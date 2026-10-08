台灣選舉觀察｜北京大是大非下的蔡康永風波

蔡康永10月4日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，事件在中國大陸持續發酵，不只零跑汽車緊急切割，到了6日晚間，連解放軍旗下新媒體帳號「鈞正平」也加入批判，強調在「台獨」這個大是大非問題上，不存在任何模糊空間，更警告那些「一邊賺著大陸紅利，一邊與台獨眉來眼去」的人，早晚會付出難以承受的代價。



這番話說得很重，但若從北京過去幾年對台政治論述的發展來看，完全不令人意外，早在蔡康永當日下午被鏡頭目睹親臨造勢場合的當下，許多台灣人已然在往上熱議「他怎麼敢？」便說明了一切。然而，事以至此，台灣選舉正在進行，單方抵制和正反輿論仍在發酵，值得進一步討論的問題是，北京認為自己正在處理一個不容退讓的原則問題，台灣社會看到的，卻是一名藝人去聽候選人講話，竟然也可能失去中國大陸市場，兩岸對同一件事的理解，已經不只是政治立場不同，而是連什麼事情值得如此大動干戈，都沒有多少共識。

沒有人會懷疑蔡康永會不知道自己去了什麼場合、生致怎樣的效果，尤其沈伯洋早已被國台辦列為「台獨頑固分子」，北京對他的政治定性非常明確。蔡康永長期在中國大陸發展，對當地政治環境也不陌生，卻仍然出現在沈伯洋競選總部成立大會，不僅坐在前排，還拿起應援物，即便他沒有上台發言、沒有公開宣布支持沈伯洋，這種種畫面仍足以被解讀為一種政治訊號，而問題便源於此，扞格了北京的政治邏輯。

就「大是大非」的判斷而言，「反台獨」不是可因人而異的政策偏好，而是被放在國家主權、領土完整與保證政治忠誠框架下處理的原則問題，既然沈伯洋已被定性為「台獨頑固分子」，具有廣泛影響力、又在中國大陸享有商業利益的台灣公眾人物，自然就不能一面與他公開接觸，另一方面又要求外界完全不去做出政治解讀。所以「鈞正平」文章的一個細膩重點反而不是那些嚴厲措辭的用詞與警告，而是明確否定了「不要過度解讀」的說法。

按照這套標準，蔡康永是不是沈伯洋支持者不重要，也不需要特別釐清，而是他何以「明知故犯」出現在現場？蔡康永是否願意與北京認定的「台獨分子」保持距離，反而成為一個要示範回答的問題，蔡康永那句「只是來見識一下」顯然不是答案。

就邏輯上來說，相應的因果其實也很好理解，試想北京既然持續提高對「台獨頑固分子」的政治與法律壓力，那就不能允許在公眾人物與相關人士出現公開接觸後完全不作反應，否則官方原先劃下的紅線就失去了約束力。

然而，每一次風波的誕生，多少又源於這套邏輯跨過台海到台灣，牴觸了台灣社會早已習慣的政治規則。簡言之，台灣社會不是從來不理解北京的政治要求，而是過去久而久之，有了自己一套勉強容納這些要求的現實邏輯，但今天的蔡康永事件卻使這套邏輯難以繼續適用。

舉例來說，數不盡的台灣藝人多年來赴中國大陸發展，遇上政治敏感時刻必須表態，早已不是新聞，多有人轉發「一個中國」相關文字，也有人遇上兩岸爭議急著澄清立場，更有人因為沒有及時表態，遭到內地網民抵制。這類事件充斥在政治與娛樂新聞版面數不勝數，台灣輿論的反應其實也逐漸形成某種模式——不認同歸不認同，但不少人會說畢竟要賺錢，市場就在那裡，「肚子要顧」。

也有些時候，還會出現另一種認知，認為明明知道中國大陸的政治環境就是敏感，何必故意去招惹？又既然選擇到中國大陸發展，就得承擔相應的政治成本，一副「成事在人，謀事在天」、盈虧自負的心態。

這些話反映了台灣社會長期面對兩岸政治差異時，一種勉強維持下來的理解方式，像是一種下台階，內化了要把相關的政治要求當成商業成本的一部分來看待，所以藝人要到中國大陸賺錢，就得理解中國大陸的政治規矩，而台灣觀眾縱然未必欣賞這些表態，但也未必每次都要追究到底。久而久之，雙方甚至形成一種不必明說的默契：既有市場考量，也有政治立場，只要不把事情鬧得太難看，不如就各自理解作罷。

然而，今回蔡康永事件，某種程度來說，讓上述這套「理解」突然有點塞住了。因為蔡康永不是在中國大陸參加什麼政治活動，也不是在兩岸敏感時刻公開發表統獨主張，而是在台北參加一場市長候選人的競選活動。

零跑汽車9月才官宣蔡康永為「品牌摯友」，合作僅維持約一個月即告終止。時尚芭莎亦同步刪除了蔡康永九月刊封面人物的宣傳微博。（微博截圖）

當然，不能因此把蔡康永的行為完全去政治化，沈伯洋是民進黨候選人，又是北京點名制裁的政治人物，蔡康永選擇現身，必然知道可能引發什麼解讀，如見他坐在前排、拿著應援物，都不是毫無政治意味的行為。但對台灣人而言，參加候選人的活動、聆聽政見、揮舞應援物，都是選舉期間尋常不過的事情。

但知名如蔡康永現身「台獨頑固分子」場合，這事件本身就符合北京必要回應「大是大非」的問題，但「有感大是卻無感大非」的台灣輿論卻一時間找不到台階來回應，成為了兩岸輿論最大的一處裂縫處。可以說，原本台灣社會尚可以接受的那套「畢竟要在中國市場賺錢」的解釋，到了蔡康永便開始出現問題，因為蔡康永受到批評的，不是他在中國大陸如何表態，而是他在台灣如何參與台灣內部的選舉。

意即，這次是市場退位、要不要賺錢也退位，而是台灣輿論倏忽驚覺在台灣內部走去哪裡看看都不行？連去看看候選人都要付出政治代價？「大是大非我知道，但不知道的是紅線原來這麼死」。

9月15日，沈伯洋於士林華榮街市場掃街拜票。（facebook@沈伯洋）

是以，兩岸輿情都不是不知道對方怎麼想，而是對什麼事情需要承擔到怎樣的政治後果，存在根本不同的理解，而這種「原來我們真的差很多」的體感，恐怕比抽象的統獨論述，更容易進入一般台灣人的生活經驗。

回顧2016年台灣大選前夕，韓國女團TWICE的台灣成員周子瑜，因在節目中展示「國旗」遭到舉報，最後在投票前一天透過影片道歉。當年事件引起台灣社會強烈反應，選後亦有民調顯示，部分選民自述其投票決定受到事件影響。

周子瑜與蔡康永的處境當然不能完全類比，前者涉及國旗與國族認同，後者則是參與一場候選人的競選活動，政治性質老實說並不相同，但這兩件事其實有一個共同點，即在台灣社會原本認為不必特別解釋的事情，到了北京的政治標準之下，突然成了需要澄清立場、甚或需要付出代價的行為。

尤其這兩次事件都發生在台灣選舉期間，原本屬於藝人個人的爭議，因此就被放進更大的兩岸政治來討論。就政治現實與原則來論，北京當然不會因為台灣正在選舉，就放棄自己對「台獨」的大是大非判斷，但問題是北京認為必須維持的政治紅線，進入台灣選舉後，未必仍會被理解為同一回事，而這正是蔡康永事件可能回過頭來影響台北市長選舉的地方。