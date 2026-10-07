台灣選舉觀察｜蔡康永震動台北選情？

10月4日，台灣藝人蔡康永現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會。行走兩岸多年又曾長期在中國大陸主持節目、參與商業活動，聰明如蔡康永，當然不會不知道這代表什麼，更不可能不知道沈伯洋不只是一名民進黨候選人，還是北京點名制裁的「台獨頑固分子」。坐在競總成立大會前排，穿著頗為應景的橘色襯衫，手上還拿著應援物，就算他一句支持的話都沒有說，畫面本身已足夠輿論熱議。



儘管蔡康永後來說，只是來「見識一下」，想聽聽各方意見，經紀人隨後補充稱，未來也有意分別訪問兩名台北市長候選人，但這些後話顯然都與蔡康永物理上給出的應援訊號，是兩回事。

10月4日，民進黨台北市長參選人沈伯洋在台北市北平東路舉行競選總部成立大會，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場。（官方直播截圖）

首先，今屆台北市長選舉溫度意外火熱，繼王偉忠、趙少康引起的一連串討論後，連蔡康永這個很容易被台灣輿論放進「知識藍」、「菁英藍」想像的人物，也出現在沈伯洋的場子。新聞畫面一出，震動藍綠選民，紛紛好奇這是不是代表知識藍倒戈？當然，現在推論到這些還太早，也太粗糙，但對蔣萬安而言，麻煩可能根本不必等到「倒戈」才算發生。

近幾周以來，「破圈」大概是沈伯洋陣營最喜歡的兩個字，在台立場深藍的知名製作人王偉忠、資深媒體人李四端接連專訪沈伯洋之後，輿論稱這是破圈，爾今蔡康永出現又說破圈，這些話語講多了難免有競選宣傳的味道。不過，撇開綠營自己加上去的興奮成分，這幾件事確實有一點值得看——因為王偉忠、李四端、蔡康永，乃至對蔣萬安開始顯露不耐的趙少康，在台灣政治理解中，都基本被歸屬於「知識藍」和「菁英藍」的屬性。

沈伯洋（右）接受王偉忠（左）專訪後，節目觀看數突破300萬次。（翻攝自YouTube）

綜論「知識藍」、「菁英藍」從來都不是什麼嚴格的政治學分類，也不是說學歷高就是藍、收入高就是藍，比較接近的理解是，在國民黨長年的支持群體裡，確實存在一批都市中產、專業人士、文化教育界和軍公教家庭出身的選民。他們可能因家庭背景、歷史記憶或者價值取向長期親近國民黨，但跟政黨認同強烈的「深藍」又不太一樣。

這群人未必每天心繫國民黨重返執政，也未必認同國民黨所有兩岸政策，有些人甚至罵國民黨罵得比誰都兇，但到了投票日，他們通常更在意穩定、秩序、治理能力，以及候選人有沒有「那個樣子」。

9月15日，沈伯洋於士林華榮街市場掃街拜票。（facebook@沈伯洋）

簡言之，他們屬於「保守」選民，這裏的保守並非指向食古不化，而是政治學意義上比較中性的保守，即不偏好劇烈改變，對太強烈的政治動員有所戒心，比較相信制度、專業和可預測性，而「這種選民」在台北尤其具有歷史根源。

回顧國民政府遷台後，大量外省人口、軍公教與政府機構集中台北，往後幾十年，台北又一直是台灣政治、商業、教育和文化資源最集中的中心，曾經的省籍政治到了今天當然已經淡化，年輕的台灣一代業已不太在意父祖輩來自哪裡，但過去累積下來的都市中產結構與政治文化，不會一夜消失。因此，民進黨過去在台北最難攻的，也正是這一塊。

然而，蔡康永現身的饒趣正在於他的家庭背景、教育經歷、文化人形象，再加上長年遊走兩岸市場，政治表態一向留有距離，很容易成為外界想像中的「知識藍」標準範本。所以當王偉忠訪問沈伯洋、蔡康永出現在沈伯洋競選場合，成為一種過去一些被認為理所當然不會理會、支持民進黨的人，現在至少願意看看沈伯洋，這是台灣輿論評價沈伯洋正在破圈的主要緣由。

