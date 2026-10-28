台北市選戰｜聯合報：沈伯洋支持度45%領先，蔣萬安看好度略勝

台北市長選戰進入最後一個月，台灣《聯合報》最新公佈的選情民意調查顯示，民進黨候選人沈伯洋目前以45%的支持率，微幅領先爭取連任的國民黨籍台北市長蔣萬安的41%，雙方差距在抽樣誤差範圍內。儘管沈伯洋在支持率上略佔上風，但在勝選看好度上，蔣萬安則以48%大幅領先沈伯洋的35%。



在勝選看好度上，蔣萬安以48%大幅領先沈伯洋的35%。（Facebook@蔣萬安）

六人角逐兩強爭霸 沈伯洋年輕女性選民佔優

據《聯合報》報道，今次台北市長選戰共有六人角逐，除蔣萬安與沈伯洋外，另有郭璽、蕭文乾、唐新民及林志成參選。民調顯示，高達79%台北市選民表示關心這次選情，其中沈伯洋支持者關心程度高達91%，選舉動員熱度明顯高於蔣萬安支持者的77%。

調查發現，79%台北市選民覺得台北整體生活順利，13%抱怨生活不順，有50%滿意蔣萬安擔任市長的表現，但蔣市長的政績目前並未能完全轉化為支持率，若明天投票，沈伯洋以45%支持度領先蔣萬安的41%，其餘四位候選人支持度合計不足1%，另有13%選民尚未決定，將成為最終勝負關鍵。

在女性選民方面，沈伯洋支持度達47%。（Facebook@沈伯洋）

有分析顯示，男性選民中，蔣萬安支持度為45%，與沈伯洋的43%不相上下；但在女性選民方面，沈伯洋支持度達47%，領先蔣萬安的38%達九個百分點。

年齡結構方面，沈伯洋在40歲以下的年輕選民中優勢顯著，以58%的支持度領先蔣萬安達25個百分點；蔣萬安在40至59歲及60歲以上選民中，分別以44%的支持度領先沈伯洋1至6個百分點。

年齡結構方面，沈伯洋在40歲以下的年輕選民中優勢顯著，以58%的支持度領先蔣萬安達25個百分點。（Facebook@沈伯洋）

政績未能完全轉化支持 蔣萬安看好度逆勢領先

從政黨傾向來看，綠營支持者有91%力挺沈伯洋，政黨凝聚力略高於藍營支持者擁蔣的86%；民眾黨支持者則有75%力挺蔣萬安，16%支持沈伯洋；中立選民中，40%挺沈伯洋，33%挺蔣萬安，26%仍在觀望。

從選票流向來看，上次市長選舉投給蔣萬安的選民中，75%會繼續支持，但18%轉向沈伯洋；投給陳時中的選民則有95%支持沈伯洋；投給黃珊珊的選民有55%挺沈伯洋，38%挺蔣萬安。

至於重大政策或個人承諾的信賴感部分，40%認為蔣萬安值得信賴，39%信任沈伯洋，21%無意見。

重大政策或個人承諾的信賴感部分，40%認為蔣萬安值得信賴。（Facebook@蔣萬安）

評價兩位候選人，蔣萬安的優勢是從政表現，沈伯洋以市政願景較獲選民青睞。50%滿意蔣擔任市長的表現，37%不滿意，13%無意見；沈伯洋擔任立委的表現獲得39%台北選民肯定，27%不滿意，34%無意見。

有44%選民認為沈伯洋提出的市政願景較吸引人，28%肯定蔣萬安，28%無意見；40歲以下年輕選民中，近60%被沈伯洋的市政願景吸引。

儘管支持率微幅落後，蔣萬安在看好度上則展現優勢。調查顯示，48%選民看好蔣萬安能夠順利連任，看好沈伯洋勝選的有35%；即使是民進黨支持者，亦有24%選民看好蔣萬安勝選。

這次民意調查於10月20日至22日及25日進行，成功訪問1115位設籍台北市的成年民眾，另有264人拒訪。在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內。調查採用台北市住宅電話與手機雙底冊隨機抽樣，針對20歲以上選民的性別、年齡與行政區結構進行統計加權。