兩會2026｜與時間和人心賽跑　中國應早日將農民養老金提高到一千

今年中國「兩會」一個特別之處是關注農民養老金的聲音有所增加，多位全國人大代表和全國政協委員都有提出增加內地農民養老金的建議。



這是一件好事，說明經過民間多年的呼籲，提高農民養老金的聲音已經進入「兩會」的會場。從中國發展來看，早日將農民養老金提高到合理區間是有利於擴大內需、促進社會公平的德政。

與去年一樣，今年政府工作報告把提振消費放在突出位置，說明隨著中國經濟的轉型升級，內需對於經濟持續健康發展的作用越來越凸顯。

多年以來，與國際水平相比，內需在中國GDP的佔比偏低。原因當然是多種多樣的，但其中有一個顯而易見的原因是廣大中下階層民眾改善生活的消費慾望被過大的生活壓力所壓抑。

3月5日，十四屆全國人大四次會議開幕會在北京人民大會堂舉行。（新華社）

對於數量眾多的中下階層民眾來說，他們本就不多的收入，既要用來支付住房、教育、醫療與日常生活的開支，又要應對家庭的養老支出。

提振內需的關鍵在於增加居民收入的同時提升社會保障水平，其中自然包括給大約1.8億領取城鄉居民養老金的老人增加養老金，讓辛勞一輩子的他們在晚年能有一個相對體面的生活。

內地城鄉居民養老金制度源自2009年，是改革開放以來中國經濟騰飛之後一次具有歷史意義的惠民生制度，意味著數千年以來「面朝黃土背朝天」的農民在退休之後開始有養老金。城鄉居民養老金制度與全面取消農業稅、實行農業直接補貼、免除農村義務教育階段學雜費、建立新型農村合作醫療制度一起構成當時中國的德政。

3月4日，全國政協十四屆四次會議在北京人民大會堂舉行開幕會。（新華社）

不過2009年國家確立的最低居民養老金標準每人每月只有55元人民幣，經過十多年的緩慢增長，今年已經增加到163元人民幣。這對於那些底層老人來說當然是有幫助的，但效果十分有限，根本不足以維持基本的生存。

如果與體制內的機關事業單位退休老人大約六七千人民的豐厚養老金相比，目前以農民為主體的城鄉居民養老金實在太低。正因這樣，在今天的中國社會能經常看到這樣的雙重景象，一方面大量的機關事業單位退休老人可以四處旅遊，享受國家發展的紅利，另一方面大量的城鄉底層老人依然退而不休，在為基本的生存而四處勞作、苦苦奔波。

時代已經不同，無論是以今天中國作為世界第二大經濟體、第一大工業國的發展水平來看還是以今天中國的物價水平、生活標準來看，都應該早日將城鄉最低居民養老金標準提高至一千元人民幣左右。

3月5日，十四屆全國人大四次會議開幕會在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強作政府工作報告。（新華社）

儘管這筆支出對於今天中國龐大的財政支出來說只是一小部分，但出於財政可持續的長遠考慮，國家應該通過改革來開源節流與節用裕民，將增加農民養老金的政策設想納入「十五五」規劃，分階段、分步驟推進，比如最遲在2030年將城鄉最低居民養老金標準提高至一千元人民幣左右。這樣的話，既可以預留改革時間，便於充分謀劃，又可以在全社會振奮人心。

鄧小平在改革開放初期說過：「共同致富，我們從改革一開始就講，將來總有一天要成為中心課題。社會主義不是少數人富起來、大多數人窮，不是那個樣子。」經過改革開放以來的持續快速發展，中國社會已經進入新的階段，主要矛盾已經變為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，大眾對於公平的訴求日益強烈。

國家政策要與時間和人心賽跑，要因應形勢及時通過果斷決策來團結國民。無論是為了擴大內需，推進「國內國際雙循環」，為經濟轉型升級夯實基礎，還是為了像當年鄧小平說的那樣兑現共同富裕的承諾，促進社會公平，通過德政來贏人心，中國都應該早日將內地城鄉居民養老金大幅提高至合理區間。