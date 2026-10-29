DRAM等零部件成本飆升 惠普、華碩及Acer擬將生產線搬回中國
人工智能（AI）需求激增導致存儲晶片供應緊張，PC廠商成本大幅上漲。
《日經亞洲》10月28日援引消息稱，包括惠普、華碩、宏碁在內的全球PC廠商正將部分生產線從泰國和越南遷回中國，重新啟用中國代工廠來應對不斷飆升的零部件成本，並提高生產效率。
多名知情人士透露，中國擁有成熟的製造業人才、較低的生產成本以及完整的電子產業鏈，在零部件供應方面具有明顯優勢，因此仍是目前製造PC的最佳選擇之一。
報道稱，傳統PC代工巨頭正越來越多地將產能轉向利潤率更高、增長更快的AI數據中心伺服器業務，這給中國代工廠留下了市場空間。PC製造商正重新啟用中國代工廠，同時與一些新興中國代工企業尋求合作。
知情人士稱，僅次於聯想和惠普的全球第三大PC製造商戴爾也正在評估，將部分生產遷回中國。
一名為全球主要PC製造商供貨的晶片行業高管表示，當前這輪變化主要由成本壓力推動，內存（記憶體）晶片和其他零部件價格明顯攀升，PC廠商越來越難以自行消化成本上漲，因此開始將部分生產轉回中國，與更多中國代工企業合作，以獲得更具競爭力的價格。
「如果成本環境沒有改善，他們可能還會進一步增加在中國的產能。」該行業高管說。
惠普、戴爾和華碩沒有就相關報道進行回應。宏碁則表示，公司會動態調整供應鏈管理，以增強供應鏈韌性並保持競爭力，多元化選擇製造商和供應商、保持靈活調整一直是其供應鏈策略。
中國難以取代
近幾年，受美國挑起的對華經貿摩擦和相關限制措施影響，一些美歐企業推行所謂「中國+1」戰略，開始在中國以外的國家投資建廠。《日經亞洲》2023年曾稱，戴爾要求供應商減少使用中國製造的零部件，推動生產轉移至越南；惠普也計劃調整部分產能至中國境外。
而最新的變化意味著，這種戰略出現了一定程度的逆轉。這些科技企業意識到，中國產業鏈具有難以取代的多重優勢，不僅有高效的生產流程和訓練有素的員工隊伍，還能在AI基礎設施需求爆發、全球晶片短缺的當下，提供性價比更高的中國本土存儲晶片。
一位計算機生態系統內的供應鏈經理稱，一些中國代工企業正在將此作為賣點，向PC廠商宣傳，稱與他們合作有助於更穩妥地獲取中國產存儲晶片，能協助優化供應鏈。
兩位知情人士透露，華勤技術和龍旗科技等中國代工企業的代表今年頻繁造訪惠普、華碩、宏碁等大型PC廠商。
一名同時服務惠普、戴爾、華碩和聯想的供應商高管表示，傳統代工巨頭紛紛轉向AI伺服器，為中國企業創造了「黃金機會」。「他們正在主動接觸更多國際知名PC廠商，並以更低的價格吸引客戶，因為現在這些PC廠商都在承受各種零部件漲價的壓力。」
根據三名知情人士的說法，蘋果核心代工龍頭立訊精密與六聯智能聯合成立了一家名為「LuxPC Union」的合資企業，專門從事PC的設計與製造。過去一年裏，該公司已成功獲得了來自惠普、戴爾和華碩的訂單。
直接了解該公司業務的高管稱，LuxPC大約成立於兩年前，過去一年業務發展迅速，接獲了許多來自全球領先PC廠商的新訂單，「這些廠商希望將生產線從東南亞遷回中國」。
將大量訂單轉移回中國
長期以來，中國致力於推動製造業向高端電子產品升級。研究機構Omdia數據顯示，中國最大廠商聯想在今年第三季度的出貨量佔據全球PC出貨量的1/4，剩餘市場則主要由惠普、戴爾、蘋果、華碩、三星電子和宏碁等非中國大陸企業佔據。
如今，在供應鏈壓力下，部分PC廠商開始將更多零部件採購工作交給中國代工廠。
一家遊戲PC廠商高管指出，僅DRAM（動態隨機存取存儲器）價格在一年內就上漲了至少8倍，CPU（中央處理器）、印製電路板以及被動元件的成本也在同步攀升。再加上美國暫停對PC產品徵收關稅，「我們當然再次將目光轉向了中國製造」。
根據Omdia數據，今年7月至9月，全球個人電腦出貨量同比下降了21%。由於零部件供應緊張的局面持續，第四季度出貨量預計將下降24%。
PC廠商的物料成本也在飆升。2025年第一季度，一台售價500美元至699美元的主流PC，其物料成本約為435美元；到了2026年第三季度，這一數字已經升至699美元。售價低於500美元的入門級PC的物料成本同期也從275美元上漲至471美元。
市場研究機構Counterpoint Research預測，今年第四季度全球PC出貨量將下降27%，2027年整體市場則可能基本持平。
該機構高級分析師指出，人工智能PC、高端顯示器和差異化產品將創造新的市場機會，但最終勝出的企業將是那些能夠兼顧創新、價格競爭力、供應鏈管理以及產品價值的廠商。
宏碁已將更多採購職責下放給其中國代工企業，由其負責採購包括處理器和內存晶片在內的零部件，希望以這種「輕量化」方式減輕自身採購壓力。
一名向宏碁、惠普、戴爾等廠商供應晶片的企業高管透露，中國電子製造企業現在比一些規模較小的PC品牌擁有更大的話語權和控制權，可以決定不同PC型號採用哪些晶片。
另一名PC企業高管稱，惠普、戴爾、聯想和華碩等廠商也採取了類似做法，讓中國代工企業承擔更多零部件採購職責。業內人士認為，這種模式有助於進一步提升中國代工企業的產業鏈話語權，尤其是像微步信息這樣的傳統中國二線供應商。
一家PC鍵盤零部件供應商的經理表示，公司此前為了服務PC客戶，在泰國新建了兩條生產線，但「這兩條產線目前還沒有實現盈利，也不知道什麼時候才能重新獲得訂單」。現在，他們正在將大量訂單轉移回中國。
與此同時，華勤技術、立訊精密等智能手機組裝領域的重要代工廠商，也開始涉足AI伺服器製造，以滿足中國國內的需求。
Counterpoint Research高級分析師伊萬·蘭（Ivan Lam）認為，中國手機代工企業同樣受到內存價格暴漲的衝擊，因此正在尋找其他業務增長點。雖然PC製造並不能帶來特別高的收入或利潤，卻是一個方向，中國代工廠有望從明年開始獲得更多新的PC訂單。
本文獲《觀察者網》授權刊載。