蔣萬安具蔣家血統背景（祖父為蔣經國、曾祖父為蔣中正），在國民黨支持者中擁有天然的「正統性」，因此被寄予厚望，認為他是未來代表國民黨收復中央失地、走向「中興」的核心領袖。（facebook@蔣萬安）

就近月「洋流」的發展，就連原本否認「洋流」存在的國民黨，也開始出現了改口變化，國民黨主席鄭麗文最新談話便予以正視其存在，不過她認為「洋流」不可同「韓流」影響力，尚不足以顛覆國民黨在台北市的傳統優勢。這就牽涉到台北選舉一句講了很多年、被認為真理的老話：藍大於綠。

只不過，這句話不能說錯，但也不能逕直照字面理解。陳水扁1994年當選台北市長，只拿43.67%，靠的是國民黨黃大洲與新黨趙少康分食泛藍票。陳水扁之後，台北再也沒有產生過民進黨籍市長。單看這條歷史線，台北市確實是民進黨極度弱勢的選區。

但與此同時，若再看2014年，獲民進黨支持的無黨籍柯文哲拿下57.16%、2018年國民黨丁守中只有約40.8%、2022年蔣萬安在三強競爭下，以42.29%當選，若再把大選算進來，蔡英文2016年、2020年都曾在台北市拿下過半選票。

2014年，政治「素人」柯文哲獲民進黨支持，攻陷被視為藍營鐵票區的台北，當選市長。（路透社）

由此進一步解讀，台北確實有很多不喜歡民進黨的人，這大概沒有太大疑義，但這些人並沒有全部變成國民黨的票。更準確一點說，台北長期存在的是「非綠大於綠」」，並不等於「國民黨大於所有人」。這也是為什麼蔡康永的現身會被台灣媒體放到這麼大的原因。

可以說，沈伯洋根本不需要把整批知識藍變成綠營支持者。只要其中一小部分人不再把他直接排除，台北原本那套「藍大於綠」的簡單算術就得重新再算一次。至於最後算出來是不是沈伯洋要的答案，現在當然不知道，但這正是蔡康永現身之後，論選情不能迴避的問題。

綜觀沈伯洋陣營現在的選戰策略，其試圖改變的，並非去扭轉這群人的政黨認同，而是前述的那種「理所當然」。所以王偉忠的一場專訪、趙少康幾次對蔣萬安的不耐，乃至蔡康永坐進沈伯洋競總前排，個別看來都不足以證明什麼，未必是選票轉向，更談不上知識藍集體倒戈，但至少說明一件事：沈伯洋這個過去很容易被藍營選民直接歸類為抗中、黑熊學院、民進黨而停止理解的人，現在開始有人願意把標籤暫時放到一旁，看看這個人到底在說什麼。

民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日下午舉行競選總部成立大會，現場大咖雲集，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場。（中央社）

對沈伯洋來說，這當然還只是第一步，但對蔣萬安而言，這是危險正在靠近。因為台北從來不是一座國民黨只要守住基本盤就必然過半的城市。過去十多年的選舉已經反覆證明，國民黨在台北真正的優勢，是能夠在「非綠」這個比自身基本盤更大的池子裡取得多數，而不是擁有一堵民進黨敲都敲不開的深藍鐵幕。試想，當中一部分人開始願意轉頭看一下另一個候選人時，原本對蔣萬安友善穩定的結構，就沒有想像中那麼穩。

因此，蔡康永最後會不會支持沈伯洋，其實沒有那麼重要，他甚至真的可以如自己所說，再去蔣萬安的場子「見識一下」，照樣坐前排、拿應援物，這都不妨礙這次事件已經留下的政治訊號。對沈伯洋而言，再一次「榮獲」「破圈」的評價，可以是又一次的機會，但對蔣萬安而言，如果「藍大於綠」已經不足以保證什麼，那麼除了藍，蔣萬安要如何極大化收攏「非綠」選票，已被迫成為選前他連任路上最主要的課題。