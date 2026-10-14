台灣政治觀察｜國民黨的大勢與大局

距離台灣11月28日地方選舉只剩一個半月，國民黨眼前的選情，恐怕與今年四月時所設想的有不小落差，國民黨主席鄭麗文四月訪問北京，與中共總書記習近平舉行相隔十年的國共領導人會面，兩岸政治氣氛一度出現轉圜的想像，國民黨也似乎重新找回自己最擅長的政治位置。然而半年不到，台北市長蔣萬安遭民進黨沈伯洋緊追，新北市長選情出現變數，台中市也傳出國民黨優勢縮小的消息，當然「勢弱不等於局敗」，國民黨並非已經敗選，而是很難去說選情一片大好。



坊間的政治評論經常談「大勢」，也經常講「大局」，兩個詞用久了索性混成「局勢」，彷彿說的是同一回事，但若將兩者拆開來看，國民黨當前的處境，其實有著不同的解釋。

所謂「勢」，講的是一段時間內政治力量的消長，除了民調數字，也包括選民情緒、社會氛圍、政治人物能否掌握議題，以及選舉是否朝著某一方有利的方向發展。「局」則不同，著眼的就不只是眼前輸贏，而是政治競爭背後相對穩定的利益結構、政策路線以及政黨究竟要把未來帶往什麼方向。

照此區分，國民黨如今的問題，還不到大局已失，但大勢正在轉弱，弔詭的是，這兩者原本不應該出現如此明顯的落差。

先就「勢」來說，台灣「信民兩岸研究協會」10月13日公布新北市長民調，民進黨蘇巧慧以43.1%的支持度，領先國民黨李四川的30%，差距達13.1%。對照8月時兩人僅相差0.5個百分點，短短一個多月，選情竟出現如此變化。民調機構在解釋時，將原因指向「洋流」外溢效應，認為沈伯洋在台北掀起的政治聲浪，已從洋流變成海嘯，而蘇巧慧支持度增加約8%，李四川則下降近5%，一來一往，原本五五波的選情就此拉開距離。

而在中台灣國民黨想要延續執政的台中市也有類似跡象，據10月12日公布的一份民調顯示，國民黨江啟臣支持度34.3%，民進黨何欣純32.4%，差距跌破眼鏡只剩1.9%。尤其在盧秀燕長期經營的北屯區，何欣純甚至領先江啟臣8.5%。若與今年5月何欣純落後16.2%的另一機構民調相比，民進黨在台中市的選情裡正鴨子划水。

當然，這幾份民調分別由與綠營關係密切的團體委託，不能排除存在機構效應，同時民調也是一時的，與所謂翻盤尚有一段距離，但是民調可以被存疑，政治氛圍的變化卻很難視而不見。

是以，最明顯的例子仍是台北市，蔣萬安原本享有現任市長優勢，市政表現尚稱穩定，國民黨在台北也有相對厚實的選民基礎。今年5月TVBS民調，蔣萬安還以58%對30%大幅領先沈伯洋，到了9月信民協會調查，雙方竟只剩1.2%差距。當然，沈伯洋是否真能擊敗蔣萬安，現在言之過早，如見民進黨新媒體中心主任阮俊達坦言，沈伯洋在其他已知民調中仍然落後蔣萬安，網絡聲量不能直接換算為選票。然而，原本應該從容尋求連任的蔣萬安，如今必須跟著沈伯洋的議題節奏攻防，已是選戰中相當鮮明的變化，而這一切本不應該發生。

台北市長蔣萬安。（台北市政府官網）

綜觀不少文獻都曾經討論過，台灣地方選舉長期存在有利國民黨的結構條件，包含地方派系、基層組織、現任者優勢，以及選民對保守政治與穩定治理的偏好，使國民黨多能在地方個別選舉中，較全台性領導人選舉更有競爭力。多次選舉結果表明，即使民進黨在中央執政，也不意味著地方版圖會跟著改變，這可謂是國民黨的一大「優勢」，輔以今年四月的「習鄭會」，原本還替國民黨創造了一個相當不錯的勢頭加成。

回顧鄭麗文訪問北京，打破國共兩黨領導人十年未正式會面的局面，期間習近平重申「九二共識、反對台獨」，鄭麗文則提出制度性解決方案來避戰，試圖重新向台灣社會證明，國民黨仍是那個有能力與北京溝通、處理兩岸關係的政黨。這對國民黨而言，一直重要政治資產，畢竟在台灣政黨中能夠處理兩岸關係，所代表的從來不是與北京握手，而是背後代表的兩岸和平、台海無戰，以及經貿交流與產業發展的可能性等等。但問題是，「習鄭會」帶給國民黨的政治勢頭，並沒有順利延續到當下的選舉聲勢。

