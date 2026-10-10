尊界V800急煞3車踏板斷裂：高喊全面領先前　不如先化解安全疑慮

日前，汽車訊息服務平台懂車帝關於「尊界V800剎車踏板支架斷裂」的測評視頻，引發各方關注。尊界是華為旗下的鴻蒙智行與各大車企合作打造的「五界」（問界、智界、尊界、享界、尚界）之一，具體是由鴻蒙智行與江淮汽車聯合打造。



本次引爆輿論的尊界V800是尊界品牌旗艦大型增程多用途汽車（MPV），售價是百萬人民幣級別，屬於豪華定位，曾被負責相關業務的華為終端BG董事長余承東稱作「跨代領先、全面領先的旗艦車型」、「全世界最頂級的MPV」。剛過去的國慶假期期間，余承東親自將一台尊界V800交付給霍英東集團行政總裁霍震寰。

然而讓許多人想不到的是，這樣一台被余承東稱作「跨代領先、全面領先的旗艦車型」的豪車，居然陷入「剎車踏板支架斷裂」風波。網傳的懂車帝測評視頻顯示，三台全新尊界V800在開展100公里/小時至靜止的緊急制動測試過程中，均出現剎車踏板支架斷裂問題。這樣的結果讓人大跌眼鏡，導致江淮汽車的股票大跌。

尊界V800踏板中心距轉軸較遠，但轉軸區僅有一層立板支撐。（影片截圖）

面對輿論的質疑，制動系統廠家伯特利董事長袁永彬提出不同看法：「感覺試車員在側向用力，踏板是被『別』斷的。這屬於濫用工況。」然而中國汽車工程學會汽車先進動力系統分會副秘書長邱勁草認為，絕大多數普通人，當面對突發異常不知怎麼處理的時候，永遠是先把穩方向，然後剎車減速，不應該建議公眾「踩剎車必須要適中，要找角度，緊急情況下也要控制力度」。在大量普通人看來，剎車踏板是汽車最應該強調安全與牢靠的部件，斷了就是斷了，不能迴避公眾的擔憂。

尤其值得注意的是，在懂車帝的測試視頻中，相比於三台全新尊界V800在緊急制動過程中均出現剎車踏板支架斷裂問題，智界、保時捷、理想等多款車型的剎車踏板支架均未出現斷裂。其中，智界品牌同樣隸屬於華為鴻蒙智行體系，是鴻蒙智行與奇瑞汽車聯合打造的品牌。

考慮到鴻蒙智行主要提供智能技術與軟件服務，車輛的硬件工作主要屬於各大車企負責，故如果懂車帝的測試視頻屬實，如果尊界V800真的存在剎車踏板支架斷裂問題，那麼主要責任在於尊界V800的硬件設計和製造，而作為合作方的鴻蒙智行存在質量監督不嚴的責任，尤其是把尊界V800稱作「跨代領先、全面領先的旗艦車型」、「全世界最頂級的MPV」的余承東有誇大宣傳的責任。畢竟，無論多麼領先、頂級的車型，安全永遠是第一位。

汽車展廳：尊界 MAEXTRO V800 奢華車廂與無人駕駛實測。（華為官方提供圖片）

新京報在一篇追問尊界汽車踏板斷裂事件文章中提出四個疑問，一是尊界V800踏板支架轉軸受力區僅有一層立板支撐，而同供應商、同材質的問界、智界等車型，在該位置有2至3層加強立板，同供應商同材質只有尊界斷裂，是質量問題還是設計缺陷？二是懂車帝測試視頻中的踏板力實際多大，是否為「極端工況」的暴力測試？三是國家標準究竟如何規定踏板的作用力？四是尊界目前的應對方案是「進一步優化該部件設計，併為已交付用戶提供免費升級選擇」，究竟如何升級？

目前來看，及時查清事實，給公眾一個交代，是最根本的解決問題之道。發現問題不可怕，關鍵是需要坦然面對問題，及時解決問題，防止問題再次出現。無論鴻蒙智行還是與其合作的各大車企，都是中國汽車行業快速崛起的一個縮影。中國新能源汽車的發展成績舉世矚目，但怎麼在快速發展過程中守住安全與質量的底線，怎麼及時回應公眾的疑慮，同樣是新能源汽車行業持續健康發展的重中之重。

對於尊界事件，輿論監督作用非常重要、不可或缺，企業應該虛心直面公眾的疑問，努力做到「有則改之，無則加勉」，用實實在在的產品安全與質量來說話。企業有追求「跨代領先、全面領先」的抱負當然難能可貴，因為有抱負才會有進步，但任何宏大的抱負都應該守住安全與質量的底線，都應該腳踏實地，經得起實踐檢驗。越是大的企業，越要有胸懷來面對公眾的疑問與監督，因為只有這樣，企業發展才能行穩致遠，中國經濟才能在解決一個又一個問題過程中不斷往前進步。