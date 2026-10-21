民進黨騙了張凌赫　也騙了台灣人

兩岸關係近日連出兩宗爭議，一是因陸劇《逐玉》爆紅的內地男星張凌赫申請訪台遭拒，另一是在台王姓陸生拍攝「手捏賴清德頭」的影片，遭台灣移民署廢止入境許可並驅逐出境，綜合反映民進黨政府對兩岸「非政治性」交流的態度越發緊縮。



張凌赫的例子耐人尋味，尤其像一場「騙局」。回顧4月30日，台灣陸委會副主委梁文傑在例行記者會上曾主動展示張凌赫轉發「中國台灣省」、「台灣從來不是一個國家」等微博截圖，但彼時明確稱「我們不會因為他發過這些，就說他不可以來」。這類的官話當然可以說得漂亮，也頗有民主社會包容不同政治意見的氣度。

然而，時至張凌赫六月出席海峽論壇，梁文傑便改口稱其在國台辦操作下「染上政治色彩」，扣上「不再是單純的藝人」標籤，待十月張凌赫真提出訪台申請，陸委會「果然」以他過去多次貼文貶損台灣地位、出席海峽論壇，以及申請目的不明確等理由，不予核准。

對照此前此後，陸委會四月先說不會因為政治貼文阻止張凌赫訪台，到了十月卻又將相同的政治表態列為拒絕理由之一，一副翻臉不認帳的架式。

有關海峽論壇，張凌赫確實參與了具有統戰性質的活動，但參與過統戰活動，是否就意味著往後任何交流都必然具有統戰目的？台灣陸委會對此似未給出清楚答案。

當然，申請目的是否明確涉及行政審查，外界未必掌握完整資料，但至少就官方公開說法而言，原本的歡迎交流，如今附加的政治條件越來越多，難免會讓人質疑，當初的開放究竟是真有其事，還是只為了說給台灣社會聽？

就北京對台存在統戰作為，這也不是什麼秘密，台灣官方保持警戒也無可厚非，但當統戰的認定越來越寬泛、越來越抽象，乃至發過什麼文章、出席過什麼場合、見過什麼人等，現都可能成為政治審查的依據，如此一來，兩岸交流無疑就徒具口頭上的形式，只見台灣官方成天提醒台灣人要提防北京認知作戰，不料「狼來了」喊久了，自己倒先被統戰焦慮困住了認知。

如果說張凌赫事件反映民進黨政府交流政策的前後落差，那麼王姓陸生在台的遭遇，則可謂進一步碰觸台灣自詡的民主自由價值。事由起於該名陸生利用拍攝角度，製造出「手捏賴清德頭」的畫面，並附上支持兩岸統一的文字，圖的也不過是一時趣味，但影片看在立場迥異的人眼中，卻帶有政治挑釁意味，但問題是這又如何？放眼台灣街頭抗議，醜化政治人物的照片、道具乃至各種戲謔表演，早已司空見慣，政治人物被嘲諷甚至羞辱，本就是民主社會經常出現的政治表達，台灣向來也自詡自豪這一點的「大自由」。爾今，倘若一張借位拍攝的捏頭照片，就足以招致驅逐出境的處分，那麼台灣過去那些針對政治人物的抗議，又該如何評價？

更何況，哪怕是王姓陸生隨片附上「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」等文字，固然不符合民進黨的政治立場，但那也不是台灣社會從未出現過的主張，難道相同的政治意見，由台灣民眾表意便是言論自由，換成陸生表達就成了非處置不可的統戰行為？

當然，大陸學生赴台涉及入境許可與交流目的，在法律上不會直接與台灣公民的言論權利畫上等號，但台灣官方在行政處分上仍應符合比例原則，至少從公開資訊來看，王姓陸生並未涉及暴力或恐嚇，也無危急所謂國安情事，又該生事後也已刪文道歉，最終卻遭驅逐出境，實在讓人有殺雞大用牛刀之嫌。

尤其陸委會的解釋更令人費解，其稱王姓陸生的行為引發社會正反討論，與原先允許入境的宗旨不符。這套回應說法的問題其實相當嚴重，難道交流活動只要衍生政治爭議，就足以成為終止交流的理由？如果交流只能容許友善、無爭議的表達，那這樣的交流，不就等同要求相關人員必須接受政治審查？

從張凌赫到王姓陸生，兩宗事件接連發生，又正值台灣地方選舉進入最後階段，政治效果難以忽視。民進黨政府固然可以有自己的兩岸政策，也可以依法拒絕不符合規定的交流申請，但一面高舉開放與自由民主，又一面讓政治立場成為審查門檻的高牆？這未免也太偽善。

是以，民進黨究竟騙了張凌赫，還是騙了台灣人？就張凌赫有意訪台一事而言，是涉及交流開放的承諾是否落實的問題，而王姓陸生的驅逐遭遇則是台灣官方拿台灣自豪的民主自由價值開玩笑，採取選擇性的雙標來實踐，又對內宣稱這是保護民主自由必要為之。見微知著來看，民進黨這回既騙了張凌赫，也騙了台灣人。