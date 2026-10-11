美國為對抗蘇聯竟都買過殲-7？中國戰機原來深受這麼多國家青睞

當今全球戰機的軍貿市場由美、俄、法等國家主導，而中國則總給人一種不夠「國際化」的錯覺。但如果仔細盤點的話，會發現世界上裝備中國戰機的國家其實不在少數。



2025年9月19日，吉林省長春市，殲-10C戰鬥機於中國人民解放軍空軍開放日活動暨2025長春航展上展出。（Getty）

目前，中國的第五代戰機（殲-20、殲-35）及部分第四代主力戰機（殲-15、殲-16）均未對外出口。軍貿市場上的主力為四代機殲-10CE、三代機FC-1「梟龍」戰機，以及過去曾大量出口至亞非拉國家的殲-7系列戰機。

圖為2020年2月5日，一架殲-10戰機飛抵新加坡。（Twitter@RAeSTimR）

殲-10CE：中亞與南亞的空中新銳

烏茲別克電視台近期證實，該國已訂購24架出口型殲-10CE，成為繼巴基斯坦之後第二個引進的海外國家。

這款中國戰鬥機已投入實戰，參與了去年巴基斯坦和印度之間的空戰。據報道，該機曾攜帶先進的PL-15雷達導引導彈，並擊落印度空軍的「陣風」戰鬥機。

報道指，烏茲別克訂購的舉動反映出中國在中亞地區日益增長的影響力，該地區此前一直受俄羅斯的影響。而據悉，孟加拉或會成為殲-10CE的下一個客戶。

中國與巴基斯坦聯合研製的梟龍戰機。（網絡圖片）

FC-1「梟龍」：中小國家的性價比首選

由中巴聯合研製（實為中方主導）的FC-1「梟龍」戰機（巴基斯坦稱為JF-17「雷電」戰機），是一款專供出口的機型，中國軍方並未列裝。目前用戶包括巴基斯坦、緬甸、尼日利亞與阿塞拜疆。

FC-1「梟龍」戰機在國際市場的核心競爭力，在於其極致的性價比與精準的市場定位：其單價約2500萬至3000萬美元，僅為西方同級戰機（如「陣風」）的三分之一至四分之一，卻提供了包括有源電子掃描列陣（AESA）雷達、超視距導彈在內的功能。價格實惠且兼具現代化性能，這一特性精準擊中了許多發展中國家預算有限但渴望空軍現代化的痛點。

一位巴基斯坦飛行員站在FC-1「梟龍」戰機前。（新華社）

「梟龍」是中國成都飛機公司與巴基斯坦航空綜合企業合作研製的單座單發輕型多用途戰機。（新華社）

該機型非常適合中小型國家用來汰換早期的美製F-16與俄製米格-29戰機，因此伊拉克、孟加拉、印尼、沙特阿拉伯等國也傳出濃厚的採購興趣。

這種「足夠好、買得起、用得上」的哲學，正在衝擊由美、俄、歐主導的傳統高端戰機市場。若FC-1「梟龍」戰機成功進入沙特阿拉伯、印尼等市場，將直接擠壓俄製米格-29、美製F-16等機型的空間，推動全球軍售格局向更為多元、分層的方向演變。

殲-7戰機。（央視網）

中國空軍殲-7戰機。（央視網）

殲-7系列：曾為出口主力 美國竟也是買家

殲-7系列是中國上世紀60年代基於米格-21仿製的二代機，衍生出數十款型號，總產量大約為2,400多架。

據中央廣播電視總台旗下「國際在線」在2012年的報道，根據不完全的統計，中國一共前後出口殲-7戰鬥機有500多架，銷售到的國家有巴基斯坦、緬甸、津巴布韋、尼日利亞、伊拉克、埃及、孟加拉、蘇丹、坦桑尼亞等國家。

最令人意外的是，在1980年代的中美關係蜜月期，美國甚至曾採購了12架殲-7戰鬥機，用於組建空軍的「假想敵中隊」，以用作訓練美軍對抗蘇聯米格-21戰機。