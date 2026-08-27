北大教授張丹丹事件：中國要努力化解正在變得強烈的負面社會情緒

連日來，北京大學國家發展研究院經濟學教授張丹丹的一段關於「靈活性本身就是一種福利」的言論，在內地網路上引發輿情風波。一時之間，張丹丹成為眾矢之的，有人批評她「何不食肉糜」，有人要求她公開道歉，有人對她進行口誅筆伐，有人上綱上線，對她進行道德「圍剿」，有人要求北京大學處罰她。此情此景，彷彿張丹丹犯了什麼大錯，但其實她只不過是說了一段不太妥當的言論而已。



張丹丹是一位關注中國轉型過程中弱勢群體福利的學者，她主張設計靈活的社保模式，比如探索「非捆綁式」參保方案，允許零工按需選擇醫療、工傷等單項保險，以此來保障零工群體的權益。她說的「靈活性本身就是一種福利」，在理論層面是有一定道理，至少符合那些主動選擇靈活就業的人的實際情況。

然而張丹丹的說法確實存在易被誤解的地方。當張丹丹在討論靈活就業的時候是同時包括那些主動選擇靈活就業的人與被迫選擇靈活就業的人，而多數批評、指責甚至對張丹丹進行口誅筆伐的人在討論靈活就業的時候主要圍繞的是那些被動選擇靈活的人。對於那些被動選擇靈活就業的人來說，靈活就業是失業之後或缺乏穩定工作機會的被迫選擇，他們沒有條件去享受靈活就業在理論層面所具有的靈活福利。

近幾年來，在中國內地，因為穩定工作機會的減少，許多人被迫選擇靈活就業。（視覺中國）

張丹丹與那些批評她的人是在不同語境和框架下討論靈活就業問題。張丹丹的說法存在不妥之處，她未能充分考慮到大眾情緒，故難以避免會遭到誤解和批評。然而對張丹丹的批評不能上綱上線，不能進行道德「圍剿」，不能因言獲罪。公眾應該看到張丹丹為保障靈活就業者的權益所做的努力，不能讓那些致力於化解弱勢群體困境的學者們僅僅因為說了一段不太妥當的話而承受遠超合理範圍的批評。

不能不引起世人深思的是，一位大學教授的一段話而已，哪怕存在不妥、易被誤解，怎麼就會引爆輿論？是什麼原因造成大量網民對一位教授的言論那麼敏感？恐怕是社會層面的負面情緒所致。

通過觀察張丹丹風波背後的輿情，不難發現，許多批評、指責張丹丹的人其實不在乎張丹丹是否冤枉，而是把張丹丹作為靶子，以此來表達他們對弱勢群體、底層民眾、失業群體、零工群體的生存困境被忽視的負面情緒。張丹丹的倒霉在於，她本來是一位關心弱勢群體、零工群體的學者，但因為一時之間的說話不慎，而不幸撞上大量網民的負面情緒的槍口。正因這樣，問題的關鍵已經不在於張丹丹是否冤枉，而在於怎麼疏導社會的負面情緒。畢竟，對於中國這樣一個國情錯綜複雜而又處於發展、轉型過程中的超大型國家來說，有時候社會存在負面情緒是難以避免的現象，關鍵是及時疏導與努力回應公眾訴求。

近幾年來，內地社會的負面情緒、對立情緒已經到了亟待正視與疏導的程度。以2025年為例，北京協和醫學院董小姐事件一度在網上引起巨大輿情風波，讓大量的普通人都有一種不公之感；中國女生蔣雨融在哈佛大學的畢業演講，因為許多網民的負面情緒、對立情緒而被無辜牽連；演員那爾那茜被查出早年涉嫌高考報名材料造假，在網上引發風波；新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》提出的治安違法記錄封存新規，本來具有合理性，但被許多人曲解為「哪位少爺吸了」，引發巨大爭議；一位博主對電影《芳華》進行革命敘事的過度解讀，居然引發不少人對文革的錯誤懷念。進入2026年，包括農民在內的城鄉居民養老保險過低的問題日益引發關注。

在負面情緒的影響下，有些人居然將電影《芳華》與文革進行錯誤聯想。（豆瓣）

凡此種種，都在說明內地社會的負面情緒、對立情緒十分凸顯，公眾越來越難以忍受不公平，有些人為了追求他們心目中的公平而誤會他人甚至誤入歧途，比如不少人通過《芳華》來錯誤懷念文革。

為什麼會這樣？歸根結底，中國內地依舊面臨發展不充分、不平衡的問題。近幾年來，中國經濟在新舊動能轉換過程中增速放緩，很多人都面臨失業或收入下降的困境，甚至被迫選擇缺乏保障的靈活就業。許多企業和民眾對未來缺乏信心，負面情緒在社會蔓延。經濟的K型分化特徵讓以AI、高科技為代表的只能容納少數人就業的新經濟大紅大紫，而容納多數人就業的大量傳統行業面臨艱難處境。經濟增速放緩與K型分化讓發展不平衡問題日益引發大眾的對立情緒，比如體制內的養老金與體制外的城鄉居民養老金的差距過大，正在侵蝕社會的團結與和諧。

有問題並不可怕，只要及時解決就好。改革開放以來，中國一直在發展、轉型過程中遇到問題和解決問題，從而才能在數十年中保持社會穩定與經濟發展。今天中國依舊具有解決問題的條件與機會，應該及早採取行之有效的政策措施來解決問題。從2025年的多起輿情事件到今年的張丹丹風波，說明社會層面的負面情緒、對立情緒正在變得強烈，不可不察。不少人通過《芳華》錯誤懷念文革與美國的特朗普現象，都說明當公眾的負面情緒、對立情緒遲遲得不到疏導，他們當中的一部分人有可能病急亂投醫。

改革開放以來中國已經積累龐大的國力，已經讓整個國家歷史性地解決物質匱乏問題，現在應該抓住有利的條件與機會來化解弱勢群體、底層民眾、失業群體、零工群體的生存困境，讓國家改革發展的成果公平惠及全民。只有這樣，中國經濟才能具有源源不斷的動力，中國社會才會因為公平而變得團結、和諧、穩定，中國現代化才能行穩致遠。