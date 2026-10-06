中方在聯合國對日本人權狀況表達關切：兒童貧困問題日益突出

新華社報道，當地時間10月5日下午，中國常駐聯合國副代表孫磊針對少數國家在聯大第三委員會一般性辯論中惡意詆毀中國人權狀況作答辯發言。孫磊指出，英國、澳洲、日本、愛爾蘭、捷克、立陶宛代表在發言中無端指責、惡意詆毀中國人權狀況，中方表示強烈不滿和堅決反對。



中國常駐聯合國副代表孫磊。（觀察者網）

中方對英國、日本人權狀況深感關切

孫磊進一步指出，中國持續在發展中保障和改善民生，全面消除絕對貧困，近1億貧困人口實現脫貧。反觀英國，近年來貧困現象持續加劇，超過1400萬人生活在貧困線以下。再看日本，家庭相對貧困率為15%，兒童貧困問題日益突出，中方對其人權狀況深感關切。

孫磊奉勸這些國家「停止編造散佈涉華謊言，停止借人權問題搞政治操弄，否則只會搬起石頭砸自己的腳」。（路透社）

孫磊進一步表示，中國不斷發展全過程人民民主，民眾對中國政府的支持率和滿意度多年超九成。香港國安法開啟了香港由亂及治的歷史轉折，優化和發展了特區民主制度，得到香港各界人士擁護支持。反觀英國，民調顯示約75%的民眾對民主前景感到擔憂。再看澳洲、捷克，民眾對政府信任度再創新低，年輕人對民主制度的信心顯著下降。

直指少數族群待遇問題

孫磊強調，中國各民族都是中華民族大家庭的平等一員。反觀日本，未落實消除種族歧視承諾，未將阿伊努人、琉球人視為平等的族群對待，導致其生存發展面臨危機。再看英國、澳洲、愛爾蘭，當年殖民主義至今貽害無窮，當前更面臨種族主義、族群撕裂等嚴重社會問題。

親巴勒斯坦的示威者於2026年9月24日在美國紐約時代廣場，趁第81屆聯合國大會召開期間，抗議以色列總理內塔尼亞胡與美國總統特朗普。（路透社）

孫磊稱，中國在多邊主義遭遇逆風之時挺膺擔當，不僅以自身發展為國際人權事業注入信心與動力，更以實際行動推動人權領域對話合作，推動全球人權治理朝著更加公正合理的方向發展。反觀英國、澳洲、日本、捷克、立陶宛等，頻頻把道義掛在嘴邊，卻對巴勒斯坦、伊朗、古巴等國人民遭受的不公正待遇無動於衷，一再以人權為藉口干涉別國內政，實施單邊強制措施，侵犯發展中國家利益，扮演了極不光彩的角色。

孫磊表示，這些國家自以為高人一等，動輒擺出一副「人權教師爺」的做派，但其國內人權問題突出，根本沒有資格奢談人權，更無權對中國說三道四。孫磊並奉勸這些國家「停止編造散佈涉華謊言，停止藉人權問題搞政治操弄，否則只會搬起石頭砸自己的腳」。