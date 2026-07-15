馬興瑞被開除黨籍和公職　在任政治局委員落馬人數創歷史紀錄

繼4月3日晚馬興瑞因涉嫌嚴重違紀違法而被查的消息公布後，7月14日新華社公布《關於馬興瑞問題審查結果和處理意見的報告》：馬興瑞被開除黨籍和公職。



馬興瑞是中共中央二十屆政治局在任委員，被查時候擔任中央農村工作領導小組副組長。馬興瑞是一名出身於航天系統的專家型官員，被查之前有着亮眼的履歷。他生於1959年，1988年獲得哈爾濱工業大學一般力學專業博士學位後留校任教，後晉升教授、博導，1996年擔任哈爾濱工業大學副校長。1999年他調任中國航天科技集團公司副總經理，2007年升任總經理，2013年3月調任工信部副部長。

他在2013年11月空降廣東，擔任廣東省委副書記、政法委書記。2015年他出任深圳市委書記，2017年當選廣東省長，2021年12月又升任新疆書記，2022年在二十屆一中全會上成為政治局委員，躋身副國家級領導人。2025年7月，他卸任新疆書記，當時新華社報道是「另有任用」。然而自此之後，非但官方遲遲未宣布他的新職，而且他多次缺席重要高層會議，直到4月3日新華社官宣他被查。

馬興瑞被查說明中國依舊保持高壓反腐態勢。（中新社）

據新華社公布的《關於馬興瑞問題審查結果和處理意見的報告》的說法：「經查，馬興瑞喪失理想信念和政治立場，背棄黨的宗旨和初心使命，嚴重違反政治紀律和政治規矩，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對身邊工作人員嚴重違紀違法和涉嫌犯罪問題縱容失察失管，造成不良影響；嚴重違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，本人及親友違規為他人安排工作；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品、禮金，幫助親屬低價購房，搞權色、錢色交易，縱容放任親屬利用其職務影響謀取鉅額利益，大搞家族腐敗；將公權力異化為謀取個人私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，本人或夥同親屬、特定關係人非法收受鉅額財物。」

馬興瑞起初是大學教授，後來是航天系統的負責人，再後來陸續主政深圳市、廣東省政府、新疆。這樣一位履歷亮眼的官員的落馬再次彰顯中國「自我革命」的決心。

在馬興瑞之前，同樣是政治局委員的兩位中央軍委副主席張又俠、何衛東都已被查。張又俠、何衛東都曾獲得重用，其中張又俠在2017年十九大之後的十九屆一中全會上便已當選政治局委員和中央軍委副主席，2022年連任，然而最終他們都因涉嫌嚴重違紀違法被查。二十屆政治局中已有三位在任的委員被查，創下過去數十年的歷史紀錄。在此之前，2007年十七大政治局有三位委員和一位常委落馬，分別是薄熙來、徐才厚、郭伯雄和周永康，但其中只有薄熙來是在任上落馬，其餘三位都是退休之後在十八大後的反腐行動中被查。這說明2012年十八大後開始的反腐行動在時隔10年之後依舊保持高壓態勢，反腐是攻堅戰、持久戰。

自2012年十八大以來，在最高領導人習近平的主導下，中國將反腐工作作為重中之重，意在為國家現代化和改革開放事業打造廉潔的幹部隊伍。習近平曾說，「如果任憑腐敗問題愈演愈烈，最終必然亡黨亡國」，「不得罪成百上千的腐敗分子，就要得罪十三億人民」。10多年的反腐工作在很大程度上重塑了官場的風氣。

2025年10月召開的二十屆四中全會認為未來五年「是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期」。（新華社）

毛澤東說過，政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。自十八大以來，中國經過一系列的改革，已經將中國式現代化、民族復興作為根本任務。去年10月召開的二十屆四中全會，重申鄧小平時代提出的、十九大提前至2035年的基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的目標，認為未來五年「是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期」。這是既艱鉅又宏大的目標，若想順利往前推進，自然需要進行幹部隊伍建設，防止被腐敗侵蝕。

反腐是一場持久戰，貴在久久為功。2026年1月，習近平在中紀委會議上表示：「當前，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重。」他再次指出，「反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大斗爭」，「把權力關進制度籠子是新時代全面從嚴治黨的一項重要任務」，「讓權力在陽光下運行」。

從張又俠、何衛東到馬興瑞，連續三個曾經身居高位的政治局委員的被查說明，為了推進中國式現代化、民族復興事業，鐵腕反腐仍然是中國政治新常態。中國已經進入現代化建設的關鍵時期，時間越往後越需要保持政治清明和幹部隊伍廉潔奉公。正因這樣，怎麼通過持續的努力來根治腐敗，是中國日益要面對的重大課題。