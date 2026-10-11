賴清德的「台獨」路線演進：從政治口號到既成事實

每年台灣地區的「雙十講話」，歷來是觀察台當局兩岸路線與地緣政治取向的核心窗口。

梳理賴清德自2024年就任台灣地區領導人以來的三次「雙十講話」，一條清晰的戰略軌跡呈現在世人面前：兩岸表述中曾經尚存的戰略模糊與政治緩衝空間正遭到迅速擠壓，取而代之的是具有高度對抗性與排他性的框架定性。其兩岸路線的「台獨」內核並未因執政日久而顯現緩和，反而呈現出「去口號化、既成事實化、敵我對立化」的演進特徵。

這種路線演變，最直觀地體現於國家符號與主權主體敘事的語彙置換。

在2024年的首次演說中，面對新上任的政治壓力與華盛頓的審視，賴清德尚需頻繁藉助「中華民國」這一憲政符號，用以平衡島內中間選民並安撫外界疑慮。然而，演進至2025與2026年，演講的文本結構發生了實質性重塑。「中華民國」在長篇講話中降格為僅在開篇與結尾履行的儀式性稱謂，演講主體幾乎被「台灣」完全替代。

這種語彙變化並非無意識的表達慣性，而是一項經過精細設計的政治工程。賴清德不再將「台灣」單單作為地理或社會實體，而是直接置於「國別」語境之中——諸如「台灣應該加入什麼樣的國家」、「台灣的未來由台灣人民決定」。

這一策略避開了老派台獨高調喊口號、直接觸碰法理紅線的敏感動作，轉而採取「漸進式」的既成事實化路徑。他放棄了形式上的「宣佈」，而是將「台灣已是獨立國家」充當不言自明的前提，試圖通過日常政治話語的重構來重塑公眾認知，完成實質上的「去中華民國化」。

2026年10月10日，賴清德發表雙十講話。（直播截圖）

與主權敘事重構交織在一起的，是兩岸關係性質從「政治分歧」向「敵我對抗」的危險升級。

回顧前兩年的講話，賴清德對大陸兩岸政策的批評多聚焦於「改變現狀」、「軍事施壓」等行為層面的描述。但在2026年的講話中，政治定性出現了根本性轉折。演說通過「遏制不能成為侵略者得寸進尺的理由」與「中國持續施壓」的上下文嵌入，在語義上將大陸直接置於「侵略者」的對照位置。

這一轉變勾勒出兩岸言論的重大嬗變：一側是被賦予「民主、規則與和平」標籤的台灣，另一側則是被刻畫為「威權擴張與侵略者」的大陸。通過這一二元對立的框架，兩岸傳統的憲政爭議與歷史遺留問題，被重塑為「民主對抗威權、被威脅者對抗侵略者」的敘事格局。

當政治互動被套上「侵略與反侵略」的定性時，兩岸原本依賴政治智慧進行妥協與協商的空間便被大幅壓縮。

深層的戰略邏輯，在於賴清德對政治對話期待的淡化，以及對「內部備戰、外部綁定」路徑的依賴。

從三年演說的政策焦點遷移可以看出，賴清德對通過政治妥協改善兩岸關係已不抱實質期待。在其2026年的講話中，對北京的直接政治表態顯著減少，取而代之的是對「國防備戰」與「全社會防衛韌性」的密集強調；對兩岸「對話」的提及也僅保留了原則性的客套。

前國民黨主席洪秀柱出席九三閲兵，鄭麗文說洪秀柱「是因為和平而去參加」；還說中共辦閲兵「不是要挑起區域的軍事衝突；也不是為了侵略其他國家」，喊話民進黨不要無端製造兩岸仇恨、對立與撕裂。（facebook@黨外在野大聯盟）

其安全戰略的軸心，已全面轉向推動「台海問題國際化」。他將美中地緣博弈直接引入台灣安全議題，要求外部大國在管控競爭時「不得犧牲台灣」，並極力將台海局勢融入「印太戰略」與全球「民主 vs 威權」的宏大敘事中。這種外交努力的本質，在於試圖藉助外部大國的地緣博弈籌碼，為其內部的「台獨」路線提供對沖與庇護。

回顧賴清德執政以來的兩岸實踐，其「台獨」路線的推進展現出極強的策略性與隱蔽性。他在內部通過語彙置換抽空既有憲政框架的內核，推進台灣的實質國家化；在外部通過強化「敵我定性」，試圖抹殺政治協商的空間，將台灣強行綁定在國際地緣博弈的前沿。

這種「台獨」傾向的深化，正在重塑台海的安全基底。它不僅拉緊了兩岸軍事對峙的弓弦，更在一步步將兩岸關係推向結構性對抗的邊緣。沿着「台灣國家化、中國敵人化」的軌道演進，兩岸關係終將迎來不可逆轉的劇烈碰撞。