從雙北選情升溫，到台中優勢縮小，再到宜蘭、新竹、彰化等地的提名與整合爭議，國民黨雖然仍有機會守住過半縣市長席次，但選舉的主動權已不像半年前那樣牢靠，尤其沈伯洋掀起的「洋流」，竟讓原本被視為國民黨可以輕鬆選、強勢選區的北台灣出現新的政治想像，大大出人意料。

但「勢衰」是否就等於「局弱」？答案其實也未必。端看國民黨在這次選舉中，其實也不斷去談到「大局」，例如新竹縣與竹北市「藍白合作」破局時，國民黨要求「相忍顧大局」，民眾黨邱臣遠卻反問「這大局是誰的大局？」後面這句反問便頗有意思。

對國民黨來說，所謂大局，最直接的意思當然是要贏得選舉、取得執政，因此藍白必須合作，地方派系必須妥協，個別政治人物也應服從整體利益。

但這只是選舉層次的大局，若將視野拉得更遠，所謂「局」，還涉及政黨究竟為何而執政，以及執政後準備推動什麼政策。在這個層次上，國民黨的政治路線反而相對清楚，並未因為眼前選情波動而明顯改變。

鄭麗文10月5日談及蔡康永現身沈伯洋競選總部成立大會時，曾提出一句引發爭議的話，稱「你在中國大陸這麼長期的發展，這麼龐大的商業利益，難道你真的不要了嗎？」這句話第一時間當然引來不少批評，認為國民黨眼中只有人民幣，「人民幣最大」，甚至將個人的政治選擇與商業利益直接掛鈎，鄭麗文的說法，確實也容易讓人聯想到政治表態必須服從經濟利益的邏輯，但若只停留在這一層，恐怕也低估了這句話背後所反映的國民黨政治思維。

「中國大陸龐大商業利益真的不要了嗎？」首先當然是在談經濟。中國大陸龐大的市場、產業鏈與經濟規模，對身處東亞的台灣而言，始終是無法迴避的現實。無論台灣社會、個別台灣人的國族、政黨認同如何變化，無論兩岸政治關係如何緊張，在經濟上的地理條件與產業連結，兩岸合則兩利的現實不會改變。

是以，鄭麗文這句話真正涉及的，不只有經濟利益，而是指向取得利益所需要的政治條件。試想，兩岸經貿若要長期穩定發展，必然涉及政治關係的改善、制度性交流的恢復，以及台海安全風險的降低。沒有和平與政治互信，言何商業利益？企業如何放心作出長期投資？

換言之，鄭麗文說到的龐大商業利益只是表面，背後所連結的，是兩岸和平、政治和解與經濟協同發展的整套政策想像，而這正是國民黨至今仍然保有的「局觀」，也是國民黨與民進黨競爭時的重要政治區隔。

國民黨主鄭麗文多次表明，國民黨要證明兩岸不需兵兇戰危 可憑智慧走出和平大道。（Facebook@鄭麗文）

從這個角度來看，國民黨眼前的困境，不是不知道自己要往哪裡去，而是不知道如何讓更多選民相信，這條路仍然值得走。尤其對年輕世代而言，國民黨過去所訴諸的經濟成長記憶，早已不是人人親身經歷的共同經驗，這也或許是「洋流」對國民黨真正構成的挑戰。

回過頭來，距離投票還有一個多月，國民黨的大勢未必不能扭轉，畢竟選舉最終仍要回到候選人、組織動員與選票，而不是網絡聲量，輔以國民黨在地方的組織基礎，也不至被一場「洋流」就突然被沖垮。

可以說，大勢可以靠選戰調整，但大局需要更長時間的政治經營。國民黨如今最值得思考的，不是否定「洋流」，或如何讓「洋流」退去，而是如何將自己相信的兩岸和平、經濟發展與穩定治理，重新說成一套能讓當代台灣選民理解、接受，甚至願意託付的政治方案，否則縱使11月底仍然守住過半縣市長席次，國民黨也未必就能說自己贏回了「大勢」。

說到底，「勢」決定國民黨這一次能贏多少，而「局」則決定國民黨往後還能憑什麼繼續贏，兩者不能混為一談，若國民黨始終無法在「局勢」中找到相互支撐的共振，國民黨終究也很難只憑一套大局觀，就把正在流失的大勢給找回來。