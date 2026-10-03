殲-10C現身阿塞拜疆航展　機身印國旗和軍方編號　傳已簽約

第六屆阿塞拜疆國際防務展（ADEX 2026）於9月30日至10月2日在首都巴庫舉行。據公開信息顯示，現場公開展示了一架全尺寸的中國殲-10C（J-10CE）模型。值得注意的是，該架殲-10C模型的垂直尾翼根部塗刷有「27-001」軍方編號，而垂尾靠近底部的位置，更塗刷上了阿塞拜疆的國旗標誌。



當地媒體及馬來西亞媒體「亞洲防務與安全」網站隨後報道稱，這表明阿塞拜疆空軍未來極有可能引進，甚至可能已簽署採購協議。



第六屆阿塞拜疆國際防務展（ADEX 2026）於9月30日至10月2日在首都巴庫舉行。（中國航空工業集團）

該架殲10CE模型的垂直尾翼根部塗刷有「27-001」軍方編號和阿塞拜疆的國旗標誌。（互聯網圖片)

該架殲10CE模型的垂直尾翼根部塗刷有「27-001」軍方編號和阿塞拜疆的國旗標誌。（互聯網圖片)

模型印有阿塞拜疆的國旗標誌

9月30日至10月2日，巴庫舉行第六屆阿塞拜疆國際防務展覽會（ADEX2026），現場公開展示了一架全尺寸的中國殲-10C（J-10CE）模型。這架J-10CE在位於垂尾後下方、方向舵根部附近，塗刷有「27-001」數字，其垂直尾翼臨近底部位置，則塗刷阿塞拜疆國旗標誌。

當地時間10月1日，阿塞拜疆當地媒體稱，「在阿塞拜疆防務展之時，阿塞拜疆展示了一架中國製造的殲-10CE戰鬥機的模型。這表明阿塞拜疆有可能會在未來購買，或者已經購買這種飛機」。

同日，馬來西亞防務媒體《亞洲防務與安全》網站分析指出，中國將殲-10C戰機的出口推廣延伸至阿塞拜疆，向巴庫當局展示了未來的空中戰略選項。

外媒指阿塞拜疆空軍未來極有可能引進，甚至可能已簽署採購協議。（互聯網圖片)

5月17日，央視軍事，終於證實了流傳近兩年半的傳言，指殲-10CE在2024年的軍事演習以9比0完勝歐洲颱風戰機。（央視影片截圖）

有消息指，阿塞拜疆此前已引進中巴聯合研製的40架FC-1「梟龍」Block 3（巴基斯坦命名為JF-17「雷電」Block3戰鬥機），並已公開部署於納索斯納亞空軍基地。因此，殲-10C的亮相目前主要作為一種高低搭配的補充選項。儘管展出模型距離正式簽署採購合約及交付仍有一定差距，但這無疑為阿塞拜疆空軍提供了極具吸引力的可行方案。

2024年珠海航展期間，阿塞拜疆空軍司令Namig Islamzade親自視察殲-10CE戰機，當時已引發外界猜測阿塞拜疆可能對殲-10C感興趣。

當地媒體稱，阿塞拜疆有可能會在未來購買，或者已經購買這種飛機。（中國航空工業集團）

殲-10C近年外銷勢頭迅猛

殲-10C作為一種第四代半戰機，其性能和定位經常被拿來與歐美俄的同級戰機相比較。在全球戰機譜系中，殲-10C大體相當於美國F－16 Block70/72（即F－16V型）、法國「陣風」、歐洲「颱風」EF2000、俄羅斯蘇－35S，以及中巴聯合研製的JF－17 Block III等機型。

2025年9月19日，吉林省長春市，殲-10C戰鬥機於中國人民解放軍空軍開放日活動暨2025長春航展上展出。（Getty）

殲-10CE是「殲-10C」的外銷出口型。圖為央視公布的演習畫面顯示，殲-10C聯合各機型協同作戰，擊落殲-20。（電視截圖）

殲-10C近年外銷勢頭迅猛。2025年5月，巴基斯坦空軍操作該型機，據稱擊落一至4架印度法制飆風戰機（Rafale），為該機型帶來相當聲望。

巴基斯坦作為殲-10C首個海外用戶，2022年啟動交付，列裝約20-36架。另外，中亞國家烏茲別克斯坦於2026年8月30日慶祝獨立35周年之際，由國家電視台首次公開了空軍現役殲-10C戰機的空中飛行編隊畫面。據悉，烏國採購總數高達24架，成為第二個官方確認列裝殲-10C的國家。

圖為巴基斯坦空軍的殲-10CE（即殲-10C的外貿型）戰機。（中國軍工）

新加坡航展中的殲-10C戰機。（中國軍網）

此前，孟加拉國及多國軍方亦高度關注殲-10CE在印巴區域衝突中的實戰表現。

另據軍事觀察（Military Watch）報道，阿塞拜疆與中國戰機的淵源已經有相當基礎，先前就已將梟龍戰機（JF-17 Block III）引進服役。阿塞拜疆早已具備營運中國研製戰機的實際經驗，在後勤維護、機載武器體系上具備高度兼容性。