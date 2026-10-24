AI音樂《過來人》播放破億爆紅 杜甫蘇軾說唱戳網民痛點｜有片

近日，AI音樂作品《過來人》在內地社交平台走紅。10位歷史人物以說唱的方式「穿越」千年，與當代普通人的困境相遇：杜甫唱中年租房漂泊，蘇軾唱人生起落，劉邦唱出來的奮起……截至10月22日晚9點，該作品全網熱度持續走高，抖音播放量約7500萬，視頻號約4500萬，小紅書約300萬，B站約50萬，微博約15萬，累計約1.24億。網民熱評，「今年最好的AI歌曲」「絕對2026年的神曲！」「唱到我們這些中年人的心坎裏了」。



近日，AI音樂作品《過來人》在內地社交平台走紅。10位歷史人物以說唱的方式「穿越」千年，與當代普通人的困境相遇。（喆Film）

杜甫長安租房、蘇軾貶謫：千年前失意引起當代人共鳴

綜合內媒《澎湃新聞》等報道，《過來人》的創作者王琨喆（喆Film）談及創作這首歌的初衷時坦言，不是要當人生導師、給標準答案，而是提供一個情緒出口。「一首歌很難解決誰的問題，但能讓說不出口的疲憊有個地方放一放。」

《過來人》走紅後，評論區裏不少網民留言，有人說在古人的唱詞裏看見自己。王琨喆最初以為受眾會是年輕說唱愛好者。然而，實際核心受眾卻是31歲至40歲、扛著生活重擔的人群，後來受眾進一步拓寬，男女比例也趨於均衡。

《過來人》走紅後，評論區里不少網民留言，有人說在古人的唱詞裏看見自己。（YouTube）

《過來人》走紅後，評論區里不少網民留言，有人說在古人的唱詞裏看見自己。（YouTube）

《過來人》的場景並不複雜：一個類似脫口秀開放麥的小酒館，燈光昏黃，十個人圍在麥克風前輪流開口。杜甫、蘇軾、劉邦、項羽、勾踐、孫悟空、曹操、李白、諸葛亮、司馬懿，穿的是古裝，說的卻是當代人的困境。

+ 5

關於人物和出場順序，王琨喆想了很久。他表示，以杜甫開篇，用搬家租房這樣的普通人困境拉近距離，落到「安得廣廈千萬間」；蘇軾排第二，代表中年的得失、漂泊和起伏；之後是劉邦，大器晚成、不肯認輸。後半段轉為群像排比，把情緒推向合唱高潮。王琨喆稱，「我想讓大家看見，課本之上神壇之下，古人也是真實活過、痛苦過、扛過來的普通人。千年前他們經歷的掙扎，今天我們同樣在經歷。他們轉過身告訴我們：我懂，我陪你。」

以杜甫開篇，用搬家租房這樣的普通人困境拉近距離，落到「安得廣廈千萬間」。（影片截圖）

蘇軾排第二，代表中年的得失、漂泊和起伏。（影片截圖）

劉邦第三個出場，唱出「大器晚成、不肯認輸」。（影片截圖）

從傳統媒體人到破億AI導演：王琨喆拒絕演算法算計情緒

王琨喆曾是傳統媒體人，2013年，他入職武漢廣播電視台，於3年後辭職並創辦個人工作室，曾拍過《此心安處是江城》《琴鍵上的江湖》等聚焦武漢本土的短片。今年，他調轉方向，開始全面進行AI創作。

《過來人》爆火後，一些地方文旅也借鑑這種形式進行二次創作，傳播地域文化。王琨喆樂見，同時提醒，「形式可以復刻，打動人心的內核抄不走，要挖掘本土獨有的歷史與情感，把真心放進內容。」

王琨喆曾是傳統媒體人，2013年，他入職武漢廣播電視台，於3年後辭職並創辦個人工作室。（北京青年報）

在聊到AI在創作中的位置時，王琨喆強調，「工具可以提高效率，但替不了人的判斷、審美和閱歷。」 同時，針對「AI爆款作品是通過算法精準算計受眾情緒」的質疑，他坦誠回應，《過來人》裏面的情緒，很多來源於他熬夜改片、遭遇拖欠款項等從業遭遇，並非靠AI計算推演就能得來的。「只有先打動自己，作品才有可能打動別人。」

近日，AI音樂作品《過來人》在內地社交平台走紅。10位歷史人物以說唱的方式「穿越」千年，與當代普通人的困境相遇。（喆Film）

不過，熱度也帶來流量壓力。王琨喆坦言，自己也會期待下一部好作品，但已經主動卸下「必須每部都是爆款」的枷鎖。他判斷，「古人說唱」的反差套路不能反覆消耗，審美疲勞不可避免。未來「古人開麥」系列會繼續做，但會嘗試新曲風、新敘事結構，必要時甚至捨棄現有形式，開闢全新創作線索。