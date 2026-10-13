「邊發展邊腐敗」 的深圳「先行示範」了什麼？

覃偉中與王守睿相繼落馬，絕非兩起孤立的官場風暴。一個是特區的「大管家」，一個是特區中的特區的一把手。兩個人的相繼落馬，真是好好「示範」了一把邊發展邊腐敗。



如今回頭看，「中國特色社會主義先行示範區」自提出後，出現在深圳所有政策文件中，甚至深圳街頭標語也隨處可見，但平心而論，它在公眾感知與實際治理中已經嚴重「空心化」。公眾之所以「聽不到、看不到、感受不到」這個定位的持續展現，是因為這個原本承載著全面體制探索的宏大命題，早已被地方官僚矮化成了要政策、批土地、招商引資的「免死金牌」和裝飾性標籤。

反腐需要日日講、年年講，「先行示範區究竟示範了什麼」，同樣應該是深圳決策層無法迴避、必須撫心自問的根本問題。

位於廣東省深圳市南山區的深圳灣體育中心以及周邊建築。（2025年6月25日攝，無人機照片/新華社）

先行示範區究竟是什麼？最初的承諾與設計

2019年中央發布支持深圳建設先行示範區的《意見》時，其核心意圖絕非再造一個單純的「GDP工廠」，而是要求深圳完成從1980年代「經濟特區」向現代化全方位治理樣本的根本跨越。

中央給深圳劃定了五大戰略定位：高質量發展高地，擺脫粗放投資，走向真正的前沿創新；法治城市示範，營造透明、公平、權力受制約的制度環境；城市文明典範，文化軟實力與城市包容度；民生幸福標杆，住有宜居、勞有厚得，解決教育、醫療、養老痛點；可持續發展先鋒，生態、綠色與空間治理現代化。

從字面設定看，「先行示範」的本質是回答一個時代難題：當一個城市富起來之後，如何建立一套公平、法治、共享且可持續的現代治理文明，給全中國做樣板。

深圳灣。（新華社）

為什麼「聽不到、看不到它的展現」？

然而，這個「頭銜」在現實中迅速褪色，甚至淪為普通市民與外界眼中的「背景音」，其根源在於深圳的實際落實與其初衷發生了嚴重的背離，甚至被異化為「政策提款機」。

地方治理層並未真正沉下心去探索制度與社會創新，而是習慣性地將「先行示範」理解為「中央還能給深圳什麼特殊政策？還能多批多少土地？還能給多少監管豁免？」它被退化成了一套官員用來向上爭取資源、向下推動大項目的話語工具。

2025年8月26日，深圳經濟特區建立45周年無人機燈光秀表演在深圳市民廣場舉行。（新華社）

「民生幸福標杆」被高壓內卷取代。如果一個城市宣稱要示範「社會主義的幸福感」，那麼它的勞動者就不該承受最極端的加班文化與生活焦慮。居民不該為高昂的居住成本、短缺的優質公立學位和嚴重的醫療擠兌疲於奔命。然而，深圳對「人」的關懷長期滯後於對「產值」的索取，數千萬建設者在繁華地標背後感受到的是沉重的生存負擔，自然對官方口中的「幸福標桿」毫無共鳴。

不少觀察者認為，深圳在經歷早期「殺出一條血路」的快速擴張後，近年來顯得「保守」，缺乏了早期「先行先試」的銳氣，未能完全展現出「先行示範區」應有的破局風範。面對杭州「六小龍」等城市的崛起，深圳在部分前沿產業的先發優勢受到挑戰，部分人才更因深圳高房價、高生活成本而流向其他城市，削弱了深圳「先行」的絕對優勢。深圳在教育、醫療、住房等優質公共服務的供給上，仍存在「質」與「量」的差距，未能充分感受到「民生幸福標杆」的全面覆蓋。對於後來者，深圳在人情世故和職場文化上，相比早期「不用裝」的純粹創業環境，也逐漸顯現出一定的「內卷」和「功利」色彩，削弱了「先行示範區」應有的開放與包容體驗。

而 「法治示範」更是在不受約束的權力面前破產：法治城市的核心是「把權力關進制度的籠子」。但從市長覃偉中到主管前海的王守睿，以及基建、交通系統頻頻爆發的深層腐敗表明，特區的權力運作依然高度依賴長官意志、內部審批與灰色尋租。如果連最基本的招投標、土地劃撥、項目規劃都充斥著私相授受，法治示範便淪為空談。

中國對外開放的大門不斷擴大。圖為，空中俯瞰廣東自貿區深圳前海蛇口片區。（新華社）

示範了發展，示範了腐敗，但示範了「現代治理」嗎？

深圳的經濟發展數據是亮眼的。GDP分別於2010年、2016年突破1萬億、2萬億，年均增速11.6%，體量迅速膨脹，進入「大象起舞」階段。2020-2025年體量已大，增速換檔至5%-6%的中高速，GDP於2021年突破3萬億，2025年達到38731.80億元，穩居全國第三，僅次於上海、北京。深圳是「工業第一城」，規上工業增加值保持較快增長，2026上半年增長8.7%，其中高技術產品，如3D打印、工業機器人、集成電路產量爆發。基於此，外貿進出口保持快速增長，2026上半年進出口增長33%，出口連續33年全國第一，進口創歷史同期新高。

但一體兩面的是，這些年的深圳發展，示範了資本的狂飆，卻沒示範財富的普惠：深圳展現了極致的造富神話和巨額的財政收入，但其公共服務水平與社會保障體系，遠未達到能讓全體市民共享發展成果的程度。

東部通航的直升機準備降落在深圳市中心的大中華直升機場。（新華社）

示範了工程的速度，卻沒示範權力的透明：深圳具備幾天建一層樓、幾年造一座新城的執行力，但同時也展示了數百億甚至千億級政府投資項目在封閉運作下，如何迅速將主政官員拉下水。

示範了舊模式的慣性，卻沒示範轉型的魄力：在面臨增長瓶頸時，決策層拿出的依然是二十年前「大搞基建、招商拉投資、賣地搞房產」的三板斧，卻看不到面向未來的體制突破。

深圳市南山區科技園。（新華社）

中央對深圳「先行示範區」的定位極高，要求深圳在多方面成為全國標桿。但深圳在基礎研究、區域協同、部分體制機制改革上仍存在短板，深圳絕對未能達到「全能冠軍」的標桿狀態。如果深圳所呈現的「先行示範」，僅僅意味著更宏偉的天際線、更龐大的GDP數字，以及一批又一批因利益勾結而落馬的高官，那麼這種模式對全國其他城市而言，非但不是示範，反而是一種沉重的警示。

深圳的領導層確實需要深切捫心自問：深圳究竟是在「先行示範」，還是在「透支特區光環」？「先行示範」四個字，絕不能只是年終工作報告上的套話，更不能成為掩蓋治理赤字與權力尋租的政治保護色。這座城市如果不能把對「GDP數字」的迷戀轉移到對「權力監督」、「法治公平」與「人的尊嚴」的制度建設上，那麼即使再建起十個前海、立下再多宏偉目標，這座城市依然回答不了它最初承諾要解答的時代答卷。