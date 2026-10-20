台北市長選戰｜ 親綠機構民調逆轉 沈伯洋支持度領先蔣萬安17％
撰文：盧詩文
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台北市長選戰民調出現大逆轉。親綠機構「信民協會」10月20日公布最新民調，民進黨籍參選人沈伯洋支持度達50.3%，大幅領先尋求連任的國民黨籍參選人蔣萬安的33.3%，差距拉大至17個百分點。
9月民調僅差1.2% 機構認有「沉默螺旋」
綜合《聯合報》、《TVBS新聞網》，最新民調中，認為沈伯洋適合擔任市長的比例升至56.6%（增10.4%），認為蔣萬安適合的則降至41.2%（減8.8%）。
信民協會理事長黃清龍稱，這是「洋流」現象下的民意趨勢，但他同時承認，部分藍營支持者轉趨低調形成「沉默螺旋」，若將此因素納入，推估沈伯洋實際得票率僅介乎「領先7%到落後1%」之間。
據悉，該機構9月首份民調顯示，蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋40.5%，兩人僅差1.2個百分點。
國民黨台北市議員楊植斗當時在民調發佈前就批評，這是聯電前董事長曹興誠支持的信民協會，民調公正性令人質疑。蔣萬安競選總幹事羅智強則諷刺地表示「謝謝曹興誠民調，為蔣萬安催票」。
公開資料顯示，信民協會由聯電前董事長曹興誠資助，其與沈伯洋關係密切。目前，曹興誠已被國台辦列入「台獨」頑固分子清單並實施制裁，其本人及家屬被禁止進入大陸及港澳地區。
曹興誠曾為沈伯洋創辦的民防組織「黑熊學院」注資6億元新台幣（約1.46億港元），該組織被國台辦定性為「台獨」基地。
蔣萬安：用政績說話 沈伯洋：勝負在票上
對於民調結果，蔣萬安回應稱，經歷多次選舉，各項民調都會參考，最重要是「持續穩健一步一腳印，用政績說話，爭取市民認同」。
沈伯洋則表示，常跟團隊說「民調是在紙上，但勝負是在票上」，強調距離11月28日投票還有39天，民意可能瞬間翻轉，他會認真看待其政策是否引起選民共鳴。