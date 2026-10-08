台北市長選戰｜鄭麗文批沈伯洋：台獨變台「毒」，洋流是民主亂流
撰文：許祺安
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國民黨主席鄭麗文10月7日在花蓮召開行動中常會稱，民進黨台北市長參選人沈伯洋是台獨分子，過去的台獨立場已經造成台灣最危險的政治主張。
她提到，當台獨法西斯、台獨主張窮途末路時，「獨」就變成更恐怖的「毒」，對於部分台沒形容沈伯洋掀起「洋流」，鄭麗文則稱是「民主毒瘤、民主亂流」」。
鄭麗文提到，現在有很多亂流，賴清德的新潮流、台北的亂流，都是民主的毒瘤。她認為，台灣不能夠再這樣仇恨動員、內部消耗。
她提到，民進黨每次選總統時，都要極力撇清台獨，美國總統特朗普今年高調表示不支持台獨，兩岸絕對不可因為台獨而產生戰爭，所以沈伯洋的台獨法西斯、台獨主張窮途末路時，這個「獨」一下子就變成更恐怖的「毒」，她才會說這是「民主毒瘤、民主亂流」。
鄭麗文也表示，沈伯洋過去主張要把毒品去汙名化、去刑罰化，要讓毒品進入社區中心，提供乾淨的針頭，這樣的主張在全世界非常少見，「沈伯洋身為重要的政治人物、參選台北市長的人，不能夠避重就輕、迴避問題」。
她提到，毒品分很多種，什麼樣的毒品進到什麼樣的社區中心？為什麼不敢正面回答？這是一個嚴肅的問題，關係整個台灣的反毒政策、防毒政策，這也關係下一代的未來，不能輕易蒙混過關。
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