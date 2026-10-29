DRAM等零部件成本飆升　惠普、華碩及Acer擬將生產線搬回中國

人工智能（AI）需求激增導致存儲晶片供應緊張，PC廠商成本大幅上漲。



《日經亞洲》10月28日援引消息稱，包括惠普、華碩、宏碁在內的全球PC廠商正將部分生產線從泰國和越南遷回中國，重新啟用中國代工廠來應對不斷飆升的零部件成本，並提高生產效率。



多名知情人士透露，中國擁有成熟的製造業人才、較低的生產成本以及完整的電子產業鏈，在零部件供應方面具有明顯優勢，因此仍是目前製造PC的最佳選擇之一。



惠普手提電腦。（惠普官網）

報道稱，傳統PC代工巨頭正越來越多地將產能轉向利潤率更高、增長更快的AI數據中心伺服器業務，這給中國代工廠留下了市場空間。PC製造商正重新啟用中國代工廠，同時與一些新興中國代工企業尋求合作。

知情人士稱，僅次於聯想和惠普的全球第三大PC製造商戴爾也正在評估，將部分生產遷回中國。

一名為全球主要PC製造商供貨的晶片行業高管表示，當前這輪變化主要由成本壓力推動，內存（記憶體）晶片和其他零部件價格明顯攀升，PC廠商越來越難以自行消化成本上漲，因此開始將部分生產轉回中國，與更多中國代工企業合作，以獲得更具競爭力的價格。

「如果成本環境沒有改善，他們可能還會進一步增加在中國的產能。」該行業高管說。

惠普、戴爾和華碩沒有就相關報道進行回應。宏碁則表示，公司會動態調整供應鏈管理，以增強供應鏈韌性並保持競爭力，多元化選擇製造商和供應商、保持靈活調整一直是其供應鏈策略。

一名同時服務惠普、戴爾、華碩和聯想的供應商高管表示，傳統代工巨頭紛紛轉向AI伺服器，為中國企業創造了「黃金機會」。（路透社）

中國難以取代

近幾年，受美國挑起的對華經貿摩擦和相關限制措施影響，一些美歐企業推行所謂「中國+1」戰略，開始在中國以外的國家投資建廠。《日經亞洲》2023年曾稱，戴爾要求供應商減少使用中國製造的零部件，推動生產轉移至越南；惠普也計劃調整部分產能至中國境外。

而最新的變化意味著，這種戰略出現了一定程度的逆轉。這些科技企業意識到，中國產業鏈具有難以取代的多重優勢，不僅有高效的生產流程和訓練有素的員工隊伍，還能在AI基礎設施需求爆發、全球晶片短缺的當下，提供性價比更高的中國本土存儲晶片。

在2025年11月23日開幕的第22屆中國國際半導體博覽會上，長鑫儲存首次全面展示DDR5和LPDDR5X兩大產品線最新產品。（長鑫儲存網頁）

一位計算機生態系統內的供應鏈經理稱，一些中國代工企業正在將此作為賣點，向PC廠商宣傳，稱與他們合作有助於更穩妥地獲取中國產存儲晶片，能協助優化供應鏈。

兩位知情人士透露，華勤技術和龍旗科技等中國代工企業的代表今年頻繁造訪惠普、華碩、宏碁等大型PC廠商。

一名同時服務惠普、戴爾、華碩和聯想的供應商高管表示，傳統代工巨頭紛紛轉向AI伺服器，為中國企業創造了「黃金機會」。「他們正在主動接觸更多國際知名PC廠商，並以更低的價格吸引客戶，因為現在這些PC廠商都在承受各種零部件漲價的壓力。」

根據三名知情人士的說法，蘋果核心代工龍頭立訊精密與六聯智能聯合成立了一家名為「LuxPC Union」的合資企業，專門從事PC的設計與製造。過去一年裏，該公司已成功獲得了來自惠普、戴爾和華碩的訂單。

