此前，該代表團原定於今年1月的訪華計劃，因中方未就接待事宜作出明確答覆而「罕見」延期。

報道強調，若能成行，將是時隔約兩年重啟對話，代表團將爭取與中方領導層舉行會談。兩國能否重啟高級別經濟對話備受關注。

前往日本旅遊的中國遊客越來越少。

就在上個月，日本前外務大臣岩屋毅以日本國際貿易促進協會會長身份訪華，於9月28日、29日分別會見中國外長王毅和國務院副總理何立峰。共同社稱，這是中日關係惡化以來中國高層首次與日本國會議員會談，連續兩天會見實屬罕見。王毅與何立峰均強調日中關係重要性，同時在台灣問題上對日加以牽制。

香港《南華早報》曾刊文指出，日方這一系列行動，被外界解讀為試圖在11月的亞太經合組織（APEC）峰會前實現中日關係破冰。但分析人士警告，除非日本最高層發出更明確的信號，否則這些開闢外交窗口的努力可能收效有限。

中國外交部也一再指出，中方強調，日本首相高市早苗涉台錯誤言行是當前中日關係面臨嚴重困難的最大癥結。日方應恪守中日四個政治文件精神，汲取歷史教訓，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