直接了解該公司業務的高管稱，LuxPC大約成立於兩年前，過去一年業務發展迅速，接獲了許多來自全球領先PC廠商的新訂單，「這些廠商希望將生產線從東南亞遷回中國」。

旭碩（重慶）公司高智能自動化產線主要用於華碩消費型手提電腦及戴爾微型台式機組裝測試。（重慶兩路果園港綜合保稅區）

將大量訂單轉移回中國

長期以來，中國致力於推動製造業向高端電子產品升級。研究機構Omdia數據顯示，中國最大廠商聯想在今年第三季度的出貨量佔據全球PC出貨量的1/4，剩餘市場則主要由惠普、戴爾、蘋果、華碩、三星電子和宏碁等非中國大陸企業佔據。

如今，在供應鏈壓力下，部分PC廠商開始將更多零部件採購工作交給中國代工廠。

一家遊戲PC廠商高管指出，僅DRAM（動態隨機存取存儲器）價格在一年內就上漲了至少8倍，CPU（中央處理器）、印製電路板以及被動元件的成本也在同步攀升。再加上美國暫停對PC產品徵收關稅，「我們當然再次將目光轉向了中國製造」。

一家遊戲PC廠商高管指出，僅DRAM（動態隨機存取存儲器）價格在一年內就上漲了至少8倍，CPU（中央處理器）、印製電路板以及被動元件的成本也在同步攀升。（觀察者網）

根據Omdia數據，今年7月至9月，全球個人電腦出貨量同比下降了21%。由於零部件供應緊張的局面持續，第四季度出貨量預計將下降24%。

PC廠商的物料成本也在飆升。2025年第一季度，一台售價500美元至699美元的主流PC，其物料成本約為435美元；到了2026年第三季度，這一數字已經升至699美元。售價低於500美元的入門級PC的物料成本同期也從275美元上漲至471美元。

市場研究機構Counterpoint Research預測，今年第四季度全球PC出貨量將下降27%，2027年整體市場則可能基本持平。

該機構高級分析師指出，人工智能PC、高端顯示器和差異化產品將創造新的市場機會，但最終勝出的企業將是那些能夠兼顧創新、價格競爭力、供應鏈管理以及產品價值的廠商。

宏碁已將更多採購職責下放給其中國代工企業，由其負責採購包括處理器和內存晶片在內的零部件，希望以這種「輕量化」方式減輕自身採購壓力。

聯想集團。（聯想官網）

一名向宏碁、惠普、戴爾等廠商供應晶片的企業高管透露，中國電子製造企業現在比一些規模較小的PC品牌擁有更大的話語權和控制權，可以決定不同PC型號採用哪些晶片。

另一名PC企業高管稱，惠普、戴爾、聯想和華碩等廠商也採取了類似做法，讓中國代工企業承擔更多零部件採購職責。業內人士認為，這種模式有助於進一步提升中國代工企業的產業鏈話語權，尤其是像微步信息這樣的傳統中國二線供應商。

一家PC鍵盤零部件供應商的經理表示，公司此前為了服務PC客戶，在泰國新建了兩條生產線，但「這兩條產線目前還沒有實現盈利，也不知道什麼時候才能重新獲得訂單」。現在，他們正在將大量訂單轉移回中國。

與此同時，華勤技術、立訊精密等智能手機組裝領域的重要代工廠商，也開始涉足AI伺服器製造，以滿足中國國內的需求。

如今，在供應鏈壓力下，部分PC廠商開始將更多零部件採購工作交給中國代工廠。（觀察者網）

Counterpoint Research高級分析師伊萬·蘭（Ivan Lam）認為，中國手機代工企業同樣受到內存價格暴漲的衝擊，因此正在尋找其他業務增長點。雖然PC製造並不能帶來特別高的收入或利潤，卻是一個方向，中國代工廠有望從明年開始獲得更多新的PC訂單。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

